c8e69f15-f7f0-4076-be84-128ad0c2e47b

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

最新娛聞
撰文：東方新地

39歲沈卓盈19年結婚，今年5月誕下囝囝Jayden﹗專心湊仔做人妻的沈卓盈，近日突然再派久違了的福利，沈大師狀態回勇，身段fit過做女嗰時，網民興奮留言：「事業心重出江湖﹗」

文：東方新地｜圖：沈卓盈IG

沈卓盈誕子後四個月成功修身，回復產前身材，沈卓盈留言「久違了的獨照，實在覺得每天24小時都不夠用，每天也很忙，雖然沒有太多自己的時間，但其實也很享受這種忙呢﹗」

39歲沈卓盈升呢人妻人母後，激罕再派福利，難怪網民感到分外興奮﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
39歲沈卓盈升呢人妻人母後，激罕再派福利，難怪網民感到份外興奮﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
沈卓盈晒腿又腿事業線，網民大讚仲索過以前﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
沈卓盈晒腿又腿事業線，網民大讚仲索過以前﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗
好姊妹陳自瑤留言大讚沈卓盈好hot，網民回覆陳自瑤「你都正」。（圖片來源：沈卓盈IG）

網民：沈大師返嚟派軍糧

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈卓盈8月為囝囝Jayden舉行百日宴﹗婚後打扮明顯比以前密實，有網民慨嘆表示沈大師的事業心不在了﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
沈卓盈8月為囝囝Jayden舉行百日宴﹗婚後打扮明顯比以前密實，有網民慨嘆表示沈大師的事業心不再了﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
婚前的沈大師真係好有事業心﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
婚前的沈大師真係好有事業心﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
沈卓盈從不吝嗇晒美好身段﹗好嘢唔怕曬﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
沈卓盈從不吝嗇晒美好身段﹗好嘢唔怕晒﹗（圖片來源：沈卓盈IG）

閱讀更多：

【重溫最索圖集】被指釣金龜 沈卓盈否認：「拍拖好正常！」

「沈大師」沈卓盈(Jess)離巢無綫，估唔到就宣佈婚訊，仲公開同老公Calvin嘅甜蜜婚照㖭！一眾網民得知喜訊後紛紛送上祝福，也有人認為走性感路線的Jess樣靚身材好，仲有對超長美腿，婚後為配合丈夫低調作風而減少現身幕前，大歎可惜呢！回顧沈卓盈的情史，入行以來前男友幾乎都是非富則貴，外界認定她是「釣金龜」，對此Jess接受本刊訪問時為自己平反！

沈卓盈 宣佈婚訊

沈卓盈喺IG上載婚紗照並留言：「從不期望驚天動地的愛情，只求細水長流的甜蜜。不知不覺間原來我們的緣份源於十年前的一面，可是種子並沒有在那一刻萌芽。猶幸上帝的安排、緣份的牽引，令我們在四年前的那一天再次重遇，讓彼此加深了解，一起學習，一起成長，再一同走向人生的新一頁，成為相依相伴的伴侶。❤」

沈卓盈
沈卓盈因為好鍾意英國同巴黎，所以婚照都喺呢兩個地方取景！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

據知二人喺去咗巴黎和英國影結婚相，當然唔少得喺巴黎鐵塔下留倩影，非常浪漫！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈卓盈接受傳媒訪問透露Calvin上年年中求婚，過程開心又浪漫！而佢好鍾意法國及英國，所以婚照都喺呢兩個地方影，佢仲話暫時以工作為先，對生BB佢話講緣份。

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

2．16布吉完婚

沈卓盈出席活動回應婚訊，沈卓盈否認係閃婚：「想趁住白色情人節，先同大家分享呢個好消息，帶個驚喜畀大家，我喺2月16號喺布吉完成婚禮，成個儀式都喺當地舉行。由行禮音樂奏起，媽咪拖我進場已經好緊張，老公比我早喊，到我讀結婚誓詞時，我都忍唔住！」二人未決定否在香港擺酒，也未去度蜜月，暫時努力工作，生B就隨緣。

