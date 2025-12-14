帶阿姐看世界｜羅家英呻汪明荃唔聽話幾十年！阿姐罕有扁嘴撒嬌結局勁反轉
家英哥當面狠批阿姐「對牛彈琴」
節目中，汪明荃（阿姐）追問羅家英（家英哥）為何說跟她說話是「對牛彈琴」，家英哥起初多番迴避，但經不起阿姐「哀求」想改善，終把心一橫和盤托出：「幾十年入面哩，你係唔聽我講嘢架！」阿姐聽後即時搞笑扁嘴，委屈地說：「咁習慣咗吖嘛」。家英哥繼續解釋：「我有耐性架，冇耐性唔會對得你咁耐啦」，但眼見阿姐一再扁嘴，看似相當委屈，家英哥即時心軟，馬上鬆口說：「陰公！飲啖先，我講錯嘢。」他更大談夫妻「床頭打交床尾和」的真諦，認為嗌交也沒用，因為「聽日又對番架喇」，最重要是互相包容。過程中阿姐雖然頭耷耷，但全程心平氣和，難得展現「聽教聽話」一面，足證家英哥在她心中的地位。
阿姐自爆冧夫招數反擊
未知是否想為自己「上訴」，阿姐隨即主動提及當年家英哥染疫時，自己如何出盡法寶氹他開心，憶述當時為他準備「一人邊爐」及「隔住玻璃陪練歌」，溫柔地說：「你冇心機呀！然後你練歌哩，我就喺玻璃另一邊，係氹你開心架」。說罷，阿姐更像小女孩般追問家英哥：「咁我為你做呢啲嘢你開唔開心呀？」當聽到家英哥肯定地回答「開心」後，阿姐立即露出滿足的甜笑，畫面相當甜蜜溫馨，似乎是想以溫柔攻勢反擊家英哥的「指控」。二人亦分享拍攝節目後，覺得阿姐變得「大膽咗」、「好相與咗」，家英哥更笑言：「我發覺你其實好幽默，你窒我哩，你好開心架！」
羅家英寵妻金句冧爆阿姐
旅程尾聲，家英哥向阿姐送上「個人專屬郵票」及婚照相架作禮物，豈料二人又為婚照的光暗問題鬥嘴。阿姐先「搞事」說：「啲光喺晒你度喎，唉！蝕咗底添」，家英哥即發揮寵妻本色：「我特登遮住你，等你唔晒掁住」，但阿姐不甘示弱反擊：「我就你咋，等你威啲。」最後家英哥極速投降，一句：「你係權威，你所講嘅嘢，都係有道理嘅。」完美示範如何寵妻。最後二人互訴心底話，家英哥更感性表示：「大人，我祝福你永遠青春，思想敏捷，行得走得，仲有，要長命過我。」最後二人更翩翩起舞，在幸福的氛圍中為旅程劃上圓滿句號。