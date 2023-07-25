沈月最新金髮Look被批仙氣大崩壞 「最美星二代」疑P圖太重手驚變網紅樣

邱淑貞大女沈月（Ayla）下月就滿22歲，近日她到法國旅遊，並與意大利兩西西里王國公主瑪麗亞基亞拉（Princess Maria Chiara di Borbone-Two Sicilies）開心相聚，卻因一頭金髮新造型，而惹來網民劣評！
「最美星二代」沈月連環曬金髮Look 竟被指撞樣傅穎
一向被封為「最美星二代」的沈月，近日在社交網連環曬出多張近照，包括她與公主好友聚舊相擁，及在車廂中自拍的照片，相中她的一頭長髮由以往的全黑染成金啡色，引來網民熱烈討論。
疑P圖太重手驚變「網紅臉」
有不少網民大彈沈月的金髮新造型令她失去了個人特色，令仙氣大跌Watt，又質疑她P圖P得太重手，變成「網紅臉」，甚至撞樣傅穎，紛紛留言：「喜歡你黑髮，比較有氣質」、「顏值大降」、「沒有個人特色，千篇一律臉盲型」等等。
獲讚金髮似Barbie
但也有網民力撐沈月，大讚她染金髮後的造型似足Barbie，又指她突然「變髮」好有新鮮感，更增添了不少「韓星味」！
21歲仙氣沈月挑戰媽咪邱淑貞「大美人」地位
邱淑貞作為90年代的性感女神，是不少男士心目中完美的化身，不過自1999年嫁了給時裝公司I.T.老闆沈嘉偉後，她就淡出了幕前，現在她的大女沈月已長大，並在近年出道做模特兒，小時候已經氣質出眾的沈月，現在變得亭亭玉立，凹凸有致的身形及標緻面孔，都甚有媽媽的影子！
沈月女大十八變
眨眼已即將22歲的沈月，遺傳了媽咪邱淑貞超強基因，除了有美貌有身材，更加淡定有氣質，小小年紀已是風頭躉，曾化身天橋模特兒，代表爸爸時裝品牌，參加英國倫敦時裝騷演出，氣場不遜同場的國際名模！之後又參加社交界盛事「巴黎名媛舞會」（Le Bal des Débutantes），已是大家眼中氣質女神！
化身長腿索女
沈月同時下年輕人一樣都活躍於社交網站，不時都分享自己的靚靚生活照，雖然佢平日多以淡妝或素顏示人，不過都足以睇到佢係個美人。而身為學校籃球隊成員的沈月現已經同媽媽差不多高，手長腳長，不時大晒白滑長腿！不少網民都亦沈月愈大愈正，相信過多幾年後能與母親匹敵！
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