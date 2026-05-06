78歲汪明荃身體狀況疑急轉直下 與羅家英一互動惹網民憂心：精氣神全散
廣告
78歲汪明荃日前與丈夫羅家英現身英皇群星演唱會，兩人穿上GUCCI情侶裝恩愛出席。然而離場時的畫面卻令人憂心，向來精神奕奕的阿姐竟然行路腳軟，需要羅家英攙扶才能慢慢前行，與以往健步如飛的形象形成強烈對比。網民看到片段後紛紛留言關心，直指阿姐狀態明顯不如以往，身體狀況疑似出現變化。
英皇演唱會現身 汪明荃行路需人攙扶
在「25+英皇群星演唱會」現場，汪明荃與羅家英大方穿上GUCCI運動情侶裝示人，兩人出雙入對觀看演出。然而演唱會結束後，兩人在眾人包圍下離去時，細心的網民發現阿姐的身體狀況似乎不太理想。片段顯示，汪明荃行路時一隻手拖住羅家英，另一隻手需要其他人攙扶才能慢慢前行，明顯腳軟無力，與平日的精神狀態截然不同。反觀正在抗癌的羅家英，精神狀態反而不錯，行路健步如飛，一邊走一邊與阿姐說話，氣色看起來相當不俗。
羅家英第四度患癌 汪明荃一直在旁照顧
現年78歲的汪明荃與羅家英於2009年在美國拉斯維加斯註冊結婚，多年來恩愛如初。近年羅家英第四度患癌，阿姐一直在旁悉心照顧，兩人經常一起拍節目看演出，形影不離。羅家英曾公開表示選擇不接受化療和電療，改以注射女性荷爾蒙針及服藥控制病情。在阿姐的陪伴和照顧下，羅家英的精神狀態一直保持不錯，兩人的感情也更加深厚。這次在演唱會上，羅家英甚至主動攙扶需要協助的汪明荃，展現出夫妻間的相互扶持。
網民關心阿姐狀態 直指精氣神明顯轉變
網民看到汪明荃行路腳軟的片段後，紛紛在社交平台留言表達關心。有網民留言指「反而汪明荃狀態不好」，亦有人表示「現在的汪明荃，總感覺精氣神全散了，有一種『我啥也不知道，我要回去了』的感覺」。更有網民直言「Lisa姐身體狀態每況越下真替她擔心」、「感覺她有點走不穩了！羅家英患有癌症看起來都很有精神」。大家都對阿姐的身體狀況表示擔憂，希望她能好好保重身體，與羅家英繼續恩愛下去。
圖片來源：ig@wang_liza、抖音資料或影片來源：原文刊於新假期