沈月任晴佳合體拍廣告勁吸睛 「最美星二代」火速成名牌新寵兒

23歲邱淑貞愛女沈月，以及20歲的任達華女兒任晴佳（Ella），憑藉精緻五官與出眾氣質，長期被譽為「最美星二代」。兩人都繼承父母嘅優良基因，星味濃厚，近年頻頻成為品牌寵兒。近日，沈月與任晴佳罕見合體為腕錶品牌拍攝廣告，夢幻同框的畫面驚艷網民，掀起熱烈討論！