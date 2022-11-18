31歲沙律張沛樂甩拖後首度開腔講保錡 堅持一種福利令港男甘心追隨

沙律張沛樂去年唔理外界的反對聲音，搭上保錡@ERROR後愛得高調，不過這段戀情壽命只維持一年就分手，當時雙方都冇公開分手原因。日前沙律接受傳媒訪問，再提與保錡分手不再避忌，更公開多謝對方令她成長，變得更好。