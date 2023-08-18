沈殷怡童心爆發晒靚相 網友錯重點留意「變形」比卡超！
Shirley心口隻比卡超都變形
Shirley發文表示：「最近最快樂的事。」相片中，Shirley穿上窄身卡通小背心配以超短牛仔短褲示人，因為她魔鬼身材令到小背心上的比卡超卡通公仔都「激突」變了形。另一張更是Shirley展現事業線，手上拿著比卡超公仔合照，既可愛又性感！
比卡超造型逐個睇
29歲沈殷怡樣靚身材正就係人都知，但佢私底下仲係一位比卡超死忠，周不時都晒出不同嘅比卡超主題打扮，咩款式都有！
沈殷怡《入島日本喇!》浸溫泉畫面不得了
29歲沈殷怡早前同和泉素行介紹伊豆大島三原山溫泉，和泉素行仲同觀眾講清楚呢個係混浴，因此有拍檔沈殷怡喺隔離。ViuTV官方IG亦相當貼心，知道大家都好期待沈殷怡浸溫泉嘅畫面，於是晒出「溫泉一人仙境系列」短片，Cut走晒男主持鏡頭，用一人視角方式「重點」close up到沈殷怡魔鬼身材，盡收眼底！鏡頭捕捉女神大騷事業線，呢啲咁唯美嘅畫面真係值得大家再次回味，網民紛紛留言大讚，「ViuTV寶藏美人」、「真係好識做」、「睇SS浸温泉 不得了」。
沈殷怡《海女日記》養眼時刻僅3分鐘
作為ViuTV「性感擔當」嘅沈殷怡不時喺社交網派福利之外，早前喺《海女日記》及《美女郊遊遊》等節目大晒天賦本錢，《海女日記》頭兩集主要由「口罩小姐」馮寶欣（Po Yan）領軍，先去潛去再扒龍舟，當然亦不負觀眾所望，大部分時晚泳衣上陣，非常識做，大獲網民讚賞！不過去到第三集，沈殷怡以及葉巧琳介紹「水上人家」的旅艇生活時，觀眾就發現兩位女主持僅以泳衣上陣三分鐘唔夠，及後全個節目都穿上一件Over Size白色T-Shirt，大呻中伏唔夠喉！
沈殷怡IG貼泳衣相補數
由於收到網民不少投訴，節目出街後一日，沈殷怡就立即在IG補飛，貼上一張當日拍攝節目的紅色泳衣相，隨即震撼網民，她寫道：「本年度最Summer的一張照片 #最輕鬆的一集任務完成 #你地話只係出30秒太短咁就⋯⋯ #擺明呃like行動過30k睇下有咩驚喜」。此Post一出，輕鬆突破3萬Like，老友陳葦璇更留言投訴「邊夠你玩」！
即睇沈殷怡靚相：
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