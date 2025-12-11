汪明荃羅家英不丹補拍婚紗照 竟意外摑中阿姐一巴即刻做一事補救

汪明荃與羅家英今晚在《帶阿姐看世界》中將體驗不丹傳統結婚儀式，並拜會一位從香港嫁到當地十多年的「不丹人妻」Lamlam。節目中除了甜蜜補拍婚紗照外，更有意外插曲令現場氣氛既搞笑又溫馨，而Lamlam分享的特殊婚姻經歷更是令人大開眼界。

羅家英意外摑中汪明荃即時補鑊

在今晚播出的節目中，汪明荃與羅家英穿上不丹傳統結婚服飾拍攝婚紗照時發生小意外。由於不丹結婚服飾配件繁多，羅家英在整理時竟意外摑了汪明荃一巴掌。被無故「襲擊」的汪明荃即時「投訴」：「你唔使一巴摑過嚟吖？」為了補鑊，羅家英馬上嘟嘴「呼呼呼」地呵著汪明荃，場面既搞笑又溫馨，展現了這對夫妻的甜蜜互動。

汪明荃羅家英體驗不丹結婚儀式獲祝福

節目中兩人親身體驗了不丹當地的結婚儀式，接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的傳統祝福。這次體驗讓汪明荃與羅家英一償多年心願，能夠穿起不丹傳統服飾補拍結婚照。除了婚紗照拍攝外，兩人還參與了「壇城沙畫」體驗，感受當地獨特的文化藝術。整個過程充滿意義，讓這對夫妻在異國他鄉重溫浪漫時光。

香港女生Lamlam嫁不丹需考三次結婚試

節目最特別的環節是拜會了從香港嫁到不丹十多年的「不丹人妻」Lamlam。Lamlam親自烹調不丹國菜「辣椒煮芝士」招呼兩人，並分享了她在不丹的婚姻經歷。她透露與丈夫Nima認識僅三個星期便結婚，雖然當地人結婚不一定需要儀式，但由於她並非不丹人，必須先通過三次結婚試才能獲取結婚證書，成為正式的「不丹新娘」。Lamlam還大談不丹特別的婚姻制度及當地的生活態度，令羅家英聽得目瞪口呆。

網民期待節目播出關注異國婚姻話題

《帶阿姐看世界》的不丹之旅引起網民熱烈討論，特別是對Lamlam的跨國婚姻經歷感到好奇。不少觀眾表示期待了解更多關於不丹婚姻制度的詳情，以及香港女生如何適應當地生活。節目將於今晚及明晚繼續播出，並於後晚周六播出最後一集，讓觀眾完整欣賞汪明荃與羅家英的甜蜜不丹之旅。

汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 拜會嫁咗去不丹嘅香港人Lamlam（圖片來源：TVB）
拜會嫁咗去不丹嘅香港人Lamlam（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

