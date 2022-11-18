31歲沙律張沛樂甩拖後首度開腔講保錡 堅持一種福利令港男甘心追隨
沙律與保錡年初無聲分手
今年1月初，沙律張沛樂與保錡傳出分手消息，二人都沒有作公開回應，令外界更想知發生了甚麼事，日前沙律終於開腔談保錡，對於撻著時愛得高調但最後卻無聲無息散場，她叫大家不用太好奇，其實最好就是唔好講任何嘢，唔好設陷阱給自己踩，最舒服的關係是不用解釋太多，沙律感謝前男友保錡令她成長了不少，好感恩有他的出現，令她成為一個更好的自己。
沙律追求無條件的愛
沙律入行後曾先後與林耀聲及保錡兩個圈中人拍拖，她直言是緣分驅使他們相聚同分離，然後又會遇到其他人，這上都是好自然的事。回復單身的沙律想必有不少裙下之臣，但她表示不用別人追求，一切只講求時機，她是個機會主義者，遇上喜歡的亦是自己去追求，對於感情事，她認為順其自然便會在一起，而她揀男友從不看外表，只追求無條件的愛，但笑言這世間不會有這種愛，她要的是一個有愛又善良的人，肯去幫所有人，以及不去計較名利。
若另一半反對性感即分手
出道以來沙律都是走性感路線，她不諱言若然另一半反對必定會即時分手，因為對方並非真的愛她，只是佔有欲。至於男友喜歡看身材好的女生，沙律就完全唔介意，她認為任何人也有獨立自由意志，只要對方開心無所謂。經歷多次拍拖仍找不到Mr. Right的沙律表示很難找到她心中無條件的愛，笑言或者唔選擇拍拖，仲話覺得單身都幾好。
出道6年性感掛帥
擁有天使臉孔和33E魔鬼身材的沙律，入行前已是兼職模特兒，曾拍過男子組合天堂鳥(現稱BOP)的MV《What You Want》、亦曾為Now TV拍聖誕節宣傳片，其後在2016年參加ViuTV的選美節目《美選D.n.A》，雖然她是大熱門，不過最後八強止步。2018年7月沙律和另一模特兒趙詠瑤出版第一本「旅遊書」《閨蜜遊記》，內有不少性感照。近年沙律拍戲為主，參演過ViuTV劇集《熟女強人》及《冥冥之中》，今年她首度推出個人寫真集《CHANGES》，由10位攝影師操刀，仲有她親自執筆寫下成長蛻變感受，之後她又出發去泰國為開電視主持旅遊節目《重新出發》，仲踩埋入樂壇，推出首支派台歌《揚升的地球》。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略