78ce0ce2-2a34-4394-9f33-65d285f1ddd3

沙律張沛樂剪短髮預告出寫真集 網民反應兩極 潛水保錡現身派心

東方新地 - 娛聞

沙律張沛樂男友保錡@ERROR被韓子亮狙擊，被對方稱作港版吳亦凡，連日保錡潛水未有回應﹗保錡女友沙律張沛樂卻在惹火時刻宣布下月推出個人寫真集，為此而剪成清爽短髮，男友保錡上水留言畀心以示支持﹗不過沙律狠心剪掉一把長秀髮，網民評價好壞參半，指她變型格卻無晒女人味﹗
文：東方新地｜圖：沙律張沛樂IG、東方新地

沙律張沛樂男友保錡早前獲解凍後亦成功洗底，近日卻遭昔日好友韓子亮點名指控，連環出po指掌握保錡醜聞罪證，其後又有女網民公開疑似保錡撩女對話截圖，被咬住唔放的保錡未有作出任何回應，隊友193更指保錡近來心情複雜，擔心對方會崩潰﹗而保錡女友沙律亦拒絕回應呢單新聞，但心情未受男友負面新聞影響，更宣布下月推出個人寫真集﹗

沙律張沛樂為下月推出的寫真集而忍心剪下一把秀髮﹗（圖片來源：沙律張沛樂IG）
沙律張沛樂為下月推出的寫真集而忍心剪掉一把秀髮﹗（圖片來源：沙律張沛樂IG）

沙津預告下月出最後寫真集

沙律張沛樂擁激凸上圍，是不少宅男心目中的女神，沙律突然宣布「見證我的蛻變，我出寫真喇﹗」更為寫真而把頭髮剪短，性感尤物頓成型女﹗沙律興奮向大家公開這個全新造型並指「今年我第一本亦可能係最後一本寫真推出喇﹗」，她表示為了寫真集上山又下海更：「剪咗一個我咁大個女未試過咁短嘅髮型㖭，你哋覺得點？」

沙律張沛樂指咁大個女未剪過咁短頭髮，問大家覺得點？（圖片來源：沙律張沛樂IG）
沙律張沛樂指咁大個女未剪過咁短頭髮，問大家覺得點？（圖片來源：沙律張沛樂IG）

沙津獲網民讚似初出道薛凱琪

網民對女神沙律剪短頭髮的反應兩極，有讚有彈，有網民讚「清新爽朗做番自己」、「好有型」、「似初出道的薛凱琪」，亦有網民指女神形象瞬間幻滅，留言「太激啦﹗」、「可唔可以留番把頭髮先出寫真？」、「同保錡撞樣」、「唔認得你呀﹗」近日低調的保錡為撐女友，都現身留言畀心以示支持，立即有網民回覆保錡「呢期你最紅啦」，不過保錡未有回答﹗

保錡現身撐女友

沙律張沛樂 保錡
保錡現身撐女友新造型，有網民指他呢期最紅，不過保錡繼續低調未有回覆﹗（圖片來源：沙津張沛樂IG）

 

（圖片來源：沙律張沛樂IG）
沙津和保錡去年被爆拍拖，二人公開承認戀情﹗（圖片來源：沙律張沛樂IG）

網民：會唔會太有型 沙律秒回：迷倒少女嗎？

（圖片來源：沙津張沛樂IG）
（圖片來源：沙津張沛樂IG）
沙律張沛樂剪短髮預告出寫真集 網民反應兩極 潛水保錡上水派心
剪了一頭清爽短髮的沙律，被指似剛出道的薛凱琪﹗（圖片來源：沙津張沛樂IG）

網民唔like：太激啦﹗

（圖片來源：沙津張沛樂IG）
（圖片來源：沙津張沛樂IG）
（圖片來源：沙津張沛樂IG）
（圖片來源：沙津張沛樂IG）

沙律張沛樂剪短髮預告出寫真集 網民反應兩極 潛水保錡上水派心

沙律張沛樂剪短髮預告出寫真集 網民反應兩極 潛水保錡上水派心
（圖片來源：沙津張沛樂IG）

沙津張沛樂宣布下月出寫真集，更預告有機會是最後一本寫真集，其實早在18年，沙津張沛樂曾孖閨蜜趙詠瑤Kimi合體出寫真，當年曾預告翌年推出個人寫真集，但最後都是冇下文﹗

直擊沙律張沛樂沖身大解放

夏天為大地帶來美少女寫真集，一年一度書展告終啫，好彩暑假仲未完，去沙灘行番轉，隨時見到實體少女曬日光、6D寫真擺在面前任睇唔嬲！女神沙律 (張沛樂) 年前去到淺水灣曬番一身健康膚色又補充吓維他命D。沙律張沛樂18年同趙詠瑤Kimi合體推出寫真《閨蜜遊記》，人氣工作量都急升，沙律話做好準備下年書展再嚟過：「下一本會自己一個人影，唔使就住就住可以再激啲！」不過最後都冇下文，冇再出寫真﹗呢日沙津身邊無閨蜜冇男友，更被本刊就發現沙律一個人、帶住一條毛巾一張蓆，薄施脂粉去到淺水灣曬足半日太陽。

