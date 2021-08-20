沈卓盈為囝囝Jayden舉行百日宴 大晒囝囝正面靚樣獲網友激讚

「沈大師」沈卓盈2019年嫁予家族經營內衣生意的富貴男友Calvin，至今年520這個好日子一索得男，誕下與老公Calvin的愛情結晶品Jayden，轉眼囝囝已100日大，日前沈卓盈就為囝囝舉行了一個以小蜜蜂為主題的百日宴，更晒出不少囝囝的正面靚相，獲網友激讚囝囝靚樣似足媽咪一樣咁省鏡！

文：東方新地｜圖：沈卓盈IG