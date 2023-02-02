沈殷怡慘被朋友出賣　泰國浸浴戲水影片流出益晒網友！

沈殷怡Shirley藉著拍攝真人騷旅遊節目《美女郊遊遊》展露完美身材，獲一眾網民關注，成為新一代女神。然而，她入行不久已接下不少做主持的節目。當中沈殷怡身穿泳衣做主持的《海女日記》更令不少網友一飽眼福。近日，沈殷怡與家人和好友一遊泰國，意外被好友拍下浸浴片段曝光。