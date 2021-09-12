沈震軒回歸無綫兩年後第二度離巢 傳曾因一個原因被放入雪櫃

近年長駐內地工作的沈震軒曾效力無綫十年，於2016年約滿離巢，直到2019年他在與邵氏兄弟簽約之餘，也以部頭合約形式再與無綫合作，而繼今年7月他約滿邵氏後，本月他亦與無綫結束部頭合約，第二度離巢，有傳他曾因一個原因而被無綫雪藏，而他今次回巢兩年間，幾乎都長駐在內地工作，只拍了兩部無綫劇和一部邵氏劇，全部都只係做陪襯。

文：東方新地｜圖：沈震軒IG、新傳媒圖片庫