78歲汪明荃撒哈拉騎駱駝晒神級腰力｜突變臉追問阮浩棕戀情：一個心好喇！

78歲的汪明荃（阿姐）在最新一集《帶阿姐看世界》中，與阮浩棕遠赴摩洛哥撒哈拉沙漠，挑戰騎駱駝看日出，上駱駝一刻竟盡晒驚人腰力，動作俐落得完全不似其真實年齡！畫面震撼之餘，阿姐更突然「主持魂」上身，單刀直入追問阮浩棕戀情，究竟發生了甚麼事？