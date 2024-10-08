77歲汪明荃被質疑「阻人上位」 阿姐8字霸氣回應 網民：後生做到佢個位咩？

77歲汪明荃入行58年，最近忙於為演唱會做宣傳活動，日前在陳志雲的YouTube頻道上接受訪問時，被問到是否有退休的打算。陳志雲更大膽提到汪阿姐「阻人上位」，搞到阿姐瞬間露出愕然表情，之後仲不斷爆Seed回應，惹來網民兩極反應！

