羅家英唐僧突襲獻唱遭汪明荃冷待 要求餵食蛋糕慘被派檸檬

羅家英今晚在《帶阿姐看世界》中再度展現鬼馬本色，不但突然變裝唐僧獻唱《Only You》，更主動要求餵汪明荃食蛋糕卻慘遭無視。汪明荃面對老公的突發驚喜時淡然回應「見慣不怪」，而當羅家英想回饋餵食時更被直接派檸檬，令這對夫妻的相處模式再次成為焦點。節目中兩人還體驗了不丹結婚儀式，並與嫁到當地的香港女生Lamlam會面，分享異地婚姻的特別經歷。