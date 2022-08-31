沈月胞妹18歲沈日同爸爸一個餅印 夢想做model被邱淑貞阻止
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邱淑貞在90年代是許多人心目中的性感女神，嫁給商人沈嘉偉後息影，育有3名女兒，分別是長女沈月、二女沈日及小女兒沈晨。其中大女兒沈月完美複製媽媽樣靚身形正，被封為「最美星二代」，不過沈日和邱淑貞日前出席活動也大方露面，沈日卻越來越似爸爸沈嘉偉！
邱淑貞一家賀上山詩鈉生日
邱淑貞近日和女兒沈日去為好友上山詩鈉慶祝生日，只見上山詩鈉貼出的照片，邱淑貞帶着女兒沈日站在一起出鏡。今年18歲的沈日素顏上陣，簡單的紫色上衣，面對鏡頭露出淺淺微笑，更顯活力感，依稀能看見當年邱淑貞的影子，但爸爸的基因亦相當強大，和沈嘉偉餅印一樣。
沈日打扮風格偏向「ABC風」
沈日跟姊姊沈月風格完全截然不同，她向來低調鮮少露面，打扮風格偏向「ABC風」既陽光又性感，沈日在小時候五官跟父親沈嘉偉更為相似，但同樣遺傳了母親的姣好身材，一身小麥肌膚相當健康。沈月早前曾在限時動態上分享了妹妹沈日的「素顏家居照」，如今18歲的沈日素顏依然散發清純氣質，甜美笑容散發青春氣息。
沈日表演慾強想入演藝圈
其實邱淑貞的三個女兒中，最為人知的就是沈月，一舉一動也經常是外界的焦點，不過已18歲的沈日隨着年紀漸長，越來越愛扮靚，不僅會看時尚雜誌學習化妝，還會模仿模特兒的時尚穿搭，更曾經有知情人士指出，沈日從小就有表演慾，期盼能當上一名模特兒，和媽媽一樣在演藝圈發展，結果被邱淑貞要求先以學業為先。
54歲邱淑貞被讚凍齡有術
相比起生日會眾嘉賓盛裝打扮，邱淑貞只穿了件黑色素襯衫，沒有其他首飾，54歲的她臉上薄施脂粉，五官一樣亮麗動人，肌膚仍甚滑溜，被大批網民讚她凍齡有術，完全不輸同場的劉嘉玲和關之琳。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
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