沙律 張沛樂
E級女神沙律出完寫真原來仲未晒夠身材，日前一個人比堅尼上陣，去到淺水灣沙灘曬足半日太陽。（圖片來源：東方新地）

沙津：「一個人可以放啲！」

本刊致電沙律張沛樂，她指一有空便會補充吓維他命D喎：「寫真印咗2,000本，書展已經賣咗1,600本，剩番喺書局賣都就嚟斷貨，好滿意呢個結果。其實拍完呢本，我都已經同公司傾緊想搵唔同團隊合作出年再影，到時就會係自己一個人影，唔使就住就住、多啲自由度，可以再放啲。尺度方面，都係三點式，不過主題我覺得可以玩好多嘢，最想就係制服、cosplay、唔同角色乜都試吓，滿足吓自己又可以畀人哋見到我可塑性好高，搵我做唔同角色。」

沙律 張沛樂
樣靚身材正，唔知係唔係怕惹閒雜人等撩，沙律選擇咗人少地偏的樹邊曬太陽，全程唔係戴超就低頭玩電話，果然冇被認出。（圖片來源：東方新地）

沙津張沛樂指當時男友林耀聲好支持她的工作及一切：「我做啲咩，男朋友都好支持從來唔會唱反調。雖然佢份人唔出聲，成個話題終結者咁，但有時見到佢拍戲會不知不覺演繹咗我哋生活小細節，我覺得大家一直互相影響，真係好幸福！」騷完半球大解放完再順手放吓閃，日光加埋閃光彈襲擊，好曬呀！

沙律 張沛樂
曬完太陽洗身沖走啲沙係指定動作，嗱嗱嗱，呢一幕連今年買咗本寫真的忠實fans都唔會見到！（圖片來源：東方新地）
沙律 張沛樂
一個人冇人幫，要就住啲風向同沙鋪蓆博鬥係就係狼狽啲，不過最緊要沙律真身唔使美圖已經fit到漏！（圖片來源：東方新地）

同楊思琦撞泳衣出位

沙律
18年書展，沙律張沛樂同趙詠瑤合出寫真《閨蜜遊記》，除咗E級身材，最多人講絕對係竟然同楊思琦撞埋同款淘寶泳衣。
（圖片來源：楊思琦寫真圖片）
（圖片來源：楊思琦寫真圖片）

男友都撐

沙律
同當時的男友林耀聲拍拖兩年，最難得係公開戀情後，感情更加穩固，沙律不時在網上放閃，又大讚男友少說話多做事，sweet得嚟亦都支持女方所有工作決定，不過19情尾分手收場﹗

人氣急升

本來已經話題多多工作邀約亦不少，推出寫真後沙律模特兒及演員工作更變得搶手，並接到啤酒廣告。去年完成網劇《向西聞記》同邵氏出品《蝕日風暴》後，原來張建聲新戲《作家的謊言》又有沙律份，同陳浩民有對手戲。

沙律

沙律Kimi台灣鬥胸狠

宅男女神張沛樂（沙律 Charlotte）有靚樣兼33E逼爆身材，加埋對白滑長腿，真係非常煞食！18年同好姊妹趙詠瑤（Kimi）一齊去台灣嚟個閨蜜遊，為寫真集《閨蜜遊記》影靚相，雖然話係旅遊書，不過大家知道重點係咩啦！

沙律 張沛樂
上機前影張出發指定動作兼出po﹗（圖片來源：沙律張沛樂IG）
沙律
孖住行夜市﹗（圖片來源：沙律張沛樂IG）
沙律
（圖片來源：沙律張沛樂IG）
沙律 張沛樂
閨密操刀﹗（圖片來源：沙律張沛樂IG）

胸戰： 33E vs 32D

期間沙律同Kimi忍唔住提早些牙靚相，圖中見到兩人以水著胸貼胸相擁，沙律33E上圍頂住Kimi趙詠瑤32D上圍，呢一場「胸戰」打和啦！

沙律 張沛樂
（圖片來源：沙律張沛樂IG）
沙律
（圖片來源：沙律張沛樂IG）

兩人外面似係套住件白色恤衫，更突顯出佢哋白滑肌膚，若隱若現別有魅力，加埋回眸一笑呢招，正！

沙律
（圖片來源：沙律張沛樂IG）
沙律
（圖片來源：沙律張沛樂IG）

沙律同Kimi仲有三個唔同系列的造型，全部都係咁靚！

1. 噴血小雲風

沙律

沙律

2. 傻系雪糕風

沙律

3. 戰鬥民族風

沙律

沙律

沙律

讀者留言

熱門文章

 