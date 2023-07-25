沈月最新金髮Look被批仙氣大崩壞 「最美星二代」疑P圖太重手驚變網紅樣

邱淑貞大女沈月（Ayla）下月就滿22歲，近日她到法國旅遊，並與意大利兩西西里王國公主瑪麗亞基亞拉（Princess Maria Chiara di Borbone-Two Sicilies）開心相聚，卻因一頭金髮新造型，而惹來網民劣評！