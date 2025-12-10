汪明荃《帶阿姐看世界》竟用AI「復活」亡嬤｜阮浩棕收催淚片當場淚崩 畫面極感人！

昨晚（9日）播出的台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》摩洛哥篇爆出超感人一幕！汪明荃（阿姐）在節目中竟為拍檔阮浩棕送上超催淚驚喜，利用AI技術「復活」其已故嫲嫲、資深演員梁舜燕，場面極度感人。影片中「梁舜燕」與阮浩棕同遊摩洛哥多個景點，更出現感人告白，令毫無防備的阮浩棕瞬間淚崩，哭成淚人。究竟這份禮物背後，阿姐隱藏了甚麼暖心目的？