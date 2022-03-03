沈月最強勁敵現身 上山詩鈉囡囡Hilary發力 爭做名牌新寵
沈月與Hilary 平分秋色
上山詩鈉與邱淑貞是好姊妹，早已認了沈月做契女，不過她的獨女Hilary顏值都不遑多讓，與沈月同被封「最索星二代」。早前沈月宣布改名為Ayla，有指因為她想進軍內地市場，在時裝界發展，而事實上近年沈月行事亦愈來愈高調，舉手投足都星味十足，天生註定食呢行飯。
新廣告大玩Mirror效果
至於24歲的Hilary，比起沈月她多了一份野性，近年Hilary成為時裝品牌活動常客，更是不少品牌點名要用的模特兒，最新作品是為著名高踭鞋品牌拍了一輯廣告硬照，她把多張靚相放上社交網，身穿一襲黑色低胸裙的她，優美身段及美腿表露無遺，坐在鏡子上騷首弄姿，大玩「Mirror」視覺效果。雖然Hilary與沈月走的路線不同，仍有不少網民拿二人作比較，各有捧場客！
上山詩鈉女兒 Hilary
藝人上山詩鈉雖已年過半百，不過樣貌身材都保養得甚好，係圈中有名的「美魔女」。女兒Hilary完全遺傳到媽媽的美貌，小時候已經係十足的美人胚子，現時長大後更是散發陣陣仙氣，係公認的「至索星二代」！Hilary與媽媽感情要好，不時孖住出席公開場合，唔少人大讚佢哋似姊妹！
Hilary早年在外國讀書，在社交網絡非常活躍，經常上載自己靚樣，仲有同朋友四處玩樂的相片。
而且Hilary都好大方晒fit爆身材及健康膚色，真係冇得輸！
沈月：我妹妹不叫沈星
邱淑貞大女沈月愈大愈靚更被封為「最索星二代」，近年更成為父親沈嘉偉時裝王國的御用Model，去年8月13日踏入20歲生日當天，沈月特別在凌晨時份於社交網限時動態出po分享一件烏龍事，原來她用搜尋器google搜索自己的名字，卻發現google不但搞錯了她的英文名字，甚至連她兩個細妹的英文名都搞錯！
沈月用英文留言笑問：「點解google知道我的生日，但不知道我的名字？我的名字是Yuet Sham（沈月）。我妹妹的名字是Yat Sham（沈日）和Sen Sham（沈晨）。」除了她點出的錯處外，沈月資料中兄弟姐妹一欄也只有她的16歲二妹沈日，而未見有她的10歲三妹沈晨。
曾被屈99年出世
原來沈月已非首次被人亂改資料，在被稱為內地版維基的「百度百科」中，沈月的資料和相片也曾連番出錯，早前她就在微博中發帖求助網友，希望能修改她在「百度百科」中的資料，她更特別點出資料中包括她的照片、出生年份和妹妹的名字都出了錯。
現在「百度百科」的資料已更新，無再講沈月的出生年份，並更正了相片和沈月三妹沈晨的名字。
邱淑貞二女沈日睇藝術展露腰晒腿 網民：都係沈月靚啲！
邱淑貞與沈嘉偉嘅大女沈月，一直被傳媒同網民封為「最靚星二代」，現年17歲嘅沈月天生係個美人胚子，似足媽咪邱淑貞！而近日佢妹妹沈日在社交平台Po咗新相，相入面14歲的沈日長亭亭玉立，露出小蠻腰同長腳，星味十足！
沈日 露小蠻腰長腳
沈家有女初長成，沈月同沈日兩姊妹都遺傳咗媽咪嘅良好基因，前年她曾去藝術展Art Basel看展覽，身穿黑色背心同短裙的沈日露出小蠻腰同長腳，雖然沈月似乎更有星味，但沈日嘅打扮青春又有少女氣質，一樣咁吸睛！
大家都驚覺沈家女孩都好識擺pose！沈月留咗心心圖案畀妹妹沈日，上山詩鈉都有留言：「Beautiful」，而同行嘅鍾鎮濤二女鍾懿留言：「wow fittie」，讚沈日身形好。
甜到漏
三個女之中，大女沈月最遺傳到媽媽豆斗基因，靚女有星味又有氣質，邱淑貞承認拒絕過娛樂公司招手簽女，亦有意送沈月赴英升學斷其入行後路。讀緊國際學校的沈月最後一年中學生涯，每日如常由司機接載返學放學。不過就算素顏兼一身校服，甜美又有星味的星二代氣質擋也擋不住。上車前見到司機不自覺甜笑，純真又可愛！
餅印母女
豆斗作為九十年代的性感女神，係唔少男士心目中完美的化身，不過佢自1999年嫁俾時裝公司I.T.老闆沈嘉偉後就淡出幕前。豆斗結婚後替老公誕下三個女兒沈月、沈日及沈晨，其中長女沈月生得亭亭玉立、小時候已經氣質出眾，皮膚及標緻面孔都甚有媽媽的影子！
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