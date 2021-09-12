沈震軒回歸無綫兩年後第二度離巢 傳曾因一個原因被放入雪櫃
近年長駐內地工作的沈震軒曾效力無綫十年，於2016年約滿離巢，直到2019年他在與邵氏兄弟簽約之餘，也以部頭合約形式再與無綫合作，而繼今年7月他約滿邵氏後，本月他亦與無綫結束部頭合約，第二度離巢，有傳他曾因一個原因而被無綫雪藏，而他今次回巢兩年間，幾乎都長駐在內地工作，只拍了兩部無綫劇和一部邵氏劇，全部都只係做陪襯。
文：東方新地｜圖：沈震軒IG、新傳媒圖片庫
沈震軒 二度離巢無綫
沈震軒入行16年，一直等待機會上位，2014年終於憑無綫劇《使徒行者》Kobe一角搶fo成功，當時有傳他是執三攤頂上，角色本屬森美，他因健康問題辭演後，馬德鐘都唔接，沈震軒才獲此機會，可惜有傳翌年因為高調放風話約滿後唔再簽無綫而被放入雪櫃，2016年沈震軒離巢向外闖，星海浮沉三年還是覺得樹大好遮蔭，2019年回巢拍劇兼簽埋邵氏，重新發力。
曾轉投Paco旗下
2016年沈震軒離巢效力了十年的無綫，翌年轉投黃柏高（Paco）揸弗的太陽娛樂旗下，拍劇、拍戲、出唱片機會不斷，更曾擔正ViuTV劇集《好人好姐》，與年長廿年的劉美君大玩「母子戀」。2019年他回巢無綫並簽約邵氏，連拍《一笑渡凡間》及《超能使者》兩部無綫劇，又拍了一部邵氏劇《非凡三俠》，直到今年7月他約滿邵氏後，本月他亦與無綫結束部頭合約，第二度離巢。
女友陳欣妍爆10月返港
已開設了一間個人工作室的沈震軒，現正忙於內地拍攝電影，其女友陳欣妍早前曾透露因沈震軒長駐內地工作，兩人已有長達一年時間無見面，要靠視像通話來維繫戀情，她又指沈震軒預計將於10月返港。