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沈月cosplay九尾狐性感舊照再出土 網民唔buy：網紅水準，跟媽媽差得遠

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20歲沈月遺傳到母親邱淑貞得天獨厚的基因，可謂由細靚到大，被封為「最美星二代」。沈月自小受外界關注，有台灣網民發現，她IG上有一輯cosplay遊戲《英雄聯盟》角色「阿璃」的性感相，九尾造型加上白滑長腿迷倒網民。

沈月 20歲「最美星二代」沈月兩年一輯性感cosplay相再次出土。
20歲「最美星二代」沈月兩年一輯性感cosplay相再次出土。（圖片來源：[email protected]

20歲沈月cosplay性感照出土

20歲「最美星二代」沈月遺傳了母親邱淑貞的良好基因，樣子甜美之餘身形出眾，尤其一雙白滑長腿成功吸引網民眼球。日前有台灣網民翻出，沈月兩年前cosplay遊戲《英雄聯盟》角色「阿璃」的性感美照，身穿九尾狐造型露香肩兼晒長腿，電力十足。原來當時沈月是慶祝萬聖節，所以盛裝示人。

沈月 沈月兩年前為慶祝萬聖節，特意cosplay遊戲《英雄聯盟》角色「阿璃」，照片近日再被網民翻出。
沈月兩年前為慶祝萬聖節，特意cosplay遊戲《英雄聯盟》角色「阿璃」，照片近日再被網民翻出。（圖片來源：[email protected]
沈月 沈月cosplay「阿璃」造型可謂低謂性感。
沈月cosplay「阿璃」造型可謂低謂性感。（圖片來源：[email protected]

沈月「最美星二代」網民竟然唔收貨：網紅水準，跟媽媽差得遠

沈月相貌姣好，不過網民總會將她與母親邱淑貞比較，上述cosplay照再次出土後，有網民批評：「網紅水準，跟媽媽差得遠」、「媽媽完勝」、「媽媽年輕時好」、「媽媽的氣質完全在另一層次」、「漂亮但是媽媽還是太正了」等等。不過亦有網民相對客觀地留言：「撇除血統論，真的蠻漂亮的」、「年輕又漂亮，完勝」、「也是頂級美女之列了，不錯啦」、「媽媽天花板太高了真的不能怪女兒」。

沈月 網民經常將沈月與母親邱淑貞比較。
網民經常將沈月與母親邱淑貞比較。（圖片來源：[email protected]
沈月 有網民認為沈月不及邱淑貞年輕時美。
有網民認為沈月不及邱淑貞年輕時美。（圖片來源：[email protected]
沈月 有網民覺得：「撇除血統論，真的蠻漂亮的。」
有網民覺得：「撇除血統論，真的蠻漂亮的。」（圖片來源：[email protected]
沈月 亦有網民客觀地說：「媽媽天花板太高了真的不能怪女兒。」
亦有網民客觀地說：「媽媽天花板太高了真的不能怪女兒。」（圖片來源：[email protected]
沈月 雖然有網民批評，不過亦有人撐：「年輕又漂亮，完勝。」
雖然有網民批評，不過亦有人撐：「年輕又漂亮，完勝。」（圖片來源：[email protected]

沈月傳過韓國出道

現年20歲的沈月自今年2月飛抵韓國首爾，逗留了近3個月，日前她在社交網貼出多張在時裝周上與一眾韓星的合照，包括有EXO成員世勳和男星丁海寅等，似乎已融入韓國演藝圈，有韓國傳媒更以沈月的新藝名「Ayla（아이라）」來稱呼她，盛傳她已跟韓國經理人公司簽約，準備以藝名「Ayla」在韓國正式出道。

