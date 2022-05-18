沈殷怡上《絲打圍爐》講心儀對象 春心蕩漾公開向[email protected]示愛
ViuTV性感女神沈殷怡（Shirley）日前接受網上節目《絲打圍爐》訪問，被主持蝦頭楊詩敏問到「圈中最為吸引你的異性朋友」時，沈殷怡即時春心蕩漾，公開向[email protected]示愛，坦言覺得Jeremy好正好吸引，仲話佢唔係行大隻男路線一樣咁愛佢，估唔到外表狂野的沈殷怡，竟然為了Jeremy變得含羞答答。
沈殷怡提Jeremy怕醜面紅
沈殷怡今次與網紅米露迪一齊亮相網上節目《絲打圍爐》，沈殷怡大講自己的感情史之餘，玩遊戲時被蝦頭問及「圈中最為吸引你的異性朋友」，她含羞答答地問如果互相都有followIG算唔算朋友，蝦頭叫她照分享，沈殷怡公開表示對MIRROR的Jeremy（李駿傑）非常有好感：「我好想講MIRROR嘅Jeremy，我覺得好正。」說時沈殷怡面都紅晒，仲搞笑地用張紙遮住自己個怕醜樣。
沈殷怡為Jeremy春心蕩漾
沈殷怡自爆與Jeremy在同一個地方學唱歌，雖然會點頭打招呼講「Hi」，但不算是朋友，她說時像極懷春少女一樣，米露迪即教路叫沈殷怡下次見面時乘機摸住Jeremy手臂讚佢好大隻，沈殷怡衝口而出說：「Jeremy唔係行呢個路線，但我都好愛佢。」擺明公開示愛，沈殷怡坦言一直有留意Jeremy動向，繼續有讚無彈：「佢工作好認真，會打理自己生活，係好charm嘅一個男仔，佢有養貓又識做家務，好有愛心……好欣賞佢。」
沈殷怡話見到Jeremy會淆底
蝦頭問沈殷怡如果有機會與Jeremy一齊主持節目會如何打開話匣子？沈殷怡即掩面怕醜答：「佢喺我面前，我係完全唔敢出聲，我會好淆底，佢同我講嘢會好緊張。我可以拍劇，叫魯生（魯庭暉）試吓開佢霸道總裁我嘅劇，拍劇有台詞會覺得冇咁尷尬，合作做主持就要睇互動。」蝦頭笑指沈殷怡一講男神Jeremy即心心眼，她忍不住回應：「真係、真係、真係嘅。」另一主持連詩雅亦提醒沈殷怡下次見到Jeremy要保持鎮定，沈殷怡就話自己可能會跑走。
去片！睇沈殷怡公開向Jeremy示愛
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_0908、[email protected]、《絲打圍爐》發相、《絲打圍爐》影片截圖
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