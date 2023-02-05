沖遊泰國｜胡慧冲自肥安排同「冬蔭妹妹」齊浸溫泉好大膽
「叉燒姐」鄺玲玲打頭陣
新一季的《冲遊泰國》，「叉燒姐」鄺玲玲會打頭陣夥拍胡慧冲介紹泰國食玩買之選，頭兩集胡慧冲都會集中講曼谷的美食。
叉燒姐去打卡 到頂層睇風景嚇到腳軟
叉燒姐首集出場，帶大家去到全泰國最高的建築物 Bangkok Mahanakhon 打卡，樓高 314 米共 77 層。特點是頂層凌空的玻璃地板，企在上面包保腳軟。不過今次胡慧冲推介的，是摩天大廈內新開的酒店 The Standard，提供 155 間房間，平均收費約 2,000 港元一晚。酒 店內的中菜廳，是泰國食家近日慕名幫襯的熱點，叉燒姐最欣賞餐廳的肥燶叉燒，港式水準盛惠 1,600 銖（約 380 港元）。還供應港式點心、用蘋果木燒；限量提供的北京填鴨、 港式蒸東星斑收費 3,000 多銖（約 713 港元）。雖然收費不菲，目前訂位都要等 3 個月。
香港明星雞飯店胡慧冲：任達華同米雪嚟食過
去到泰國當然繼續講食，要食海南雞飯係香港人都識去水門街。胡慧冲當然不會 hea， 今次推介的是有「香港明星雞飯店」之稱的 Sui Hen 海南雞飯，店舖位於 Charoen Krung 路，超過 110 年歷史，講到明星雞飯的由來，胡慧冲話︰「有次帶咗任達華同米雪嚟食過， 話好好食。一傳十、十傳百咁傳開去。」
叉燒姐同胡慧男女共浴浸溫泉
一食下來就停不到的胡慧冲，接住帶叉燒姐去到另一間老店，位於 Silom 路巷仔的 Charoen Sang Silom 豬腳飯店有 60 年歷史，獲米芝蓮推介獨沽一味鹵水豬手，遠遠已經聞到香味， 包保不會蕩失路。壓軸登場有「冬蔭妹」，一上場就「犧牲色相」同胡慧冲享受男女共浴浸溫泉。
常見問題
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