汪明荃《帶阿姐看世界》竟用AI「復活」亡嬤｜阮浩棕收催淚片當場淚崩 畫面極感人！
昨晚節目尾聲突爆催淚彈 阮浩棕收AI片哭成淚人
在摩洛哥旅程最後的互送禮物環節，當阮浩棕以為一切已結束時，阿姐與製作組卻偷偷準備了終極彩蛋。阿姐感性地表示：「你成日話遺憾冇帶嫲嫲一齊去旅行，我依家畀個機會你同佢去旅行」，隨即播出一段AI生成的旅行短片。片中，阿姐化身「梁舜燕」，與阮浩棕在摩洛哥各個景點打卡暢遊，畫面更配上AI生成的梁舜燕聲音說出：「好開心，I Love You」，效果極為逼真震撼。一向是孝順孫的阮浩棕看到影片後情緒秒速崩潰，當場哭成淚人，場面令人心酸又感動，阿姐見狀即上前溫柔安撫，猶如真嫲孫一樣，相當有愛。
汪阿姐親揭拍節目初衷 拋金句：Hea啲都要拍不如做好佢
眼見阮浩棕淚流滿面，汪阿姐除了溫柔安慰，更代表其亡嬤鼓勵他：「我代表佢鼓勵你，加油」、「你依家只係十年，十年只係一個開始啫，希望你更加成長，將你嫲嫲嘅精神發揚光大啦。」阿姐隨後亦透露接拍這個辛苦節目的真正目的，是希望以身作則，鼓勵一眾長者多與家人外出旅遊，增進感情與了解，開闊眼界。當阮浩棕佩服她在炎熱天氣及頻繁車程下仍保持專業時，阿姐淡然拋出金句：「我應承咗做嘅嘢一定要完成嘅，同埋做咗呢行咁耐，你知道你 Hea 啲又係要拍，認真都要拍，不如做好佢啦，係一定要做好佢。」
阮浩棕憶亡嬤遺憾曝光 汪阿姐暖心圓夢變代理嫲嫲
阮浩棕與已故嫲嫲梁舜燕的深厚感情眾所周知，他亦曾在節目中透露，最大的遺憾之一就是未曾有機會帶嫲嫲一同去旅行。這次《帶阿姐看世界》的旅程，正正為這個遺憾埋下了伏線。心思細密的阿姐一直將這件事記在心上，並在旅程的最後，聯同製作組透過AI技術，為阮浩棕精心炮製這份獨一無二的禮物，讓他能以另一種形式與嫲嫲「同遊」摩洛哥，彌補心中多年的遺憾。阿姐在節目中猶如「代理嫲嫲」般照顧阮浩棕，這份超越工作夥伴的關愛，讓整個旅程充滿了溫情。
阮浩棕激讚汪阿姐專業精神 「你真係好勁」
經歷了整個艱辛的拍攝旅程，阮浩棕對阿姐的專業精神感到極度震撼和佩服。他席間多次向阿姐表達敬意：「阿姐你真係好勁，因為今次我哋成個旅程真係好熱啦，然後好多好多車程，都會擔心阿姐你應唔應付到，但你嘅敬業樂業，令你真係頂到落去。」阮浩棕坦言，阿姐在整個行程中從無半句怨言，其堅毅的態度令他這位後輩獲益良多。這份來自前輩的敬業示範，加上AI圓夢的催淚驚喜，讓阮浩棕在旅程中不僅收穫了難忘回憶，更感受到演藝圈中難得的溫暖與傳承。