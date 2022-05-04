沈月傳韓國出道 一個原因改藝名Ayla 最美星二代自小愛K-pop

被封為「最美星二代」的邱淑貞大女沈月一向喜愛K-pop，近日她在韓國首爾密密出席時裝周活動，已逗留在韓國超過兩個月，有報道指她將以藝名「Ayla」即將在韓國正式出道！
沈月 傳已簽約韓國經理人公司
現年20歲的沈月自今年2月飛抵韓國首爾，至今已逗留了2個多月，日前她在社交網貼出多張在時裝周上與一眾韓星的合照，包括有EXO成員世勳和男星丁海寅等，似乎已融入韓國演藝圈，有韓國傳媒更以沈月的新藝名「Ayla（아이라）」來稱呼她，盛傳她已跟韓國經理人公司簽約，準備以藝名「Ayla」在韓國正式出道。
沈月自小便特別喜歡韓國文化及K-pop潮流，因此12歲便開始學韓文，近月她飛到韓國，在首爾的時裝活動上坐頭排睇騷，又和眾多韓星合照，有傳即將在韓國正式出道。（圖片來源： [email protected]）
沈月透露和韓國知名模特兒Irene Kim已非首次見面。（圖片來源： [email protected]）
沈月話好開心再見到EXO成員世勳。（圖片來源： [email protected]）
沈月首次見到的男星丁海寅。（圖片來源： [email protected]）
以及Apple TV+新劇《柏青哥》女星金敏荷。（圖片來源： [email protected]）
曾演出《Penthouse》和《機智醫生生活》等劇集的韓國時尚KOL奇恩世。（圖片來源： [email protected]）
與希澈頭貼頭合照
之前沈月又與一線韓國男團Super Junior金希澈同步上傳了合照。兩人於照片中頭貼頭，更同穿一件羽絨，金希澈更挽著沈月的手袋，顯得十分親密！金希澈更於IG向沈月母親邱淑貞表白，大讚邱淑貞為「我見過的3D女孩中最可愛、最漂亮、最美麗的。」沈月也用韓文笑指：「我的外套和手袋比我更適合你！」
金希澈當年因為看了電影版《倚天屠龍記》迷上邱淑貞，曾多次透露邱淑貞是他的夢中情人，今次沈月去韓國逗留了超過兩個月，都有搵希澈出來相聚。（圖片來源： [email protected]）
沈月透露上次和金希澈見面是在她14歲時，雖然6年過去，但她讚希澈哥哥一點也沒變。（圖片來源： [email protected]）
兩人大玩換裝，由希澈著上了沈月的外套，又拎上了她的手袋，對鏡自拍。（圖片來源： [email protected]）
除了金希澈和沈月外，同場還有已進軍韓國演藝界多年的香港名媛顧家嘉（Maxine）。（圖片來源： [email protected]）
2015年希澈亮相內地節目《一路上有你》時，曾獲節目組安排其女神邱淑貞擔任神秘嘉賓，之後兩人私下一直保持聯絡，自小便喜歡K-pop的沈月更和希澈成為了朋友，有網民形容沈月與希澈都是追星界贏家，令網民十分羨慕。（圖片來源：Weibo＠浙江衛視一路上有你） 撞名內地女星「沈月」
而沈月改新藝名的原因，有指是因為她曾有意進軍內地娛樂圈，但因為內地已經有一名叫「沈月」的人氣女演員，為了避免撞名出現尷尬情況，所以今年2月，沈月宣布以後改用藝名「Ayla」。早前沈月受訪時，曾解釋「Ayla」的四個英文字母，分別有「Adventure冒險」、「Youthquake年輕覺醒」、「Love愛」和「A little bit of creativity少少創意」的含意，希望藉名字讓她展開人生的新一頁。
沈月的IG自我介紹中，已寫上了她的新藝名「AYLA」，並標注了她的出生日期。（圖片來源： [email protected]）
