沖遊泰國 胡慧冲

沖遊泰國｜胡慧冲自肥安排同「冬蔭妹妹」齊浸溫泉好大膽

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由泰國旅遊達人胡慧冲主持的旅遊節目《冲遊泰國》，即將在 J2（82 台）播放。節目沿用上季班底，有大家喜愛的「叉燒姐」 鄺玲玲同「冬蔭家族」的「冬蔭妹」、「冬蔭妹妹」、「冬蔭哥哥」。

「叉燒姐」鄺玲玲打頭陣

新一季的《冲遊泰國》，「叉燒姐」鄺玲玲會打頭陣夥拍胡慧冲介紹泰國食玩買之選，頭兩集胡慧冲都會集中講曼谷的美食。

沖遊泰國 胡慧冲 新一季《冲遊泰國》。
新一季《冲遊泰國》。（圖片來源：TVB提供）
沖遊泰國 胡慧冲 叉燒姐去到酒店自然要打卡。
叉燒姐去到酒店自然要打卡。（圖片來源：TVB提供）
沖遊泰國 胡慧冲 叉燒姐近距離睇都好靚女。
叉燒姐近距離睇都好靚女。（圖片來源：TVB提供）

叉燒姐去打卡　到頂層睇風景嚇到腳軟

叉燒姐首集出場，帶大家去到全泰國最高的建築物 Bangkok Mahanakhon 打卡，樓高 314 米共 77 層。特點是頂層凌空的玻璃地板，企在上面包保腳軟。不過今次胡慧冲推介的，是摩天大廈內新開的酒店 The Standard，提供 155 間房間，平均收費約 2,000 港元一晚。酒 店內的中菜廳，是泰國食家近日慕名幫襯的熱點，叉燒姐最欣賞餐廳的肥燶叉燒，港式水準盛惠 1,600 銖（約 380 港元）。還供應港式點心、用蘋果木燒；限量提供的北京填鴨、 港式蒸東星斑收費 3,000 多銖（約 713 港元）。雖然收費不菲，目前訂位都要等 3 個月。

沖遊泰國 胡慧冲 嚇到面容扭曲。
嚇到面容扭曲。（圖片來源：TVB提供）
沖遊泰國 胡慧冲 叉燒姐試肥燶叉最有說服力。
叉燒姐試肥燶叉最有說服力。（圖片來源：TVB提供）
沖遊泰國 胡慧冲 去到高級餐廳，一定要打卡留念。
去到高級餐廳，一定要打卡留念。（圖片來源：TVB提供）

香港明星雞飯店胡慧冲：任達華同米雪嚟食過

去到泰國當然繼續講食，要食海南雞飯係香港人都識去水門街。胡慧冲當然不會 hea， 今次推介的是有「香港明星雞飯店」之稱的 Sui Hen 海南雞飯，店舖位於 Charoen Krung 路，超過 110 年歷史，講到明星雞飯的由來，胡慧冲話︰「有次帶咗任達華同米雪嚟食過， 話好好食。一傳十、十傳百咁傳開去。」

沖遊泰國 胡慧冲 胡慧冲介紹米芝蓮推介鹵水豬手。
胡慧冲介紹米芝蓮推介鹵水豬手。（圖片來源：TVB提供）

叉燒姐同胡慧男女共浴浸溫泉

一食下來就停不到的胡慧冲，接住帶叉燒姐去到另一間老店，位於 Silom 路巷仔的 Charoen Sang Silom 豬腳飯店有 60 年歷史，獲米芝蓮推介獨沽一味鹵水豬手，遠遠已經聞到香味， 包保不會蕩失路。壓軸登場有「冬蔭妹」，一上場就「犧牲色相」同胡慧冲享受男女共浴浸溫泉。

沖遊泰國 胡慧冲 冬蔭妹同胡慧冲將會共浴。
冬蔭妹同胡慧冲將會共浴。（圖片來源：TVB提供）
沖遊泰國 胡慧冲 冬蔭妹妹「浴照」登場。
冬蔭妹妹「浴照」登場。（圖片來源：TVB提供）
沖遊泰國 胡慧冲 冬蔭妹妹「浴照」登場。
冬蔭妹妹「浴照」登場。（圖片來源：TVB提供）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

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