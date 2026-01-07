沈殷怡徐㴓喬組女團圓夢 30+長腿女神韓國受訓挑戰極限

ViuTV今日正式揭曉神秘女團「PAWS」成員身份，確認由31歲沈殷怡及34歲徐㴓喬組成這個史無前例的「三字頭長腿女團」。兩位女神將透過全新實況節目《百日女團》挑戰在一百多日內由零開始成團，過程需要遠赴首爾接受嚴格特訓，更要親自操刀所有營運工作。