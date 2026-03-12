24歲「最美星二代」沈月床照曝光！轉行性感路線 身材不輸媽咪邱淑貞 獲網民激讚
邱淑貞大女沈月今日在社交平台分享最新雜誌拍攝花絮，一改以往甜美少女形象，挑戰輕熟女風格展現另一面魅力。照片中她身穿粉色蕾絲內衣坐在床上，完美展現纖腰美腿和驕人身材，性感程度直逼媽媽邱淑貞當年風采。這次造型轉變令網民大為驚艷，紛紛讚嘆她的可塑性和完美遺傳。
沈月床照曝光挑戰輕熟女路線
沈月昨日在Instagram Story分享為內地著名雜誌拍攝的花絮照片，讓粉絲搶先一睹她的全新造型。照片中可見她身穿黑色露肩裙，內搭粉紅色吊帶蕾絲內衣坐在床上，營造出一種不經意的性感魅力。這個造型與她以往偏向甜美少女的風格截然不同，展現出更加成熟嫵媚的一面。另一個造型則是穿上牛仔褸配白色小背心襯粉色迷你裙，輕露纖腰盡顯Fit爆身材，視覺效果相當誘人。
邱淑貞女兒完美遺傳優良基因
現年25歲的沈月是90年代性感女神邱淑貞與I.T集團創辦人沈嘉偉的大女兒，向來有「最美星二代」美譽。邱淑貞在1999年結婚後息影，與丈夫育有三個女兒沈月、沈日及沈晨。沈月無論在樣貌還是身材方面都完美繼承了媽媽的優良基因，擁有一雙白滑美腿和得天獨厚的美好身材。她一直深受各大時尚國際品牌喜愛，早已成為本地時尚界的寵兒，經常與各大品牌合作並獲邀出席重要活動。
沈月可塑性極高駕馭不同風格
從這次的拍攝可以看出，沈月完美駕馭了輕熟女造型，展現出極高的可塑性。無論是性感床照還是相對保守的造型，她都能輕鬆hold住，什麼風格也難不倒她。這次挑戰輕熟女路線的嘗試，讓人看到她不再只是甜美少女形象，而是一個能夠展現多種魅力的時尚icon。她的身材更是不輸當年的媽媽邱淑貞，纖腰美腿的完美比例令人驚艷。
網民激讚遺傳基因太強大
沈月的性感床照曝光後，網民紛紛留言大讚她的美貌和身材。「基因太強大了，完全是邱淑貞的翻版」、「這個身材真的太完美了」、「從甜美少女到性感女神的轉變太成功」等讚美聲不絕於耳。不少網民更表示期待看到她的完整雜誌大片，認為她已經具備成為新一代性感女神的潛質。也有粉絲表示這次造型讓她們看到沈月更加成熟的一面，相信她在時尚界的發展會更上一層樓。
