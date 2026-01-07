沈殷怡徐㴓喬組女團圓夢 30+長腿女神韓國受訓挑戰極限
紀錄30+跨界圓夢偶像血淚史
在演藝圈打滾多年，Shirley與Asha的主持及戲劇形象早已深入民心。然而，正值「三字頭」的她們不甘於現狀，主動向公司提出挑戰，以全新姿態「重新出道」。作為演藝圈少見全員身高達1.7米的「長腿女團」，取名「PAWS」原來靈感源自兩位成員對貓咪的熱愛。今次成團過程講求「自給自足」，由構思團名、服裝打扮，到社交平台營運均由兩人親自操刀。
由「一日店長」宣傳到舉行處女演唱會
要由節目主持變身成唱跳偶像，過程並非「玩玩下」。在為期一百多日的成團旅程中，兩人將面對體能和意志力的極限考驗。除了要在忙碌行程中擠時間練歌跳舞，更要遠赴「偶像之都」南韓首爾取經，接受最嚴格的特訓。Shirley與Asha更會闖入錄音室，為組合首支團歌進行錄音。為了吸納粉絲，兩人更會化身一日店長同進行busking宣傳女團，並要在成團期限內，籌備粉絲見面會及舉辦首個演唱會。
ViuTV神秘預告掀起全城猜測熱潮
早前ViuTV在社交平台發布兩個神秘剪影，只透露將有二人限定女團誕生，隨即引發網民瘋狂猜測。官方提供的線索包括成員曾跨界主持及演戲、擁有1.7米大長腿，以及年過30的輕熟魅力，這些條件立即讓網民將焦點鎖定在沈殷怡和徐㴓喬身上。兩人曾於2023年12月合作主持《貓之旅神》，在節目中展現絕佳默契，加上都是愛貓人士的共同點，令「PAWS」這個團名更顯意義深遠。網民紛紛留言「應該係Shirley同Asha啦，佢哋之前合作咁有火花」、「兩個都係高妹，又有主持經驗，好期待」，討論熱度持續攀升。
沈殷怡記者會上神秘回應組團傳聞
沈殷怡日前出席香港玩具展記者會時，面對傳媒追問是否PAWS成員之一，她保持神秘態度只著大家留意，僅透露近期為公司拍攝節目。她坦言自己唱歌不俗但不會跳舞，直指手腳不協調是最大挑戰，不過透露近日多了做運動希望訓練協調性。她更表示非常欣賞女團成員能夠又唱又跳還要做好表情管理，言談間流露出對偶像工作的敬佩之情。這番話現在看來更像是為即將到來的挑戰做心理準備，暗示她對成為偶像的決心和覺悟。
31歲沈殷怡法律世家千金轉戰娛樂圈
現年31歲的沈殷怡出身顯赫法律世家，父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平，她自小成績優異懂得五國語言，DSE更考獲4科5**佳績。她獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，畢業後回港修讀香港中文大學法學碩士，本應順理成章成為律師。然而她因工作太悶決定轉投娛樂圈，2014年參加「地球小姐」選美比賽勇奪冠軍，2018年正式加入ViuTV後參與《美女郊遊遊》和《社內相親》等節目。從法律精英到娛樂圈主持，再到如今挑戰偶像夢想，她的人生軌跡充滿驚喜轉折。
34歲徐㴓喬混血網紅炮轟TVB成名
34歲的英菲混血兒徐㴓喬自小在元朗居住，講得一口流利廣東話，早年已是YouTuber。她於2015年因拍片炮轟TVB節目《網絡挑機》和王晶而爆紅，當時王晶質疑YouTuber賺不到錢買不到樓，她反擊「點解買車買樓著名牌先叫成功？」為年輕人發聲引起60萬點擊。她於2016年加入ViuTV後參演《大叔的愛》、《百萬同居計劃》等劇集，近期更與父母參與《堅返鄉下》節目。從網絡紅人到電視藝人，她一直保持敢言敢做的性格，這次挑戰偶像身份同樣展現無畏精神。
網民熱議三字頭女團突破年齡界限
消息正式公布後，網民反應熱烈紛紛留言支持這個突破性組合。「終於有三字頭女團，證明追夢無分年齡」、「兩個都係實力派，唔係靠樣靠身材」、「PAWS呢個名好cute，同佢哋愛貓形象好配合」等正面評價不斷湧現。不少網民更期待她們能夠打破韓式女團的年輕化框架，為本地娛樂圈帶來新氣象。部分網民亦關注她們能否在短短一百多日內完成蛻變，「由主持變偶像真係好大挑戰」、「好想睇佢哋點樣克服跳舞呢關」，對節目內容充滿好奇心。