沈月地位受挑戰！王彩樺19歲女出道 力爭做最美星二代
台最美星二代黃于庭 獲讚「根本準偶像」
近日有網民在PTT討論區以「王彩樺的女兒顏值是不是吊打歐陽家女兒？」為題，表示：「王彩樺的女兒庭庭，今年好像19歲了，現在也有跟媽媽一起拍節目，這個長相，根本準偶像的外表啊，庭庭的顏值吊打歐陽家的3個女兒啊？」
網民力讚似小松菜奈
這個帖文極速引發起網民熱議，有不少網民都認同指黃于庭「超可愛」、「有小松菜奈的感覺，如果才藝不錯可以走少女偶像的路線」、「不錯耶！像年輕版的王彩樺」、「身材遺傳到媽媽」、「彩樺年輕時也是吊打歐陽媽，基因比較強」等等。
星媽王彩樺被封「國民岳母」
有許多網民都力撐現年54歲的王彩樺本身也是美女一名，只是平日走搞笑路線，讓大家忽略了她的顏值。而自黃于庭在去年11月出道，開始與王彩樺「母女檔」一同主持電視節目《媽呀！好好玩》後，王彩樺更被網民「升呢」封為「國民岳母」，紛紛笑指「真想當王彩樺女婿」。
王彩樺與庭庭母女檔影片最高有6.3萬Views：
網民細數台美貌星二代
網民又提到不少台灣美貌星二代，包括歐陽家三姊妹、小S的三個女兒和多個星二代，有網民更直指「撇除政治不正確外，歐陽家也不錯吧」、「覺得還是早期的歐陽娜娜比較正」等。
香港最美星二代：沈月 VS 林愷鈴、許恩怡
香港星二代方面，邱淑貞大女沈月一向有最美星二代之稱，去年以AYLA藝名正式出道，無論靚樣及豐滿身材都繼承了媽媽的風采，近來在不少時裝活動均見到她的身影，人氣高企。不過近月龔慈恩女兒林愷鈴及柏安妮女兒許恩怡等星二代亦急起直追，人氣直逼沈月。
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