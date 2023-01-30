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「ViuTV女神」沈殷怡於泰國大派福利 自嘲全身上下都係肉

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憑《美女郊遊遊》一炮而紅的「ViuTV女神」沈殷怡，近日與家人齊齊到泰國旅行。沈殷怡亦非常識做，在社交平台上傳美照大派福利，更自嘲自己「全身上下都係肉」！

沈殷怡遊泰國大派福利照

現年28歲的「ViuTV女神」沈殷怡早前與家人一起到泰國旅行，沈殷怡一到達布吉島之後，就馬上上傳多張美照大派福利。不但狂曬事業線，引死一班網民之外，與家人合照的時候亦大騷長腿，被網民大讚識做！此外，沈殷怡更穿上GUCCI泳衣加短褲，親親大自然與大象拍照，之後更除剩泳衣幫大象洗白白，玩得超級開心。

沈殷怡 viutv 早前沈殷怡與家人到泰國旅行。
早前沈殷怡與家人到泰國旅行。（圖片來源：[email protected]
沈殷怡 viutv 在旅行途中都經常上傳性感照大派福利！
在旅行途中都經常上傳性感照大派福利！（圖片來源：[email protected]
沈殷怡 viutv 興奮與大象玩
興奮與大象玩（圖片來源：[email protected]
沈殷怡 viutv 最後仲除剩泳衣與大象洗白白
最後仲除剩泳衣與大象洗白白（圖片來源：[email protected]
沈殷怡 viutv 沈殷怡久違了的family trip !
沈殷怡久違了的family trip !（圖片來源：[email protected]

無視女神形象 自爆雙下巴醜照

雖然沈殷怡貴為「ViuTV女神」，但她一於懶理女神形象，在社交平台限時動態中上載自己雙下巴的短片，並且在短片中留言表示：「唉你哋要知道有肉的人，真係全身上下都係肉，無一倖免。」

沈殷怡 viutv 沈殷怡無視女神形象，大膽上傳雙下巴的視頻
沈殷怡無視女神形象，大膽上傳雙下巴的視頻（圖片來源：[email protected]

網民翻出小學照片 力證外貌全天然

除此之外，近日亦有網民討論沈殷怡的外貌進化史，有網民貼出她在「2014年中國地球小姐」時的照片，表示雖然沈殷怡的外貌上變化不大，但現在的身形比當時豐滿了不少。同時亦有網民翻出沈殷怡小學照片，力證沈殷怡從小到大已經是眼大鼻高的小美人，外貌絕對是全天然！

沈殷怡 viutv 沈殷怡從小已經眼大大，非常可愛
沈殷怡從小已經眼大大，非常可愛（圖片來源：[email protected]

出生於律政家庭 中大法學碩士出身

沈殷怡除了外貌出眾之外，頭腦亦相當出色。沈殷怡的父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平，出身於律政家庭的她從小讀書成績很好，中學文憑試更獲得4科5**的佳績，以全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，大學畢業後回港入讀香港中文大學法學碩士。

沈殷怡 viutv 沈殷怡除了身形驕人，連頭腦都好過人！
沈殷怡除了身形驕人，連頭腦都好過人！（圖片來源：[email protected]

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