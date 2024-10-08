77歲汪明荃被質疑「阻人上位」 阿姐8字霸氣回應 網民：後生做到佢個位咩？
廣告
77歲汪明荃入行58年，最近忙於為演唱會做宣傳活動，日前在陳志雲的YouTube頻道上接受訪問時，被問到是否有退休的打算。陳志雲更大膽提到汪阿姐「阻人上位」，搞到阿姐瞬間露出愕然表情，之後仲不斷爆Seed回應，惹來網民兩極反應！
阿姐8字霸氣回應被指「阻人上位」
在訪問中，陳志雲提到網民的留言，有人認為應該讓更多年輕人有機會。「呢度（留言區）都有人話『哎呀，好心畀啲後生嘅做啦』。」對此，汪明荃堅決回應：「我冇阻住到佢哋喎！後生嘅又做唔到老㗎（長輩的工作）。」她還提到，有些年輕演員扮演老年角色時不夠自然，「係因為佢自己個樣生得老積穩重呀嘛！有啲（演老人）假到死，我會阻住邊個啫？唔會㗎！老嗰啲同我一齊老㗎啦！」
汪明荃繼續爆Seed回應：你估而家真係港姐呀？
陳志雲在訪問中提到汪明荃過去的演出，問及她在1980年的劇集《京華春夢》中的年齡。「我諗都係40幾歲啦！（實為33歲）」汪明荃回答後，陳志雲開玩笑說她阻礙了年輕演員。「你咪阻住囉！40幾歲做10幾歲！」汪明荃則解釋說，那個年齡段的她剛好學會了演戲的技巧。「咁40幾歲先啱啱學識做戲咋喎，你估而家真係港姐呀？18歲就做。」她認為演技需要時間來累積經驗，這一點獲得了許多網民的認同。
網民反應兩極：事實嘅嘢唔可以攞出嚟講
網民對汪明荃被質疑「阻人上位」一事反應兩極，有網民認為汪明荃就算退下來，亦沒有演員能夠坐到阿姐位；另一邊廂就有網民認為汪明荃的確是時候退下來，讓後輩有更多機會上位：「事實嘅嘢唔可以攞出嚟講」、「一早應退休，唱歌又冇氣，又難聽，成個亞婆，邊個想睇，你時代已過，應命罷。」
亦有人指阿姐年紀漸老：「記憶力差了，國語又唔識講！人生都77啦，仲咁唔化！志雲講得啱吖」、「後生可以做到佢個位咩？」、「尊重你就叫聲你老行專，其實就是一個老屎忽！識做人便應該好來好去」
不過另有人為汪明荃平反：「阿姐好靚、好有智慧」、「阿姐好貼地」、「阿姐是一個令人敬佩的藝人! 」
一起睇片：
圖片來源：TVB、YouTube@志雲頻道stephenchannal、TVB、網民留言截圖