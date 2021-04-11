沙律張沛樂與ERROR成員保錡今年初被爆戀情，保錡更被揭背正印女友Carrie與沙律張沛樂撻著，之後保錡被網友圍攻，又被大爆賣淘寶貨等惡行。最後保錡終於跪低，聲稱會暫別娛圈。近日沙律貼出露香肩浸浴照片，網友即時留言寸爆她！

編輯：東方新地丨原文：新Monday丨圖片：沙律@IG、林耀聲@IG