沈卓盈為閨密陳自瑤 徐淑敏送生日驚喜 辣媽團齊齊deep V兼晒腿勁吸睛

圈中有不少閨密圈，沈卓盈與陳自瑤、徐菁遙（前名徐淑敏）和黃芳雯呢個辣媽團，難得聚頭﹗沈卓盈在四女當中最後一個升呢人妻人母，今年5月誕下兒子Jayden，雖然身份有變，但沈卓盈對閨密仍然花盡心思﹗近日為同為處女座的陳自瑤、徐菁遙和黃芳雯安排驚喜生日派對，四位辣媽一身吊帶低胸又騷長腿，狀態更勝從前做女時﹗

文：東方新地｜圖：沈卓盈IG、陳自瑤IG