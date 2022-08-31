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沈月胞妹18歲沈日同爸爸一個餅印 夢想做model被邱淑貞阻止

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邱淑貞在90年代是許多人心目中的性感女神，嫁給商人沈嘉偉後息影，育有3名女兒，分別是長女沈月、二女沈日及小女兒沈晨。其中大女兒沈月完美複製媽媽樣靚身形正，被封為「最美星二代」，不過沈日和邱淑貞日前出席活動也大方露面，沈日卻越來越似爸爸沈嘉偉！

邱淑貞、沈嘉偉和二女沈日為好友上山詩鈉慶祝生日，沈日同爸爸餅印一樣。
邱淑貞、沈嘉偉和二女沈日為好友上山詩鈉慶祝生日，沈日同爸爸餅印一樣。（圖片來源：[email protected]

邱淑貞一家賀上山詩鈉生日

邱淑貞近日和女兒沈日去為好友上山詩鈉慶祝生日，只見上山詩鈉貼出的照片，邱淑貞帶着女兒沈日站在一起出鏡。今年18歲的沈日素顏上陣，簡單的紫色上衣，面對鏡頭露出淺淺微笑，更顯活力感，依稀能看見當年邱淑貞的影子，但爸爸的基因亦相當強大，和沈嘉偉餅印一樣。

邱淑貞大女沈月完美複製媽媽樣靚身形正，被封為「最美星二代」，次女沈日亦開始鑽研打扮。
邱淑貞大女沈月完美複製媽媽樣靚身形正，被封為「最美星二代」，次女沈日亦開始鑽研打扮。（圖片來源：[email protected]
沈日上載去睇Art Basel的相片，晒腰露腿，青春逼人！
沈日上載去睇Art Basel的相片，晒腰露腿，青春逼人！（圖片來源：[email protected]

沈日打扮風格偏向「ABC風」

沈日跟姊姊沈月風格完全截然不同，她向來低調鮮少露面，打扮風格偏向「ABC風」既陽光又性感，沈日在小時候五官跟父親沈嘉偉更為相似，但同樣遺傳了母親的姣好身材，一身小麥肌膚相當健康。沈月早前曾在限時動態上分享了妹妹沈日的「素顏家居照」，如今18歲的沈日素顏依然散發清純氣質，甜美笑容散發青春氣息。

沈月曾在限時動態上，分享了妹妹沈日的素顏家居照。
沈月曾在限時動態上，分享了妹妹沈日的素顏家居照。（圖片來源：[email protected]
沈日跟姊姊沈月風格完全截然不同，她向來低調鮮少露面，打扮風格陽光味十足。
沈日跟姊姊沈月風格完全截然不同，她向來低調鮮少露面，打扮風格陽光味十足。（圖片來源：[email protected]

沈日表演慾強想入演藝圈

其實邱淑貞的三個女兒中，最為人知的就是沈月，一舉一動也經常是外界的焦點，不過已18歲的沈日隨着年紀漸長，越來越愛扮靚，不僅會看時尚雜誌學習化妝，還會模仿模特兒的時尚穿搭，更曾經有知情人士指出，沈日從小就有表演慾，期盼能當上一名模特兒，和媽媽一樣在演藝圈發展，結果被邱淑貞要求先以學業為先。

沈月和沈日兩姊妹感情要好。
沈月和沈日兩姊妹感情要好。（圖片來源：[email protected]
上山詩鈉女兒Hilary、沈日和沈月幾姊妹自小玩到大，老友鬼鬼。
上山詩鈉女兒Hilary、沈日和沈月幾姊妹自小玩到大，老友鬼鬼。（圖片來源：[email protected]

54歲邱淑貞被讚凍齡有術

相比起生日會眾嘉賓盛裝打扮，邱淑貞只穿了件黑色素襯衫，沒有其他首飾，54歲的她臉上薄施脂粉，五官一樣亮麗動人，肌膚仍甚滑溜，被大批網民讚她凍齡有術，完全不輸同場的劉嘉玲和關之琳。

沈日 沈月好有媽媽邱淑貞年輕時的影子。
沈月好有媽媽邱淑貞年輕時的影子。（圖片來源：[email protected]
上山詩鈉很痛錫沈日，一碰面見攬實合照。
上山詩鈉很痛錫沈日，一碰面見攬實合照。（圖片來源：[email protected]
沈日 沈家三千金，沈月率先入娛樂圈。
沈家三千金，沈月率先入娛樂圈。（圖片來源：[email protected]
沈日 邱淑貞一家捧張學友場，入後台大合照。
邱淑貞一家捧張學友場，入後台大合照。（圖片來源：微博＠劉嘉玲）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]

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