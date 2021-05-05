沙律張沛樂宣示主權 繼續消費反省中的保錡

ERROR成員吳保錡媾女搞到一身蟻，再加上直播爆粗，形象衰到貼地，幸獲經理人花姐力撐畀機會，保錡亦有誠意改過願意反省，最近ERROR人氣急升又有新節目《ERROR自肥企画》出街，保錡解凍有望，不過沙律張沛樂就變成豬女友幫倒忙……

撰文：東方新地 圖片：沙律IG圖片、保錡IG圖片