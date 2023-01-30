「ViuTV女神」沈殷怡於泰國大派福利 自嘲全身上下都係肉
沈殷怡遊泰國大派福利照
現年28歲的「ViuTV女神」沈殷怡早前與家人一起到泰國旅行，沈殷怡一到達布吉島之後，就馬上上傳多張美照大派福利。不但狂曬事業線，引死一班網民之外，與家人合照的時候亦大騷長腿，被網民大讚識做！此外，沈殷怡更穿上GUCCI泳衣加短褲，親親大自然與大象拍照，之後更除剩泳衣幫大象洗白白，玩得超級開心。
無視女神形象 自爆雙下巴醜照
雖然沈殷怡貴為「ViuTV女神」，但她一於懶理女神形象，在社交平台限時動態中上載自己雙下巴的短片，並且在短片中留言表示：「唉你哋要知道有肉的人，真係全身上下都係肉，無一倖免。」
網民翻出小學照片 力證外貌全天然
除此之外，近日亦有網民討論沈殷怡的外貌進化史，有網民貼出她在「2014年中國地球小姐」時的照片，表示雖然沈殷怡的外貌上變化不大，但現在的身形比當時豐滿了不少。同時亦有網民翻出沈殷怡小學照片，力證沈殷怡從小到大已經是眼大鼻高的小美人，外貌絕對是全天然！
出生於律政家庭 中大法學碩士出身
沈殷怡除了外貌出眾之外，頭腦亦相當出色。沈殷怡的父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平，出身於律政家庭的她從小讀書成績很好，中學文憑試更獲得4科5**的佳績，以全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，大學畢業後回港入讀香港中文大學法學碩士。
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