沙律張沛樂宣示主權 繼續消費反省中的保錡
ERROR成員吳保錡媾女搞到一身蟻，再加上直播爆粗，形象衰到貼地，幸獲經理人花姐力撐畀機會，保錡亦有誠意改過願意反省，最近ERROR人氣急升又有新節目《ERROR自肥企画》出街，保錡解凍有望，不過沙律張沛樂就變成豬女友幫倒忙……
撰文：東方新地 圖片：沙律IG圖片、保錡IG圖片
沙律保錡晒愛晒出禍
組合ERROR成員吳保錡與性感女神沙律張沛樂被踢爆戀情後，負面新聞未停過，保錡先被正印女友賴嘉賢(Carrie)指證未甩拖另結新歡，又有聲稱是吳保錡前度女友的K小姐踢爆男方慣性出軌，沙律仍公開力挺吳保錡仲愈愛愈高調。之後保錡在社交網玩直播被網友留言話佢似八両金同埋「呃蝦條（呃女仔上床）」，令佢火起爆粗反擊，而沙律就一直在旁和應。相隔唔夠一個月，沙律以為雨過天晴，急不及待在其社交網恢復放閃，在限時動態玩有問必答。
沙律高調講保錡
保錡公開戀情後形象盡毀，更令網民極度反感，群起叫花姐飛保錡出ERROR，花姐教路叫保錡退下火線自我反省，連月來保錡學識低調行事唔再搞事，網民亦開始心軟接受保錡，可能沙律以為雨過天晴，即急不及待放閃。
沙律三句唔埋兩句保錡
面對網民問起有關保錡的問題，沙律都好樂意回答，仲話當日同保錡一齊唔存在任何追求，講到好似天作之合一樣。
沙律戀愛大過天
經過大約兩個月的反省，保錡的誠意開始令網民感動，形象有好轉，ERROR粉絲亦開始重新接受他，沙律今次高調公開宣示主權，對保錡有害而無一利，大概沙律仍然未知甚麼是沉默是金，因為她只知戀愛大過天。