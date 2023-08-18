沈殷怡童心爆發晒靚相 網友錯重點留意「變形」比卡超！

身形標青的29歲沈殷怡（Shirley）早前同拍檔和泉素行、王頌茵主持的ViuTV節目《入島日本喇!》，浸溫泉大派福利，睇到觀眾相當透心涼！身為寶可夢粉絲的Shirley近日仲快閃橫濱參與寶可夢活動，大晒多張靚相！