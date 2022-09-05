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沈月逼爆現身被指再發育 即貼舊照力證身形一向咁Fit

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邱淑貞的21歲大女沈月（Ayla）日前在社交網曬出了數張她身在韓國出席晚宴時的照片，卻引來網民熱討，事關相中穿著一身白色晚裝的她，身形被指脹爆似枕頭，質疑她在21歲之齡再度發育，沈月隨即用一個方法反擊，力證自己本來就好有料！

21歲沈月被指再發育

沈月自小便特別喜歡韓國文化及K-pop潮流，因此12歲便開始學韓文，近月她更密密飛韓國出席各種時尚活動，因此被指已跟韓國經理人公司簽約，準備以藝名「Ayla」在韓國正式出道。日前她就在社交網分享了數張她身在韓國出席晚宴時的照片，相中的她穿著一襲白色低胸晚裝，身形甚為逼爆，視覺上十分震撼，獲不少網民大讚繼承了母親邱淑貞的好身材。

沈月 沈月日前穿著一身白色低胸晚裝，現身韓國首爾的朝鮮皇宮酒店，出席WWD Korea藝術晚宴。
沈月日前穿著一身白色低胸晚裝，現身韓國首爾的朝鮮皇宮酒店，出席WWD Korea藝術晚宴。（圖片來源：[email protected]
沈月 沈月透露自己今次出席晚宴是因為受到新世界集團CEO鄭志剛Adrian Cheng）的邀請。
沈月透露自己今次出席晚宴是因為受到新世界集團CEO鄭志剛（Adrian Cheng）的邀請。（圖片來源：[email protected]

網民熱討：去完韓國係唔同啲

不過也有不少網民質疑她以往並無如此逼爆身材，紛紛留意指她疑似再度發育：「去完韓國係唔同啲」、「20歲仲有得發育，正常吧」、「早排走咗一轉韓國」、「over咗啦」、「好假，仲睇落肥咗」等等。

沈月 在閃光燈的映照下，沈月胸前被指仲大過個頭。
在閃光燈的映照下，沈月胸前被指仲大過個頭。（圖片來源：[email protected]
沈月 同場仲有韓國歌手兼韓劇《Penthouse上流戰爭》女星柳真Eugene）。
同場仲有韓國歌手兼韓劇《Penthouse上流戰爭》女星柳真（Eugene）。（圖片來源：[email protected]
沈月 擁有四分一韓國血統的香港劍擊手崔浩然中）亦現身這次晚宴。
擁有四分一韓國血統的香港劍擊手崔浩然（中）亦現身這次晚宴。（圖片來源：[email protected]

亦有網民認為沈月只是加得太多墊「谷」得太狠，紛紛表示「升球大墊」、「托出個未來」、「推得好辛苦」、「又托又墊，整到咁誇冇美感」、「個墊迫得好緊」等。

沈月
（圖片來源：網民留言截圖）
沈月
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

沈月釘選2019年舊照 力證身形無變

睇番沈月IG，她除了再新增了兩張用手掩著心口事業線的照片外，又頂選了她一個2019年的舊post置頂，當中是她在巴黎出席一個晚宴的照片，相中她同樣穿著低胸裝，也同樣谷出了深長的事業線，舉動似乎意有所指。

沈月 沈月再post了兩張用手掩著心口事業線的照片，caption是一片雲。
沈月再post了兩張用手掩著心口事業線的照片，caption是一片雲。（圖片來源：[email protected]
沈月 似乎想叫大家不要再關注她的心口。
似乎想叫大家不要再關注她的心口。（圖片來源：[email protected]
沈月 又在IG將2019年出席晚宴的舊post置頂。
又在IG將2019年出席晚宴的舊post置頂。（圖片來源：[email protected]
沈月 相中可見當時沈月的身形和現在相差不遠。
相中可見當時沈月的身形和現在相差不遠。（圖片來源：[email protected]

事實上沈月去年為珠寶品牌拍攝廣告時，亦曾著上低胸吊帶粉紅色長裙，舉手投足散發少女味之餘，亦騷出了其標青身材，獲讚盡得母親性感女神真傳，十分誘人。

沈月繼承邱淑貞性感女神衣缽 低胸吊帶裙化身小公主
沈月曾在廣告中穿上粉紅色低胸舞會裙化身小公主。（圖片來源：[email protected]
沈月繼承邱淑貞性感女神衣缽 低胸吊帶裙化身小公主
騷珠寶同時亦不經意地騷出深長事業線，十分誘人。（圖片來源：[email protected]
沈月 沈月當時在社交網亦有曬出同一輯廣告照。
沈月當時在社交網亦有曬出同一輯廣告照。（圖片來源：[email protected]

沈月：享受做模特兒

沈月早前曾在社交網分享她登上了內地雜誌封面的消息，並以英文否認在韓國出道做練習生，她說：「『出道』可以意味著很多事情，但我真的沒有當練習生的計劃，只是享受做一個學生、模特兒、女兒、沈日和沈晨的姐姐、AKIO（其愛犬）的姨姨、客席編輯、臨時畫家、作家和業餘廚師。期待與你們分享我的生活熱情！謝謝你們的愛！」

沈月 沈月在首爾Dior時裝活動上坐頭排睇騷，又和眾多韓星合照。
沈月近月密密飛韓國，曾在首爾的時裝活動上坐頭排睇騷，又和眾多韓星合照，因此傳出即將在韓國正式出道。（圖片來源：[email protected]
邱淑貞大女沈月完美複製媽媽樣靚身形正，被封為「最美星二代」，次女沈日亦開始鑽研打扮。
邱淑貞大女沈月被指完美複製媽媽樣靚身形正，被封為「最美星二代」。（圖片來源：[email protected]
邱淑貞的大女沈月有「最美星二代」之稱
出席品牌活動時，沈月亦曾大方展露曲線美。（圖片來源：[email protected]
除了拍時裝相，沈月在萬聖節時也po出一組cosplay「英雄聯盟（League of Legends）」中的九尾妖狐「阿璃（Ahri）」的照片
除了拍時裝相外，沈月也曾在萬聖節時po出一組cosplay「英雄聯盟（League of Legends）」中的九尾妖狐「阿璃（Ahri）」照片，大騷長腿。（圖片來源：[email protected]

常見問題

沈月已簽韓國公司準備出道嗎?

沈月近日密密飛韓國出席各種時尚活動，日前更在社交網分享了數張她身在韓國出席晚宴時的照片，相中的她穿著一襲白色低胸晚裝，身形甚為逼爆……詳見：沈月逼爆現身被指再發育

沈月胞妹風格與姐姐非常不同?

沈日跟姊姊沈月風格完全截然不同，她向來低調鮮少露面，打扮風格偏向「ABC風」既陽光又性感，而且與父親沈嘉偉更為相似…..詳見：沈日同爸爸似餅印

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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