沈月 沈月在首爾Dior時裝活動上坐頭排睇騷，又和眾多韓星合照。
沈月自小便特別喜歡韓國文化及K-pop潮流，因此12歲便開始學韓文，近月她飛到韓國，在首爾的時裝活動上坐頭排睇騷，又和眾多韓星合照，有傳即將在韓國正式出道。（圖片來源：[email protected]
沈月 沈月透露和韓國知名模特兒Irene Kim已非首次見面。
沈月透露和韓國知名模特兒Irene Kim已非首次見面。（圖片來源：[email protected]
沈月 沈月話好開心再見到EXO成員世勳。
沈月話好開心再見到EXO成員世勳。（圖片來源：[email protected]
沈月 仲有首次見到的男星丁海寅。
沈月首次見到的男星丁海寅。（圖片來源：[email protected]
沈月 以及Apple TV+新劇《柏青哥》女星金敏荷。
以及Apple TV+新劇《柏青哥》女星金敏荷。（圖片來源：[email protected]
沈月 曾演出《Penthouse》和《機智醫生生活》等劇集的韓國時尚KOL奇恩世。
曾演出《Penthouse》和《機智醫生生活》等劇集的韓國時尚KOL奇恩世。（圖片來源：[email protected]

沈月與希澈頭貼頭合照

之前沈月又與一線韓國男團Super Junior金希澈同步上傳了合照。兩人於照片中頭貼頭，更同穿一件羽絨，金希澈更挽著沈月的手袋，顯得十分親密！金希澈更於IG向沈月母親邱淑貞表白，大讚邱淑貞為「我見過的3D女孩中最可愛、最漂亮、最美麗的。」沈月也用韓文笑指：「我的外套和手袋比我更適合你！」

沈月 金希澈當年因為看了電影版《倚天屠龍記》迷上邱淑貞，曾多次透露邱淑貞是他的夢中情人，今次沈月去韓國逗留了超過兩個月，都有搵希澈出來相聚。
金希澈當年因為看了電影版《倚天屠龍記》迷上邱淑貞，曾多次透露邱淑貞是他的夢中情人，今次沈月去韓國逗留了超過兩個月，都有搵希澈出來相聚。（圖片來源：[email protected]
沈月 2015年希澈亮相內地節目《一路上有你》時，曾獲節目組安排其女神邱淑貞擔任神秘嘉賓，之後兩人私下一直保持聯絡，自小便喜歡K-pop的沈月更和希澈成為了朋友，有網民形容沈月與希澈都是追星界贏家，令網民羨慕。
2015年希澈亮相內地節目《一路上有你》時，曾獲節目組安排其女神邱淑貞擔任神秘嘉賓，之後兩人私下一直保持聯絡，自小便喜歡K-pop的沈月更和希澈成為了朋友，有網民形容沈月與希澈都是追星界贏家，令網民十分羨慕。（圖片來源：Weibo＠浙江衛視一路上有你）

沈月遺傳邱淑貞性感女神氣質

現年20歲沈月是一代性感女神邱淑貞的大女，擁有精緻五官及豐滿身形，深受網民愛戴，因此成為新一代時尚界寵兒，不時得到國際著名品牌的贊助或在雜誌封面見到她身影。去年沈月為珠寶品牌拍攝廣告，穿上粉紅色低胸舞會裙化身性感小公主，充滿少女味之外，更不經意地騷出深長事業線，十分誘人。

沈月繼承邱淑貞性感女神衣缽 低胸吊帶裙化身小公主
現年20歲的沈月擁有精緻五官及豐滿身形，成為新一代時尚界寵兒。（圖片來源：沈月[email protected]
沈月 去年沈月為珠寶品牌拍攝廣告。
去年沈月為珠寶品牌拍攝廣告。（圖片來源：沈月[email protected]
沈月繼承邱淑貞性感女神衣缽 低胸吊帶裙化身小公主
沈月穿上粉紅色低胸舞會裙化身小公主。（圖片來源：沈月[email protected]
沈月繼承邱淑貞性感女神衣缽 低胸吊帶裙化身小公主
充滿活潑少女味。（圖片來源：沈月[email protected]
沈月繼承邱淑貞性感女神衣缽 低胸吊帶裙化身小公主
廣告中沈月不經意地騷出深長事業線，十分誘人。（圖片來源：沈月[email protected]

常見問題

沈月舊照為何被網民批評？

最近有台灣網民翻出沈月在IG上的一輯舊Cosplay照片，原來沈月當時Cosplay的角色是……詳情請看

邱淑貞女兒沈月計劃出道嗎？

沈月早前曾飛到韓國，被傳將會成為練習生，又與韓國一眾藝人合照，不過及後沈月已親自作出澄清⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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