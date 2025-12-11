汪明荃羅家英不丹補拍婚紗照 竟意外摑中阿姐一巴即刻做一事補救
廣告
汪明荃與羅家英今晚在《帶阿姐看世界》中將體驗不丹傳統結婚儀式，並拜會一位從香港嫁到當地十多年的「不丹人妻」Lamlam。節目中除了甜蜜補拍婚紗照外，更有意外插曲令現場氣氛既搞笑又溫馨，而Lamlam分享的特殊婚姻經歷更是令人大開眼界。
羅家英意外摑中汪明荃即時補鑊
在今晚播出的節目中，汪明荃與羅家英穿上不丹傳統結婚服飾拍攝婚紗照時發生小意外。由於不丹結婚服飾配件繁多，羅家英在整理時竟意外摑了汪明荃一巴掌。被無故「襲擊」的汪明荃即時「投訴」：「你唔使一巴摑過嚟吖？」為了補鑊，羅家英馬上嘟嘴「呼呼呼」地呵著汪明荃，場面既搞笑又溫馨，展現了這對夫妻的甜蜜互動。
汪明荃羅家英體驗不丹結婚儀式獲祝福
節目中兩人親身體驗了不丹當地的結婚儀式，接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的傳統祝福。這次體驗讓汪明荃與羅家英一償多年心願，能夠穿起不丹傳統服飾補拍結婚照。除了婚紗照拍攝外，兩人還參與了「壇城沙畫」體驗，感受當地獨特的文化藝術。整個過程充滿意義，讓這對夫妻在異國他鄉重溫浪漫時光。
香港女生Lamlam嫁不丹需考三次結婚試
節目最特別的環節是拜會了從香港嫁到不丹十多年的「不丹人妻」Lamlam。Lamlam親自烹調不丹國菜「辣椒煮芝士」招呼兩人，並分享了她在不丹的婚姻經歷。她透露與丈夫Nima認識僅三個星期便結婚，雖然當地人結婚不一定需要儀式，但由於她並非不丹人，必須先通過三次結婚試才能獲取結婚證書，成為正式的「不丹新娘」。Lamlam還大談不丹特別的婚姻制度及當地的生活態度，令羅家英聽得目瞪口呆。
網民期待節目播出關注異國婚姻話題
《帶阿姐看世界》的不丹之旅引起網民熱烈討論，特別是對Lamlam的跨國婚姻經歷感到好奇。不少觀眾表示期待了解更多關於不丹婚姻制度的詳情，以及香港女生如何適應當地生活。節目將於今晚及明晚繼續播出，並於後晚周六播出最後一集，讓觀眾完整欣賞汪明荃與羅家英的甜蜜不丹之旅。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期