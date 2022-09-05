沈月逼爆現身被指再發育 即貼舊照力證身形一向咁Fit

邱淑貞的21歲大女沈月（Ayla）日前在社交網曬出了數張她身在韓國出席晚宴時的照片，卻引來網民熱討，事關相中穿著一身白色晚裝的她，身形被指脹爆似枕頭，質疑她在21歲之齡再度發育，沈月隨即用一個方法反擊，力證自己本來就好有料！