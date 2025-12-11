汪明荃羅家英不丹補拍婚紗照 竟意外摑中阿姐一巴即刻做一事補救

汪明荃與羅家英今晚在《帶阿姐看世界》中將體驗不丹傳統結婚儀式，並拜會一位從香港嫁到當地十多年的「不丹人妻」Lamlam。節目中除了甜蜜補拍婚紗照外，更有意外插曲令現場氣氛既搞笑又溫馨，而Lamlam分享的特殊婚姻經歷更是令人大開眼界。