颱風「樺加沙」災情｜汪明荃西貢豪宅慘況曝光！巨樹倒塌橫插花園 震撼畫面嚇壞網民
十號颶風信號高懸，颱風樺加沙今日（24日）吹襲本港，不少藝人留家避風，但汪明荃（阿姐）位於西貢的豪宅卻驚傳災情！阿姐在社交平台分享家中花園被塌樹「橫插」的恐怖畫面，更憂心明日的拍攝工作，情況令人擔憂。
汪明荃IG直擊塌樹恐怖畫面
颱風樺加沙威力驚人，汪明荃今日下午在Instagram上載了數張照片，清楚可見其西貢獨立屋外的護土牆上，一棵非常巨大的樹木不敵強風而倒塌。整棵大樹越過圍牆，直接壓在其精心打理的花園之中，粗壯的樹幹和茂密的枝葉幾乎佔據了整個通道，畫面相當觸目驚心，可見當時風力之猛烈，情況實在非常危險。
汪明荃發文憂心明日開工
面對這突如其來的意外，汪明荃在帖文中表達了她的憂慮，她寫道：「牆外大樹倒冧，橫插我家花園，阻住了通道出入，希望明天可以順利出門拍劇。大家小心！」字裡行間透露出她對明天拍攝工作的牽掛，即使家園受損，仍心繫工作，非常敬業。阿姐同時亦不忘提醒大家在惡劣天氣下要注意安全，盡顯其關懷之心。
圈中後輩湧入留言區慰問
阿姐的帖文一出，立即引來大批圈中後輩及網民的關心。眾人紛紛湧入留言區，對眼前的恐怖景象表示震驚，並叮囑阿姐務必小心。馮盈盈、麥美恩等人都留言希望阿姐注意安全，而周奕瑋亦留言表示：「阿姐 家英哥 Take care! 萬事小心!💖💖」其中有網民提醒：「搵人處理唔好自己搞，小心呀❤️」。其他網民也留言稱：「阿姐冇事 🫶🏼」、「小心啊😢」，留言區充滿了對阿姐的慰問與關懷。
圖片來源：IG@wang_liza資料或影片來源：原文刊於新假期