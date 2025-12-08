78歲汪明荃撒哈拉騎駱駝晒神級腰力｜突變臉追問阮浩棕戀情：一個心好喇！
78歲的汪明荃（阿姐）在最新一集《帶阿姐看世界》中，與阮浩棕遠赴摩洛哥撒哈拉沙漠，挑戰騎駱駝看日出，上駱駝一刻竟盡晒驚人腰力，動作俐落得完全不似其真實年齡！畫面震撼之餘，阿姐更突然「主持魂」上身，單刀直入追問阮浩棕戀情，究竟發生了甚麼事？
汪明荃撒哈拉騎駱駝 78歲驚人腰力嚇窒全場
在最新播出的摩洛哥之旅中，汪明荃與阮浩棕（Nicholas）深入撒哈拉沙漠，準備騎駱駝欣賞日出。當眾人還在擔心78歲的阿姐能否應付時，她一上駱駝便施展出驚人腰力，動作乾脆利落，身手矯健得令在場工作人員目瞪口呆。相比之下，阮浩棕在乘坐吉普車攀上沙漠高原時，因路途崎嶇顛簸，嚇得他全程「驚嚇表情包」大放送，更笑言自己說話「自帶震音」，與阿姐的鎮定形成強烈對比。阿姐更憶述當年拍攝劇集《怒劍嘯狂沙》的點滴，淡定表示：「踩沙漠山好難，踏一步係會褪番落嚟三、四步…不過呢啲經驗都要試吓嘅。」盡顯前輩風範。
汪明荃大談60年演藝心得：時刻裝備自己
在日出美景下，汪明荃與阮浩棕在沙漠上共進早餐，並分享了她接近60年的演藝生涯經驗。阿姐語重心長地表示，作為藝人必須時刻做好準備，因為機會總是留給有準備的人。她更直接分享金句：「要好好裝備自己，因為唔知下一個角色會係咩…跳舞唱歌一定要啦、舞龍舞刀舞劍彈琴樂器運動 GYM 都唔少得。」阿姐在旅程中亦大晒生肖運程、針黹及磨米等不同技能，展現出「周身刀張張利」的一面，讓後輩阮浩棕佩服得五體投地，不禁驚嘆：「阿姐真係乜都識架。」
汪明荃主持魂上身 借藤籃追問阮浩棕戀情：唔好整咁多心
不過，阿姐最強的還是她的口才與轉數。在體驗製作藤籃的環節中，被工作人員笑指「主持魂」入血的阿姐，抓緊機會向阮浩棕的感情狀況步步進逼。當阮浩棕表示想在藤籃上繡一個簡單的心形圖案時，阿姐立即單刀直入追問：「你心度掛住個人吖嘛！」雖然阮浩棕全程避而不談，但阿姐依然窮追不捨，最後更以長輩身份叮囑他做男人最緊要專一，拋下金句：「做人一個心好喇，唔好整咁多心呀。」言詞之間充滿弦外之音，場面一度變得相當有趣。
