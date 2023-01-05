沈月地位受挑戰！王彩樺19歲女出道 力爭做最美星二代

近年有不少星二代相繼出道，香港最出名的星二代是邱淑貞女兒沈月，而台灣近日繼小S女兒許韶恩後，再有一位星二代彈起，就係王彩樺的19歲大女「庭庭」黃于庭（Stacy），有網民更在討論區開post，力讚她的美貌「根本準偶像」級數，獲得不少網民支持！