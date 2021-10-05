沈卓盈為閨密陳自瑤 徐淑敏送生日驚喜 辣媽團齊齊deep V兼晒腿勁吸睛
圈中有不少閨密圈，沈卓盈與陳自瑤、徐菁遙（前名徐淑敏）和黃芳雯呢個辣媽團，難得聚頭﹗沈卓盈在四女當中最後一個升呢人妻人母，今年5月誕下兒子Jayden，雖然身份有變，但沈卓盈對閨密仍然花盡心思﹗近日為同為處女座的陳自瑤、徐菁遙和黃芳雯安排驚喜生日派對，四位辣媽一身吊帶低胸又騷長腿，狀態更勝從前做女時﹗
文：東方新地｜圖：沈卓盈IG、陳自瑤IG
沈卓盈為閨密安排處女座生日派對
沈卓盈與陳自瑤、徐菁遙（前名徐淑敏）和黃芳雯的閨密情誼，比起與陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪於17年成立的「少婦聯盟」更早結盟﹗沈卓盈近日為8月27日生日的陳自瑤，和同為9月22日生日的徐菁遙和黃芳雯慶生，沈卓盈為三位同為處女座的閨密安排在五星級酒店舉行驚喜生日派對，從大家的笑容便知道有幾開心滿足。
沈卓盈：人生遇上三個知己很幸運
沈卓盈在IG分享多張靚相，並寫道：「𝙷𝚊𝚙𝚙𝚢 𝚋𝚒𝚛𝚝𝚑𝚍𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝚊𝚕𝚕 𝚖𝚢 𝚋𝚊𝚋𝚎𝚜𝚜𝚜 ✨人生能遇到一個知己已經很幸運，我遇上了三個💛🧡💛而且三個都是處女座（係咪好正呢😆）其中兩個還是同月同日生日的，哈哈～我的碓很幸運啊～✨緣份這東西真的是太奇妙了～💫滿滿的愛送給美美的妳們。」
陳自瑤：說了很久的處女座派對終於實現
陳自瑤亦有把當日相片上載社交網，並留言感激沈卓盈的驚喜安排：「 說了很久的處女座派對終於能夠實現了，其實我發現處女座真的有很多優點，為我們乾杯，感謝我們的Baby為我們籌備這麼完美的生日party﹗真的很感恩我身邊有很多好朋友一路愛護我，守護住我，給我滿滿的愛！Love you all 」
沈卓盈為安排驚喜派對緊張失眠
徐菁遙亦留言感謝沈卓盈：「多謝babe幫我哋三個處女座安排咗個咁靚嘅birthday theme party﹗你真係好叻叻呀﹗」沈卓盈秒回：「你喜歡就好，人家緊張到幾晚瞓唔著﹗」