人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗
文：東方新地｜圖：沈卓盈IG
沈卓盈誕子後四個月成功修身，回復產前身材，沈卓盈留言「久違了的獨照，實在覺得每天24小時都不夠用，每天也很忙，雖然沒有太多自己的時間，但其實也很享受這種忙呢﹗」
閱讀更多：
【重溫最索圖集】被指釣金龜 沈卓盈否認：「拍拖好正常！」
「沈大師」沈卓盈(Jess)離巢無綫，估唔到就宣佈婚訊，仲公開同老公Calvin嘅甜蜜婚照㖭！一眾網民得知喜訊後紛紛送上祝福，也有人認為走性感路線的Jess樣靚身材好，仲有對超長美腿，婚後為配合丈夫低調作風而減少現身幕前，大歎可惜呢！回顧沈卓盈的情史，入行以來前男友幾乎都是非富則貴，外界認定她是「釣金龜」，對此Jess接受本刊訪問時為自己平反！
沈卓盈 宣佈婚訊
沈卓盈喺IG上載婚紗照並留言：「從不期望驚天動地的愛情，只求細水長流的甜蜜。不知不覺間原來我們的緣份源於十年前的一面，可是種子並沒有在那一刻萌芽。猶幸上帝的安排、緣份的牽引，令我們在四年前的那一天再次重遇，讓彼此加深了解，一起學習，一起成長，再一同走向人生的新一頁，成為相依相伴的伴侶。❤」
2．16布吉完婚
沈卓盈出席活動回應婚訊，沈卓盈否認係閃婚：「想趁住白色情人節，先同大家分享呢個好消息，帶個驚喜畀大家，我喺2月16號喺布吉完成婚禮，成個儀式都喺當地舉行。由行禮音樂奏起，媽咪拖我進場已經好緊張，老公比我早喊，到我讀結婚誓詞時，我都忍唔住！」二人未決定否在香港擺酒，也未去度蜜月，暫時努力工作，生B就隨緣。
婚禮的姊妹團包括陳自瑤、徐淑敏、何傲兒等，被指「少婦聯盟」龔嘉欣、陳凱琳及譚凱琪冇份做姊妹，記者問佢哋是否知道其婚事，沈大師說：「其實得屋企人同兄弟姊妹知，事後同佢哋再慶祝，相信佢哋都明白，身邊好多親友都未知，趁今日一次過交代。」
入行前做兼職模特兒的沈卓盈，由唔識化妝到現在女人味出晒嚟，其玲瓏浮凸身材更是得天獨厚。
約徐淑敏行名店
Jess同徐淑敏因為合作主持《最緊要正字》而成好友，兩個女仔成日被影到收工後一齊唱K行名店，徐淑敏嫁黃浩後，都不時約埋一齊行名店！
擇偶條件高 被指釣金龜
34歲的沈卓盈擁有女人夢寐以求的S形身材，回顧佢嘅情史，先後戀上飛機師Simon，以及楊秀惠舊愛、金融才俊麥偉汶(Ray)，到之後同家族經營內衣出口生意嘅富商Calvin拍拖，多年來外界指Jess舊愛全是非富則貴，擇偶條件甚好高，無寶不落！
沈卓盈為自己平反
之後沈卓盈識到家族從事內衣生意嘅富商Calvin，男方家住禮頓山過億嘅獨立屋，其內衣褲貿易生意遍及歐美！Jess之前佢接受本刊訪問時，否認外界指佢釣金龜，話要為自己平反:「拍拖好正常，係每個人生活嘅一部分，只係外界經常過分放大我嘅感情生活，忽略咗我都有畀心機工作，演好每一部劇。我啲家姐24歲就結婚生仔，所以我自小就對愛情有憧憬，曾經渴望22至24歲就嫁人，希望有個幸福家庭，但依家我覺得緣份最重要，有啱嘅人我會試，唔得亦唔會勉強。」
少婦聯盟由來
電視圈近年女團當道，早年有佘詩曼為首的「七魔女」，後有胡杏兒領軍的「胡說八道會」，近年陳凱琳(Grace)、龔嘉欣(Katy)、譚凱琪(Zoie)、沈卓盈(Jessie)合組嘅「少婦聯盟」，當初組成嘅時候四個成員都未婚，當中陳凱琳與龔嘉欣三十歲都未到，何解會叫自己少婦？其實源自她們合作的無綫民初劇《平安谷之詭谷傳說》，四人在劇中都已嫁作人婦，在封建傳統社會欺壓下團結起來反抗。私底下四人一拍即合，圍內又講啲師奶嘢，所以美其名叫「少婦」，眾人開了WhatsApp Group分享邊度有減價，邊度有著數，仲會約埋一齊去百貨公司shopping。唔止少婦，其實仲好師奶。