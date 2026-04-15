31歲女神沈殷怡無預警貼性感婚照 曝兩字引婚訊猜測 一細節透露係「雙喜臨門」

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ViuTV咪神沈殷怡突然在Instagram晒出一輯性感爆表的婚紗照，身穿低胸白紗俯身谷胸，5吋深長事業線完美展現，「核彈級」上圍震撼眼球！更令網民激動的是，她配文只有神秘兩字「好喔」配白心表情符號，瞬間引爆婚訊猜測狂潮，大批粉絲湧入留言恭喜。不過真相竟然更加驚喜——31歲的Shirley確實有重大喜訊宣佈，但並非結婚而是與徐㴓喬組成限定女團「PAWS」正式出道，4月27日起播出真人騷《百日女團》見證她們的蛻變之路！

沈殷怡性感婚紗照谷胸盡現5吋事業線

身為ViuTV咪神的沈殷怡向來不吝惜展現傲人身材，日前她在Instagram上晒出一輯性感婚紗照再次引起轟動。相中可見她身穿一襲白色低胸婚紗，配上簡約珍珠耳環及精緻妝容髮型，整體造型性感又優雅。Shirley側坐在地上，胸前其中一邊薄紗肩帶被拉至手臂位置，露出雪白美胸，而下身高釵設計又令她騷出一雙逆天長腿。在另一張相片中，更見沈殷怡微微向前俯身，谷胸盡現胸前美好風景，目測長達5吋的深長事業線完美展現，胸形畢露，白滑肌膚一覽無遺，畫面極度誘惑帶來視覺衝擊。

神秘兩字「好喔」引爆婚訊猜測狂潮

Shirley配文只有單單兩字「好喔」配以白色心心表情符號，令不少網民誤以為她有喜訊宣佈，準備公開婚訊，紛紛留言恭喜她。更有網民激動留言「張黑白相，我第一眼以為你有左」，顯然被婚紗照的視覺效果誤導以為她懷孕。不過有心水清的粉絲就表示早在2月的時候，Shirley已經分享過同一套服裝的相片，相信只是新年時拍攝的婚紗寫真，並非真正的婚訊宣佈。

網民激讚犯法級靚樣狂求嫁畀佢

貼文一出隨即引來大批網民留言讚好，不少人直言被Shirley的好身材迷倒，向她示愛。網民激動留言「犯法！！靚爆鏡」、「真係要報警……靚到報警」、「最美的～～ 但唔好嫁住啊😭😭」、「咁靚得唔得架baby」、「Shirley女神超靚😍💖、超幸福啊🥰」、「Shirley 請嫁畀我😍」等，可見她的魅力確實無法擋。

真正雙喜臨門揭盅與Asha組限定女團PAWS

雖然婚紗照引起的婚訊猜測最終證實是烏龍一場，但沈殷怡確實有重大喜訊宣佈！ViuTV正式宣佈4月27日晚10:30播出《百日女團》，見證沈殷怡與徐㴓喬組成限定女團「PAWS」的出道過程。經歷過百日的特訓，Shirley與Asha重新出道，組成2026限定新人組合PAWS，準備在舞台上爆發「喵之力」，貓爪出擊在觀眾大腦留下深刻印象。這個真人騷節目將記錄她們經過100天特訓，一圓歌手夢並重新出道的完整過程。

百日特訓蛻變成PAWS展現跳唱創作實力

《百日女團》是香港ViuTV製作的真人騷節目，將於2026年4月27日起逢週一至五22:30播出，展現沈殷怡和徐㴓喬跳唱與團歌創作的成果。節目內容重點紀錄兩人從「貓之旅神」訓練成為「PAWS」的100天經歷，包括唱功、舞蹈、身材管理等幕後故事。作為2026限定女團，PAWS的粉絲見面會已於3月舉行，兩人以新歌手身份尋求突破，歌曲風格可能帶來驚喜。節目展示她們為出道所付出的「喵力」特訓，相信會為觀眾帶來全新的視覺享受。

沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：沈殷怡IG）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：沈殷怡IG）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：沈殷怡IG）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：ViuTV）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：ViuTV）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：ViuTV）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：ViuTV）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：ViuTV）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：ViuTV）
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沈殷怡 婚紗照 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：沈殷怡IG、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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