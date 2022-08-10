沈月cosplay九尾狐性感舊照再出土 網民唔buy：網紅水準，跟媽媽差得遠

20歲沈月遺傳到母親邱淑貞得天獨厚的基因，可謂由細靚到大，被封為「最美星二代」。沈月自小受外界關注，有台灣網民發現，她IG上有一輯cosplay遊戲《英雄聯盟》角色「阿璃」的性感相，九尾造型加上白滑長腿迷倒網民。
20歲沈月cosplay性感照出土
20歲「最美星二代」沈月遺傳了母親邱淑貞的良好基因，樣子甜美之餘身形出眾，尤其一雙白滑長腿成功吸引網民眼球。日前有台灣網民翻出，沈月兩年前cosplay遊戲《英雄聯盟》角色「阿璃」的性感美照，身穿九尾狐造型露香肩兼晒長腿，電力十足。原來當時沈月是慶祝萬聖節，所以盛裝示人。
沈月「最美星二代」網民竟然唔收貨：網紅水準，跟媽媽差得遠
沈月相貌姣好，不過網民總會將她與母親邱淑貞比較，上述cosplay照再次出土後，有網民批評：「網紅水準，跟媽媽差得遠」、「媽媽完勝」、「媽媽年輕時好」、「媽媽的氣質完全在另一層次」、「漂亮但是媽媽還是太正了」等等。不過亦有網民相對客觀地留言：「撇除血統論，真的蠻漂亮的」、「年輕又漂亮，完勝」、「也是頂級美女之列了，不錯啦」、「媽媽天花板太高了真的不能怪女兒」。
沈月傳過韓國出道
現年20歲的沈月自今年2月飛抵韓國首爾，逗留了近3個月，日前她在社交網貼出多張在時裝周上與一眾韓星的合照，包括有EXO成員世勳和男星丁海寅等，似乎已融入韓國演藝圈，有韓國傳媒更以沈月的新藝名「Ayla（아이라）」來稱呼她，盛傳她已跟韓國經理人公司簽約，準備以藝名「Ayla」在韓國正式出道。
沈月與希澈頭貼頭合照
之前沈月又與一線韓國男團Super Junior金希澈同步上傳了合照。兩人於照片中頭貼頭，更同穿一件羽絨，金希澈更挽著沈月的手袋，顯得十分親密！金希澈更於IG向沈月母親邱淑貞表白，大讚邱淑貞為「我見過的3D女孩中最可愛、最漂亮、最美麗的。」沈月也用韓文笑指：「我的外套和手袋比我更適合你！」
沈月遺傳邱淑貞性感女神氣質
現年20歲沈月是一代性感女神邱淑貞的大女，擁有精緻五官及豐滿身形，深受網民愛戴，因此成為新一代時尚界寵兒，不時得到國際著名品牌的贊助或在雜誌封面見到她身影。去年沈月為珠寶品牌拍攝廣告，穿上粉紅色低胸舞會裙化身性感小公主，充滿少女味之外，更不經意地騷出深長事業線，十分誘人。
常見問題
沈月舊照為何被網民批評？
最近有台灣網民翻出沈月在IG上的一輯舊Cosplay照片，原來沈月當時Cosplay的角色是……詳情請看
邱淑貞女兒沈月計劃出道嗎？
沈月早前曾飛到韓國，被傳將會成為練習生，又與韓國一眾藝人合照，不過及後沈月已親自作出澄清⋯⋯詳情請看