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沈震軒回歸無綫兩年後第二度離巢 傳曾因一個原因被放入雪櫃

東方新地 - 娛聞

近年長駐內地工作的沈震軒曾效力無綫十年，於2016年約滿離巢，直到2019年他在與邵氏兄弟簽約之餘，也以部頭合約形式再與無綫合作，而繼今年7月他約滿邵氏後，本月他亦與無綫結束部頭合約，第二度離巢，有傳他曾因一個原因而被無綫雪藏，而他今次回巢兩年間，幾乎都長駐在內地工作，只拍了兩部無綫劇和一部邵氏劇，全部都只係做陪襯。

文：東方新地｜圖：沈震軒IG、新傳媒圖片庫

沈震軒 二度離巢無綫

沈震軒入行16年，一直等待機會上位，2014年終於憑無綫劇《使徒行者》Kobe一角搶fo成功，當時有傳他是執三攤頂上，角色本屬森美，他因健康問題辭演後，馬德鐘都唔接，沈震軒才獲此機會，可惜有傳翌年因為高調放風話約滿後唔再簽無綫而被放入雪櫃，2016年沈震軒離巢向外闖，星海浮沉三年還是覺得樹大好遮蔭，2019年回巢拍劇兼簽埋邵氏，重新發力。

警方臥底逐一揭盅，分別有 「連浩勤」 、 「釘姐」 、 「爆seed」和「Ada」。
2014年劇集《使徒行者》中的警方臥底分別有 「連浩勤」（Kobe） 、 「釘姐」 、 「爆seed」和「Ada」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
沈震軒、陳敏之呢一對，郎才女貌，可惜悲劇收場。
劇中沈震軒、陳敏之這一對獲讚郎才女貌，可惜悲劇收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳華鑫曾在2017年劇集《 性在有情 》中飾演陳敏之的中學生妹妹。雖然拍攝該劇時陳華鑫已經26歲，不過扮演中學生完全無違和感，獲讚為「 最靚學生妹 」，劇中講到她鍾情薯嘜老師沈震軒，兩人在沙灘上更有一幕嘴對嘴的人工呼吸戲。
2017年劇集《性在有情》是沈震軒2016年離巢無綫前所拍的最後一部劇集，劇中他飾演一名薯嘜老師，同飾演學生妹的陳華鑫有感情線。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

曾轉投Paco旗下

2016年沈震軒離巢效力了十年的無綫，翌年轉投黃柏高（Paco）揸弗的太陽娛樂旗下，拍劇、拍戲、出唱片機會不斷，更曾擔正ViuTV劇集《好人好姐》，與年長廿年的劉美君大玩「母子戀」。2019年他回巢無綫並簽約邵氏，連拍《一笑渡凡間》及《超能使者》兩部無綫劇，又拍了一部邵氏劇《非凡三俠》，直到今年7月他約滿邵氏後，本月他亦與無綫結束部頭合約，第二度離巢。

回巢無綫前，沈震軒曾與劉美君合演ViuTV劇集《好人好姐》。（圖片來源：沈震軒IG）
回巢無綫前，沈震軒曾與劉美君合演ViuTV劇集《好人好姐》，是他首次擔正做劇集男主角。（圖片來源：沈震軒IG）
《一笑渡凡間》是沈震軒首部拍攝的古裝劇。（圖片來源：沈震軒IG）
回歸無綫後演出的《一笑渡凡間》，是沈震軒首部拍攝的古裝劇。（圖片來源：沈震軒IG）
梁嘉琪、林秀怡因表態被雪！細數過往曾被雪藏的藝人
去年沈震軒曾孖張智霖、王浩信、高海寧等人上北京宣傳《非凡三俠》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

女友陳欣妍爆10月返港

已開設了一間個人工作室的沈震軒，現正忙於內地拍攝電影，其女友陳欣妍早前曾透露因沈震軒長駐內地工作，兩人已有長達一年時間無見面，要靠視像通話來維繫戀情，她又指沈震軒預計將於10月返港。

三年前沈震軒拍微電影《狼人遊戲》與陳欣妍初相識，二人一拍即合打得火熱，沈震軒更史無前例認愛。
四年前沈震軒拍微電影《狼人遊戲》與陳欣妍初相識，二人一拍即合打得火熱，沈震軒更史無前例認愛。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
沈震軒斥資數十萬採購全套重型健身器材打造私家健身室，難得女朋友對每件器材都瞭如指掌，仲拍埋教學片教大家。
疫情期間，沈震軒斥資數十萬採購全套重型健身器材，於家中後園自設私家健身室。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳欣妍亦有馬甲線與翹臀，她笑言如果吃了過量零食，她會自我加操還債。
沈震軒和女友陳欣妍更互相拍下對方的健身片段及照片，非常有情趣。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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