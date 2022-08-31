沈月胞妹18歲沈日同爸爸一個餅印 夢想做model被邱淑貞阻止

邱淑貞在90年代是許多人心目中的性感女神，嫁給商人沈嘉偉後息影，育有3名女兒，分別是長女沈月、二女沈日及小女兒沈晨。其中大女兒沈月完美複製媽媽樣靚身形正，被封為「最美星二代」，不過沈日和邱淑貞日前出席活動也大方露面，沈日卻越來越似爸爸沈嘉偉！