婚禮的姊妹團包括陳自瑤、徐淑敏、何傲兒等，被指「少婦聯盟」龔嘉欣、陳凱琳及譚凱琪冇份做姊妹，記者問佢哋是否知道其婚事，沈大師說：「其實得屋企人同兄弟姊妹知，事後同佢哋再慶祝，相信佢哋都明白，身邊好多親友都未知，趁今日一次過交代。」

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

左手無名指戴上法國珠寶品牌的對戒，

 

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈卓盈陪嫁姊妹陣容強大﹗（圖片來源：沈卓盈IG）
沈卓盈陪嫁姊妹陣容強大﹗（圖片來源：沈卓盈IG）

Cover Girl選舉奪冠入行

沈卓盈02年參加無綫第四屆「《TVB周刊》Cover Girl選舉」奪冠入行，雖然多年來不乏演出及做主持的機會，但多被派以演花瓶、狐狸精的角色，代表作欠奉！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈卓盈都有份影TVB月曆，佢同一眾小花、小生影水著相！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

09年《古靈精探B》大跳鋼管舞

「沈大師」沈卓盈喺劇集《古靈精探B》有鋼管舞演出，動作較簡單，勝在夠火辣性感，播出期間成為一時熱話。

沈卓盈 朱晨麗

沈卓盈 朱晨麗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

她曾參演TVB劇集包括《結·分@謊情式》、《衝上雲霄II》等。

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈卓盈：我唔使靠托！

33C沈卓盈早年出席各大活動頻頻作性感打扮，露腿又拋胸，因而被封「新咪神」，外界更把她和「咪神」高海寧比較，不過沈大師當時表示：「我唔使靠托！」真材實料又堅挺咁話！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈卓盈雖然成日作性感打扮頻晒胸，但佢一對白滑長腿才是標誌！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈大師成日戰鬥格出騷，不過對腳又真係好修長！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

「沈大師」沈卓盈約滿離巢大台，告別工作了16年的無綫。

 

沈卓盈

入行前做兼職模特兒的沈卓盈，由唔識化妝到現在女人味出晒嚟，其玲瓏浮凸身材更是得天獨厚。

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

約徐淑敏行名店

Jess同徐淑敏因為合作主持《最緊要正字》而成好友，兩個女仔成日被影到收工後一齊唱K行名店，徐淑敏嫁黃浩後，都不時約埋一齊行名店！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

擇偶條件高 被指釣金龜

34歲的沈卓盈擁有女人夢寐以求的S形身材，回顧佢嘅情史，先後戀上飛機師Simon，以及楊秀惠舊愛、金融才俊麥偉汶(Ray)，到之後同家族經營內衣出口生意嘅富商Calvin拍拖，多年來外界指Jess舊愛全是非富則貴，擇偶條件甚好高，無寶不落！

沈卓盈
沈卓盈入行冇耐畀本刊影到收工有男士揸架保時捷接收工！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈卓盈同身家過億的金融才俊男友Ray拍拖3年，一直甜蜜，以為就快上岸做少奶奶，點知有傳出佢哋喺停車場嘈交，Ray激動到用網球拍打落沈卓盈架車度，之後有指沈無再返男友禮頓山豪宅。

前男友Ray
前男友Ray

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

之後本刊影到佢哋仲一齊去大坑拍拖，之但係就相對無言，阿Ray食完嘢拿拿臨起身走人，一支箭去買咖啡，買完又無理旁邊女友，自顧自走去攞車，沈大師勁無癮喺後面跟住！結果⋯冇耐佢哋分咗手喇！

