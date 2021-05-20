沈卓盈一索得男 BabyJayden重6.2磅 換片連環請飲茶
「沈大師」沈卓盈2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚，今年初宣布懷孕，終於在520這個好日子，沈卓盈宣布一索得男，與老公Calvin的愛情結晶品BabyJayden出世了！
撰文：東方新地 圖片：沈卓盈IG圖片
沈卓盈難掩興奮
初為人母的沈卓盈，出院後選擇在520跟大家報喜，分享榮升媽咪的喜悅和過程。提起Jayden BB，難掩喜悅的沈卓盈說：「BB重6.2磅，為我接生嘅姑娘話BB嘅喊聲好響亮，老公有陪我入產房開刀分娩，仲親手為BB剪臍帶，成個過程好順利，生嘅時候真係好緊張，當聽到BB喊聲同睇到佢嘅一刻都忍唔住喊咗出嚟，老公同我一齊見證BB出世呢個寶貴嘅一刻，真係好感動！」
沈卓盈話BB似爸亦似媽
至於BB似邊個？沈卓盈話：「屋企人就話BB嘅額頭同嘴仔似爸爸，對眼同個鼻就似我，我就覺得BB瞓覺嗰時好似爸爸，眼仔碌碌嘅時候就好似我。」
安胎中的沈卓盈
作為新手媽咪的沈卓盈表示產前沒有特別上堂學習湊B，跟其他媽咪一樣，邊湊邊學，身邊的朋友已給她溫馨提示，初生BB頭幾個月會比較難湊，沈卓盈已經做好心理準備，笑言第一次幫BB換片的時候，BB已經請了她與老公飲茶，仲一日請兩次，真係又狼狽又好好笑，雖然現階段湊B比較辛苦，又攰又唔夠訓，但每一個過程都好享受同開心。