24歲「最美星二代」沈月床照曝光！轉行性感路線 身材不輸媽咪邱淑貞 獲網民激讚

邱淑貞大女沈月今日在社交平台分享最新雜誌拍攝花絮，一改以往甜美少女形象，挑戰輕熟女風格展現另一面魅力。照片中她身穿粉色蕾絲內衣坐在床上，完美展現纖腰美腿和驕人身材，性感程度直逼媽媽邱淑貞當年風采。這次造型轉變令網民大為驚艷，紛紛讚嘆她的可塑性和完美遺傳。