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

沈卓盈為自己平反

之後沈卓盈識到家族從事內衣生意嘅富商Calvin，男方家住禮頓山過億嘅獨立屋，其內衣褲貿易生意遍及歐美！Jess之前佢接受本刊訪問時，否認外界指佢釣金龜，話要為自己平反:「拍拖好正常，係每個人生活嘅一部分，只係外界經常過分放大我嘅感情生活，忽略咗我都有畀心機工作，演好每一部劇。我啲家姐24歲就結婚生仔，所以我自小就對愛情有憧憬，曾經渴望22至24歲就嫁人，希望有個幸福家庭，但依家我覺得緣份最重要，有啱嘅人我會試，唔得亦唔會勉強。」

沈卓盈
年前本刊影到沈卓盈會合富商男友Calvin！
Calvin出入坐寶馬，仲有司機接送，好富貴！
Calvin出入坐寶馬，仲有司機接送，好富貴！

沈卓盈

不過平日Calvin返其位於茘枝角嘅公司都會坐地鐵，其實都好慳家！
不過平日Calvin返其位於茘枝角嘅公司都會坐地鐵，其實都好慳家！

對住男友甚有原則的沈卓盈話過：「女人幾叻都好，最終都係要搵個好歸宿support自己。男友Calvin已經去到一個地步唔需要經我就約我啲家姐食飯，連我3歲嘅姨甥女都好鍾意佢，搞到我呷醋。」

沈卓盈
沈卓盈加入無綫14年，她表示每個人的時間表和命運都不同:「入行多年我都只想做好自己，冇得同人去比較，個人積極心態係最緊要。」

人妻沈卓盈晒久違了的獨照 網民興奮：事業心重出江湖﹗

少婦聯盟由來

電視圈近年女團當道，早年有佘詩曼為首的「七魔女」，後有胡杏兒領軍的「胡說八道會」，近年陳凱琳(Grace)龔嘉欣(Katy)譚凱琪(Zoie)、沈卓盈(Jessie)合組嘅「少婦聯盟」，當初組成嘅時候四個成員都未婚，當中陳凱琳與龔嘉欣三十歲都未到，何解會叫自己少婦？其實源自她們合作的無綫民初劇《平安谷之詭谷傳說》，四人在劇中都已嫁作人婦，在封建傳統社會欺壓下團結起來反抗。私底下四人一拍即合，圍內又講啲師奶嘢，所以美其名叫「少婦」，眾人開了WhatsApp Group分享邊度有減價，邊度有著數，仲會約埋一齊去百貨公司shopping。唔止少婦，其實仲好師奶。

沈卓盈
06年尾合作拍《平安谷之詭谷傳說》，令陳凱琳、龔嘉欣、沈卓盈及譚凱琪變成好閨蜜，一齊開工一齊食飯，拍完劇仲keep住姊妹情，得閒傾吓師奶買嘢心得，佢哋話平時多在WhatsApp group溝通，內容都係啲無聊嘢。

沈卓盈 沈卓盈等「少婦聯盟」不時搞活動聯誼，打波、行街、食飯、整餅，總之柴娃娃的活動最啱呢班女人。

沈卓盈
到新年「少婦聯盟」沈卓盈等人約埋一齊聚餐。

 

 

四女喺戲裡戲外更成為好友，friend到成立閨蜜團「少婦聯盟」，佢哋近排喜事重重，繼之前陳凱琳添丁，依家到沈卓盈結婚，相信喜事隆續有來，恭喜晒喇！

沈卓盈

沈卓盈
由陳凱琳、龔嘉欣、沈卓盈及譚凱琪組成，不同性格背景的四人走在一 起，卻默契十足，是非欠奉，陳凱琳話:「因為我哋四個真係唔係好是非嘅人。」
沈卓盈
早前沈卓盈等「少婦聯盟」為紀念成團一年，搵攝影師化妝師仲book埋酒店房影了多輯噴血性感照，除了穿上黑色泳衣在浴缸內擺pose外，還有大騷美腿的床照。
沈卓盈
據知沈卓盈四女還有大量未出街的性感照，噴血程度直教成員男友問罪，為此龔嘉欣話:「冇喇！冇喇！唔敢再公開喇！」

讀者留言

熱門文章

 