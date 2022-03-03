沈月最強勁敵現身 上山詩鈉囡囡Hilary發力 爭做名牌新寵

要數香港「最索星二代」，邱淑貞20歲的大女沈月肯定入三甲，近年開始高調的她，既是時裝王國的未來繼承人，也是各大國際品牌的寵兒，不過最近地位受到威脅，被契媽上山詩鈉的獨女Hilary搶去不少風頭。同樣擁有完美外形的Hilary，深受時裝品牌歡迎，曝光率漸高，在最新一輯高踭鞋廣告硬照中，可見Hilary已變初熟女，非常吸睛。