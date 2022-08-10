沈月cosplay九尾狐性感舊照再出土 網民唔buy：網紅水準，跟媽媽差得遠

20歲沈月遺傳到母親邱淑貞得天獨厚的基因，可謂由細靚到大，被封為「最美星二代」。沈月自小受外界關注，有台灣網民發現，她IG上有一輯cosplay遊戲《英雄聯盟》角色「阿璃」的性感相，九尾造型加上白滑長腿迷倒網民。