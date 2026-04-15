31歲女神沈殷怡無預警貼性感婚照 曝兩字引婚訊猜測 一細節透露係「雙喜臨門」

ViuTV咪神沈殷怡突然在Instagram晒出一輯性感爆表的婚紗照，身穿低胸白紗俯身谷胸，5吋深長事業線完美展現，「核彈級」上圍震撼眼球！更令網民激動的是，她配文只有神秘兩字「好喔」配白心表情符號，瞬間引爆婚訊猜測狂潮，大批粉絲湧入留言恭喜。不過真相竟然更加驚喜——31歲的Shirley確實有重大喜訊宣佈，但並非結婚而是與徐㴓喬組成限定女團「PAWS」正式出道，4月27日起播出真人騷《百日女團》見證她們的蛻變之路！