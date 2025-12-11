羅家英唐僧突襲獻唱遭汪明荃冷待 要求餵食蛋糕慘被派檸檬

羅家英今晚在《帶阿姐看世界》中再度展現鬼馬本色，不但突然變裝唐僧獻唱《Only You》，更主動要求餵汪明荃食蛋糕卻慘遭無視。汪明荃面對老公的突發驚喜時淡然回應「見慣不怪」，而當羅家英想回饋餵食時更被直接派檸檬，令這對夫妻的相處模式再次成為焦點。節目中兩人還體驗了不丹結婚儀式，並與嫁到當地的香港女生Lamlam會面，分享異地婚姻的特別經歷。

羅家英唐僧造型突襲獻唱遭阿姐冷待

在不丹卡拉OK酒吧中，羅家英趁汪明荃點唱《華麗轉身》時以「借尿遁」為藉口離開，隨即極速變裝成唐僧造型突襲獻唱個人名曲《Only You》。面對老公的用心安排，汪明荃卻表現得相當淡定，更直言「佢話佢去洗手間一陣，但佢去咗一陣都未返，見慣不怪啦，因為佢成日都係咁架啦」。這番話既顯示了她對羅家英行為模式的熟悉，也透露出夫妻間的默契與包容。羅家英的突發表演雖然用心，但汪明荃的反應卻讓現場氣氛變得更加有趣。

餵食蛋糕遭拒羅家英自嘲「佢冇我修」

節目中汪明荃主動親手餵羅家英食蛋糕，令他大呼「甜到漏」，隨即要求「餵番阿姐」作為回饋。然而汪明荃卻直接無視這個請求，繼續專心食蛋糕零搭嘴，令羅家英只能尷尬打圓場。他無奈地表示「佢冇我修咯，鬧又唔係、嬲又唔係、笑又唔係，唯有唔做表情咯」，這番自嘲式的解釋反映了他對妻子性格的深度了解。羅家英更透露在不丹之旅中已習慣這種相處模式，笑言「我講嘢哩，佢隻眼會好似唔係聽緊我講嘢咁。就等於對牛彈琴，講咗等如冇講」。

汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 羅家英 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

