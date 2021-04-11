沙律張沛樂晒香肩浸浴照 網友抵死寸爆：同八両金一齊浸？
沙律張沛樂與ERROR成員保錡今年初被爆戀情，保錡更被揭背正印女友Carrie與沙律張沛樂撻著，之後保錡被網友圍攻，又被大爆賣淘寶貨等惡行。最後保錡終於跪低，聲稱會暫別娛圈。近日沙律貼出露香肩浸浴照片，網友即時留言寸爆她！
編輯：東方新地丨原文：新Monday丨圖片：沙律@IG、林耀聲@IG
沙律張沛樂晒香肩浸浴照 留言：泡泡浴呢家嘢真係好難得
雖然沙律張沛樂男友保錡跪低，決定暫別，但沙律沒有影響心情，反而依然愛得甜蜜，相當癡纏。沙律張沛樂以性感見稱，常常在社交網派福利，近日她貼出男友視覺福利圖，分享一張露出香肩浸浴照片，沙律張沛樂寫道：「泡泡浴呢家嘢真係好難得，以前試過工作攰到浸浴瞓咗一小時，有時浸吓令身體血液循環好啲，去吓水腫。」
沙律張沛樂派福利 網友：同八両金一齊浸？
有不少網友大讚沙律張沛樂性感，留言提到：「好正。」、「Pretty！」、「幾時影下大尺度？」等。但也有網友抵死留言：「同八両金一齊浸？」看來保錡仍然難翻身，不少網友抨擊他。
沙律參選ViuTV選美真人騷節目《美選D.n.A.》而出名
現年29歲的沙律張沛樂在2011年美國Benedictine College畢業，主修工商管理，曾拍過天堂鳥MV《What You Want》。沙律在2016年參選ViuTV選美真人騷節目《美選D.n.A.》而開始出名，她是其中一個熱門人選，不過在決賽八強止步。2018年，沙律與趙詠瑤出了頭一本「旅遊書」《閨蜜遊記》。
沙律張沛樂舊男朋友是林耀聲
沙律張沛樂曾與香港電影演員林耀聲拍拖，二人在2019年分手。林耀聲表示兩人之間不存在第三者，只是「因了解而分開」，又指「因為共識問題，或者價值觀不相符，所以就決定分開下。」相隔兩年ERROR成員吳保錡(保錡)被踢爆搭上沙律張沛樂，被指一腳踏兩船仲愛偷食，形象盡毀之時，他與沙律竟一起做直播瘋狂爆粗鬧粉絲，結果保錡變成過街老鼠，網民都叫花姐炒保錡，仲話有保錡的節目就罷睇。一直不知悔改覺得自己爆粗有理的保錡，潛水三星期突然在社交網po千字道歉文，被外界質疑是公關策略，搵打手出文洗底，更有傳花姐命令ERROR其餘三子在社交網出po力撐兄弟，「全民踢保」變成「ERROR救保」！
沙律曾與香港電影演員林耀聲拍拖，二人在2019年分手。