內地女星沈月現年25歲，2014年畢業於湖南師範大學新聞與傳播學院，2018年在內地版《流星花園》中飾演女主角「杉菜」走紅。雖然與邱淑貞大女星二代沈月撞名，但來自內地湖南省的沈月出身自普通家庭，她笑指自己與「杉菜」最大的共通點是貧窮，因此被監製柴智屏睇中演出「杉菜」一角。（圖片來源： [email protected]沈月） 重溫內地唔識「最美星二代」沈月 曾被亂改資料和相片
被封為「最美星二代」的沈月名字經常被人搜尋，但當她嘗試搜尋自己名字時，卻發現有烏龍事！沈月去年曾在生日時出po，笑指搜尋器google知道她的生日，卻不知道她的英文名字，甚至連她兩個細妹的英文名都搞錯！原來沈月已非首次被人亂改資料，在內地「百度百科」中，她的資料和相片也曾連番出錯！
沈月現年20歲。（圖片來源： [email protected]）
沈月：我妹妹不叫沈星
邱淑貞大女沈月愈大愈靚更被封為「最美星二代」，近年更成為父親沈嘉偉時裝王國的御用Model，去年8月13日踏入20歲生日當天，沈月特別在凌晨時份於社交網限時動態出po分享一件烏龍事，原來她用搜尋器google搜索自己的名字，卻發現google不但搞錯了她的英文名字，甚至連她兩個細妹的英文名都搞錯！
沈月英文名Yuet Sham，不知為何在搜尋器中卻被改成Shum Yuet Jiawei，姊妹一欄亦有出錯。（圖片來源： [email protected]）
沈月用英文留言笑問：「點解google知道我的生日，但不知道我的名字？我的名字是Yuet Sham（沈月）。我妹妹的名字是Yat Sham（沈日）和Sen Sham（沈晨）。」除了她點出的錯處外，沈月資料中兄弟姐妹一欄也只有她的16歲二妹沈日，而未見有她的10歲三妹沈晨。
沈月二妹沈日（右）今年18歲，沈月大讚她是很Sweet和幽默的女孩。（圖片來源： [email protected]）
沈月就讀於加拿大名校英屬哥倫比亞大學（UBC），現時因受疫情影響，要留在香港遙距上課。（圖片來源： [email protected]）
曾被屈99年出世
原來沈月已非首次被人亂改資料，在被稱為內地版維基的「百度百科」中，沈月的資料和相片也曾連番出錯，早前她就在微博中發帖求助網友，希望能修改她在「百度百科」中的資料，她更特別點出資料中包括她的照片、出生年份和妹妹的名字都出了錯。
沈月曾在微博中發帖求助網友，希望能修改她在「百度百科」中的資料。（圖片來源： [email protected]_月月）
「百度百科」的資料中，包括沈月的照片、出生年份和妹妹的名字都出了錯。（圖片來源： [email protected]_月月）
現在「百度百科」的資料已更新，無再講沈月的出生年份，並更正了相片和沈月三妹沈晨的名字。
「百度百科」更正了沈月的相片和沈月三妹沈晨的名字，但就無再講沈月的出生年份。（圖片來源：百度百科網頁截圖）
目前單身的沈月曾在訪問透露過她的理想男友標準，包括要順眼、忠誠和有才華，更要像爸爸媽媽一樣愛她。（圖片來源： [email protected]）
沈月自言是個宅女，不愛出街，只愛在家中讀書、煲劇以及玩手機、電腦等。（圖片來源： [email protected]）
沈月精通中、英、韓、日等多種語言，有指父母早已為她舖定路，等她大學畢業即準備接手父親的時裝王國。（圖片來源： [email protected]）
沈月近日上載了一張自己6歲時的童年照，眼大大非常可愛。（圖片來源： [email protected]）
常見問題
沈月改藝名「Ayla」有什麼原因？
有指沈月曾有意進軍內地娛樂圈，不過因內地已有一位同名的演員⋯⋯
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沈月有簽約經理人公司嗎？
沈月自今年2月已飛抵韓國首爾，並已經逗留了兩個月⋯⋯
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