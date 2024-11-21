AI少女汪明荃揭真身原來係視后 但網民質疑更似王敏奕廖子妤
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77歲汪明荃（Liza姐）在TVB的《萬千星輝賀台慶2024》中，以「少女時代回憶殺」的形式重現昔日樣貌，而扮演AI版少女汪明荃的女藝人真正身份，亦引起網民關注。
AI少女汪明荃真身引猜測
節目中，「少女Liza」的角色由AI技術生成，引起了觀眾的熱烈討論。TVB官網隨後發起了一場競猜活動，讓網民猜測這位年輕版汪明荃的真身是誰。當中，王敏奕和蔡思貝成為了網民競猜的熱門人選。
監製從TVB年青花旦中選出蔡思貝
監製Don Ma解釋：「要還原Liza姐，主要先係真人實拍完再加AI，然後再Swap番個樣同聲音。」並透露最終從海量的TVB年青女藝人中，選擇了輪廓、五官及身形都與當年Liza姐相似的蔡思貝作為「真身」。
蔡思貝公開化身「少女Liza」過程
蔡思貝分享了化身「少女Liza」的過程：「佢哋幫我整咗條柳月眉，係以前年代比較興啲嘅幼眉，同埋個嘴唇有化薄啲。」蔡思貝透露，化妝團隊在細節上下了不少功夫，以確保她能夠盡可能地還原年輕時的汪明荃。
汪明荃指張可頤、佘詩曼更似自己年輕時
不過Liza姐本人就認為張可頤或佘詩曼在外貌上與自己年輕時最相似：「嗰時拍《婚前昏後》，佢哋話張可頤有啲似我後生嗰時，有時我又覺得佘詩曼又有少少（似）。」
網民認為更似廖子妤＋王敏奕
網民亦紛紛認為蔡思貝就算用上AI技術都不似Liza姐：「有一兩個角度位似D外，反而最似係”廖子妤”個樣！」、「五官好似王敏奕」、「點解我反而更加覺得似係家嫂去扮嘅」、「用AI將蔡思貝整成咗王敏奕」、「一D都唔似汪明荃」、「阿姐當年靚過AI好多好多」等。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@wongmanyik、《梅艷芳》劇照