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沈月最新金髮Look被批仙氣大崩壞 「最美星二代」疑P圖太重手驚變網紅樣

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邱淑貞大女沈月（Ayla）下月就滿22歲，近日她到法國旅遊，並與意大利兩西西里王國公主瑪麗亞基亞拉（Princess Maria Chiara di Borbone-Two Sicilies）開心相聚，卻因一頭金髮新造型，而惹來網民劣評！

沈月 沈月不時在社交網分享靚相，IG現時已擁有37.3萬位Followers。
沈月不時在社交網分享靚相，IG現時已擁有37.3萬位Followers。（圖片來源：[email protected]
沈月 以往「黑長直」造型的沈月，在紮起頭髮時，被指似足年輕時的邱淑貞。
以往「黑長直」造型的沈月，在紮起頭髮時，被指似足年輕時的邱淑貞。（圖片來源：[email protected]

「最美星二代」沈月連環曬金髮Look 竟被指撞樣傅穎

一向被封為「最美星二代」的沈月，近日在社交網連環曬出多張近照，包括她與公主好友聚舊相擁，及在車廂中自拍的照片，相中她的一頭長髮由以往的全黑染成金啡色，引來網民熱烈討論。

沈月 沈月近日貼出與公主好友相擁的照片，並以英文留言：「終於和我其中一個最好的朋友重聚了！」
沈月近日貼出與公主好友相擁的照片，並以英文留言：「終於和我其中一個最好的朋友重聚了！」（圖片來源：[email protected]
沈月 穿著短裙加涼鞋的沈月，更與公主一齊大曬長腿。
穿著短裙加涼鞋的沈月，更與公主一齊大曬長腿。（圖片來源：[email protected]
沈月 又貼出自己被海風吹亂的一頭金髮。
又貼出自己被海風吹亂的一頭金髮。（圖片來源：[email protected]

疑P圖太重手驚變「網紅臉」

有不少網民大彈沈月的金髮新造型令她失去了個人特色，令仙氣大跌Watt，又質疑她P圖P得太重手，變成「網紅臉」，甚至撞樣傅穎，紛紛留言：「喜歡你黑髮，比較有氣質」、「顏值大降」、「沒有個人特色，千篇一律臉盲型」等等。

沈月 沈月在自拍時加上濾鏡，即被指變成「網紅臉」。
沈月在自拍時加上濾鏡，即被指變成「網紅臉」。（圖片來源：[email protected]
沈月 也有網民指沈月染金髮後「好似傅穎」。
也有網民指沈月染金髮後「好似傅穎」。（圖片來源：[email protected]
沈月 傅穎 傅穎近日為了工作搬到了上海居住。
現年38歲的傅穎，近年經常以一頭啡金色長髮示人。（圖片來源：抖音@傅穎）

獲讚金髮似Barbie

但也有網民力撐沈月，大讚她染金髮後的造型似足Barbie，又指她突然「變髮」好有新鮮感，更增添了不少「韓星味」！

沈月 原來早前沈月為化妝品牌拍攝宣傳照及影片時，已是一頭啡金色髮型。
原來早前沈月為化妝品牌拍攝宣傳照及影片時，已是一頭啡金色髮型。（圖片來源：[email protected]
沈月 網民都大讚她好似Barbie！
網民都大讚她好似Barbie！（圖片來源：[email protected]
沈月 真人版Barbie由瑪歌羅比飾演。
真人版Barbie由瑪歌羅比飾演。（圖片來源：電影《Barbie》劇照）
沈月 抿嘴表情勁似阿媽邱淑貞。
沈月抿嘴表情亦被指勁似阿媽邱淑貞。（圖片來源：[email protected]
沈月 大家鍾意沈月金髮定黑髮？
大家鍾意沈月金髮定黑髮？（圖片來源：[email protected]

21歲仙氣沈月挑戰媽咪邱淑貞「大美人」地位

邱淑貞作為90年代的性感女神，是不少男士心目中完美的化身，不過自1999年嫁了給時裝公司I.T.老闆沈嘉偉後，她就淡出了幕前，現在她的大女沈月已長大，並在近年出道做模特兒，小時候已經氣質出眾的沈月，現在變得亭亭玉立，凹凸有致的身形及標緻面孔，都甚有媽媽的影子！

