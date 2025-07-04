有得吹好吹｜沈殷怡搶盡鏡頭 多角度晒無敵美腿 吸睛指數爆燈！

由強尼與ViuTV女神沈殷怡（Shirley）主持的ViuTV限定節目《晚吹-有得吹好吹》日前播出，每晚帶領觀眾深入探討「日本地震」倒數預言熱話。值得注意係，靚女Shirley大曬美腿鏡頭被洗版瘋傳，吸睛指數爆燈！