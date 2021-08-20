沈卓盈為囝囝Jayden舉行百日宴 大晒囝囝正面靚樣獲網友激讚
「沈大師」沈卓盈2019年嫁予家族經營內衣生意的富貴男友Calvin，至今年520這個好日子一索得男，誕下與老公Calvin的愛情結晶品Jayden，轉眼囝囝已100日大，日前沈卓盈就為囝囝舉行了一個以小蜜蜂為主題的百日宴，更晒出不少囝囝的正面靚相，獲網友激讚囝囝靚樣似足媽咪一樣咁省鏡！
文：東方新地｜圖：沈卓盈IG
沈卓盈：希望你健健康康
沈卓盈囝囝Jayden已100日大，日前沈卓盈為囝囝舉行了一個以小蜜蜂為主題的百日派對，並在社交網上晒出不少派對上一家三口的合照，大晒Jayden的正面靚樣，網友都紛紛大讚Jayden完全遺傳了沈卓盈的美貌，眼仔碌碌好精靈，個樣仲好白淨可愛又靚仔！
沈卓盈又留言說︰「Happy 100 days my dear Jayden！爸爸媽媽希望你健健康康、食得瞓得、繼續做個開開心心、乖乖的小寶寶。Papa & mama love you forever！」
好友陳自瑤、譚凱琪、岑麗香等都有留言大讚Jayden好cute，又祝福他出世100日快樂。
此外網友又留意到沈卓盈生仔三個月後已極速成功修身，大讚她瘦得好快，條腰已經「出番晒嚟」。