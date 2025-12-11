羅家英唐僧突襲獻唱遭汪明荃冷待 要求餵食蛋糕慘被派檸檬
羅家英今晚在《帶阿姐看世界》中再度展現鬼馬本色，不但突然變裝唐僧獻唱《Only You》，更主動要求餵汪明荃食蛋糕卻慘遭無視。汪明荃面對老公的突發驚喜時淡然回應「見慣不怪」，而當羅家英想回饋餵食時更被直接派檸檬，令這對夫妻的相處模式再次成為焦點。節目中兩人還體驗了不丹結婚儀式，並與嫁到當地的香港女生Lamlam會面，分享異地婚姻的特別經歷。
羅家英唐僧造型突襲獻唱遭阿姐冷待
在不丹卡拉OK酒吧中，羅家英趁汪明荃點唱《華麗轉身》時以「借尿遁」為藉口離開，隨即極速變裝成唐僧造型突襲獻唱個人名曲《Only You》。面對老公的用心安排，汪明荃卻表現得相當淡定，更直言「佢話佢去洗手間一陣，但佢去咗一陣都未返，見慣不怪啦，因為佢成日都係咁架啦」。這番話既顯示了她對羅家英行為模式的熟悉，也透露出夫妻間的默契與包容。羅家英的突發表演雖然用心，但汪明荃的反應卻讓現場氣氛變得更加有趣。
餵食蛋糕遭拒羅家英自嘲「佢冇我修」
節目中汪明荃主動親手餵羅家英食蛋糕，令他大呼「甜到漏」，隨即要求「餵番阿姐」作為回饋。然而汪明荃卻直接無視這個請求，繼續專心食蛋糕零搭嘴，令羅家英只能尷尬打圓場。他無奈地表示「佢冇我修咯，鬧又唔係、嬲又唔係、笑又唔係，唯有唔做表情咯」，這番自嘲式的解釋反映了他對妻子性格的深度了解。羅家英更透露在不丹之旅中已習慣這種相處模式，笑言「我講嘢哩，佢隻眼會好似唔係聽緊我講嘢咁。就等於對牛彈琴，講咗等如冇講」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期