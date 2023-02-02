沈殷怡慘被朋友出賣 泰國浸浴戲水影片流出益晒網友！
友人流出沈殷怡Shirley浴片
近日，沈殷怡與家人和友人一同到泰國旅行，並她在社交平台分享旅遊趣事和片段。期間，她更十分大方地展現自己的性感泳衣照。
沈殷怡浸浴片流出
在泰國沈殷怡的好友亦有為沈殷怡拍下浸浴片段，更留言寫道：「Shirley終於聽到大眾嘅訴求，所以決定派下福利畀啲朋友（算你啦），一個二個好假的肥仔」。從片段可以看到沈殷怡身穿超低胸碎花吊帶背心，傲人身形一覽無違。她亦與好友玩得十分開心。
沈殷怡回應：「真係福利擔當組」
然而，沈殷怡亦有轉發片段和回應：「我話因為幫大象沖涼所以先有泳衣，佢哋就拉我一齊沖涼，真係福利擔當組」。間接表示好友成功為網民謀取福利。
經常大派泳衣照福利
除了這次外遊片段一飽網民眼福之外，沈殷怡亦不時在社交平台曬出泳衣照，毫不吝嗇地展現自己的傲人身形。當中，她經常展現自己的修長美腿，令不少網民經常留言大讚她的身形苗條。
重溫沈殷怡無視女神形象 自爆雙下巴醜照
雖然沈殷怡貴為「ViuTV女神」，但她一於懶理女神形象，在社交平台限時動態中上載自己雙下巴的短片，並且在短片中留言表示：「唉你哋要知道有肉的人，真係全身上下都係肉，無一倖免。」
網民翻出小學照片 力證外貌全天然
除此之外，近日亦有網民討論沈殷怡的外貌進化史，有網民貼出她在「2014年中國地球小姐」時的照片，表示雖然沈殷怡的外貌上變化不大，但現在的身形比當時豐滿了不少。同時亦有網民翻出沈殷怡小學照片，力證沈殷怡從小到大已經是眼大鼻高的小美人，外貌絕對是全天然！
出生於律政家庭 中大法學碩士出身
沈殷怡除了外貌出眾之外，頭腦亦相當出色。沈殷怡的父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平，出身於律政家庭的她從小讀書成績很好，中學文憑試更獲得4科5**的佳績，以全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，大學畢業後回港入讀香港中文大學法學碩士。
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