沈月 沈月當時在社交網亦有曬出同一輯廣告照。
沈月已在近年出道做模特兒，不時為知名品牌拍廣告。（圖片來源：[email protected]
沈月 沈月在首爾Dior時裝活動上坐頭排睇騷，又和眾多韓星合照。
又密密飛韓國出席時裝活動。（圖片來源：[email protected]
沈月 邱淑貞與老公沈嘉偉曾帶同女兒一齊去睇騷。
邱淑貞與老公沈嘉偉曾帶同女兒一齊去睇騷。（圖片來源：新傳媒照片庫）
沈月 沈月身高已超過媽媽邱淑貞！
沈月身高已超過媽媽邱淑貞！（圖片來源：新傳媒照片庫）

沈月女大十八變

眨眼已即將22歲的沈月，遺傳了媽咪邱淑貞超強基因，除了有美貌有身材，更加淡定有氣質，小小年紀已是風頭躉，曾化身天橋模特兒，代表爸爸時裝品牌，參加英國倫敦時裝騷演出，氣場不遜同場的國際名模！之後又參加社交界盛事「巴黎名媛舞會」（Le Bal des Débutantes），已是大家眼中氣質女神！

「最索星二代」沈月扮九尾狐仙氣出巡 挑戰阿媽邱淑貞93年《倚天》驚艷「小昭」
沈月經常活躍IG，一時青春嬌俏，一時成熟美艷，同樣吸睛。 （圖片來源：[email protected]
「最索星二代」沈月扮九尾狐仙氣出巡 挑戰阿媽邱淑貞93年《倚天》驚艷「小昭」
曾與媽咪邱淑貞及妹妹沈日一同參加社交界盛事「巴黎名媛舞會」（Le Bal des Débutantes）！（圖片來源：[email protected]
沈月 沈月近日上載了一張自己6歲時的童年照，眼大大非常可愛。
沈月曾上載自己6歲時的童年照，眼大大非常可愛。（圖片來源：[email protected]

化身長腿索女

沈月同時下年輕人一樣都活躍於社交網站，不時都分享自己的靚靚生活照，雖然佢平日多以淡妝或素顏示人，不過都足以睇到佢係個美人。而身為學校籃球隊成員的沈月現已經同媽媽差不多高，手長腳長，不時大晒白滑長腿！不少網民都亦沈月愈大愈正，相信過多幾年後能與母親匹敵！

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《男兒當入樽》赤木晴子Look。（圖片來源：[email protected]
沈月 有網民認為沈月不及邱淑貞年輕時美。
又有小背心Look。（圖片來源：[email protected]
「最索星二代」沈月扮九尾狐仙氣出巡 挑戰阿媽邱淑貞93年《倚天》驚艷「小昭」
Cosplay冶艷「英雄聯盟」九尾狐「阿璃」。（圖片來源：[email protected]
21歲沈月仙氣九尾狐造型震懾54歲邱淑貞「大美人」 「最索星二代」沈月扮九尾狐仙氣出巡 挑戰阿媽邱淑貞93年《倚天》驚艷「小昭」
獲讚好有媽咪邱淑貞當年飾演「小昭」嘅影子！（圖片來源：[email protected]
21歲沈月仙氣九尾狐造型震懾54歲邱淑貞「大美人」 「最索星二代」沈月扮九尾狐仙氣出巡 挑戰阿媽邱淑貞93年《倚天》驚艷「小昭」
邱淑貞93年出演《倚天屠龍記》「小昭」一角堪稱驚典。（圖片來源：《倚天屠龍記》劇照）
21歲沈月仙氣九尾狐造型震懾54歲邱淑貞「大美人」 圖片來源：《賭神》劇照
不少網民大讚沈月是媽咪邱淑貞的翻版。（圖片來源：《賭神》劇照）
21歲沈月仙氣九尾狐造型震懾54歲邱淑貞「大美人」 圖片來源：《賭神》劇照
指兩母女無論面型同氣質都似到十足十！（圖片來源：《賭神》劇照_

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫、抖音@傅穎

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