78歲汪明荃身體狀況疑急轉直下 與羅家英一互動惹網民憂心：精氣神全散

78歲汪明荃日前與丈夫羅家英現身英皇群星演唱會，兩人穿上GUCCI情侶裝恩愛出席。然而離場時的畫面卻令人憂心，向來精神奕奕的阿姐竟然行路腳軟，需要羅家英攙扶才能慢慢前行，與以往健步如飛的形象形成強烈對比。網民看到片段後紛紛留言關心，直指阿姐狀態明顯不如以往，身體狀況疑似出現變化。