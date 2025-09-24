颱風「樺加沙」災情｜汪明荃西貢豪宅慘況曝光！巨樹倒塌橫插花園 震撼畫面嚇壞網民

十號颶風信號高懸，颱風樺加沙今日（24日）吹襲本港，不少藝人留家避風，但汪明荃（阿姐）位於西貢的豪宅卻驚傳災情！阿姐在社交平台分享家中花園被塌樹「橫插」的恐怖畫面，更憂心明日的拍攝工作，情況令人擔憂。

汪明荃IG直擊塌樹恐怖畫面

颱風樺加沙威力驚人，汪明荃今日下午在Instagram上載了數張照片，清楚可見其西貢獨立屋外的護土牆上，一棵非常巨大的樹木不敵強風而倒塌。整棵大樹越過圍牆，直接壓在其精心打理的花園之中，粗壯的樹幹和茂密的枝葉幾乎佔據了整個通道，畫面相當觸目驚心，可見當時風力之猛烈，情況實在非常危險。

汪明荃發文憂心明日開工

面對這突如其來的意外，汪明荃在帖文中表達了她的憂慮，她寫道：「牆外大樹倒冧，橫插我家花園，阻住了通道出入，希望明天可以順利出門拍劇。大家小心！」字裡行間透露出她對明天拍攝工作的牽掛，即使家園受損，仍心繫工作，非常敬業。阿姐同時亦不忘提醒大家在惡劣天氣下要注意安全，盡顯其關懷之心。

圈中後輩湧入留言區慰問

阿姐的帖文一出，立即引來大批圈中後輩及網民的關心。眾人紛紛湧入留言區，對眼前的恐怖景象表示震驚，並叮囑阿姐務必小心。馮盈盈、麥美恩等人都留言希望阿姐注意安全，而周奕瑋亦留言表示：「阿姐 家英哥 Take care! 萬事小心!💖💖」其中有網民提醒：「搵人處理唔好自己搞，小心呀❤️」。其他網民也留言稱：「阿姐冇事 🫶🏼」、「小心啊😢」，留言區充滿了對阿姐的慰問與關懷。

汪明荃 羅家英3層氣派豪宅IG大公開估計曾超過6,000萬元

汪明荃與羅家英兩人愛巢位於西貢銀線灣豪華別墅，是一棟樓高3層連天台的豪宅，更被形容為「世外桃源 」，不少藝人於新年都會親身前往拜年，約埋50人一齊聚會都沒有問題！三層獨立屋設有小花園，環境僻靜而且私隱度高。據說現在市值估計曾超過6,000萬元。
汪明荃家居設計是中西合壁

家居設計是中西合壁，大門是懷舊木門，古樸中又顯出優雅。室內裝修擺設以簡約為主，放置了佛像與一些獎狀與紀念品。盡量減少雜物，以方便狗狗走動。

海景景觀勁開揚 狗狗最吸晴 最多可供50人聚會！

兩隻唐狗Co Co與Bingo閒時會走出花園曬太陽，對出一望無際的海景，網民都大呼：「狗狗好識歎呀！」，有些更說：「狗狗好幸福呀！」

早前受到新冠肺炎疫情影響，家英哥從外地返港後要家居隔離14日。汪阿姐汪明荃更將家中的2樓改裝成家英哥的「隔離居所」，又貼心地為丈夫準備一人打邊爐。

平日放工回家後，汪阿姐會親自帶狗狗去散步，一放假更會與狗狗一起去行山，培養良好的運動習慣，小編仲留意到2人合照會手牽手，甜到漏，極之恩愛！

汪明荃在家中也沒多餘時間閒著，阿姐不時在Instagram分享在廚房親自下廚，炮製美食，與家英哥相當享受庭樂。

