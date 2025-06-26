沈月任晴佳合體拍廣告勁吸睛 「最美星二代」火速成名牌新寵兒
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23歲邱淑貞愛女沈月，以及20歲的任達華女兒任晴佳（Ella），憑藉精緻五官與出眾氣質，長期被譽為「最美星二代」。兩人都繼承父母嘅優良基因，星味濃厚，近年頻頻成為品牌寵兒。近日，沈月與任晴佳罕見合體為腕錶品牌拍攝廣告，夢幻同框的畫面驚艷網民，掀起熱烈討論！
沈月任晴佳廣告狂騷靚樣
沈月近日在社交平台曬出為腕錶品牌所拍攝嘅廣告，片中佢與任晴佳身著簡約黑色長裙，展現截然不同的迷人風采。廣告畫面中，兩人不時輕聲耳語，散發青春活力，畫面吸睛十足。沈月以甜美笑容和可愛氣質俘獲人心，而任晴佳則以優雅姿態和自信氣場展現時尚魅力。網民盛讚兩人風格各異卻同樣出眾，完美詮釋品牌的高雅格調。
「最美星二代」火速成名牌新寵兒
沈月與任晴佳憑藉出眾外貌與獨特魅力，成為時尚圈的焦點人物。沈月不僅是名錶代言人，亦同時為其他奢侈品牌擔任代言人，兼頻繁登上時尚雜誌封面並參與品牌活動。而任晴佳雖尚未成為正式代言人，但求學時期已獲唔少品牌睇中嘅佢話已加入經理人公司，目前亦積極參與品牌合作，展現無限潛力。
網民讚嘆基因強大 星味席捲全場
沈月與任晴佳的合體廣告一經發布，立即引發網民熱烈反響，紛紛留言讚嘆她們的「強大基因」與天生星味。兩人以獨特的個人魅力與默契配合，完美展現年輕一代的時尚態度，不僅鞏固了「最美星二代」的美譽，也為品牌注入新鮮活力，令人期待她們未來更多精彩表現。
撰文：東方新地圖片來源：ig@yuetyuetxx、ig@ellayamm資料或影片來源：原文刊於新假期