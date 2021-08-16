沙律張沛樂剪短髮預告出寫真集 網民反應兩極 潛水保錡現身派心
文：東方新地｜圖：沙律張沛樂IG、東方新地
沙津預告下月出最後寫真集
沙律張沛樂擁激凸上圍，是不少宅男心目中的女神，沙律突然宣布「見證我的蛻變，我出寫真喇﹗」更為寫真而把頭髮剪短，性感尤物頓成型女﹗沙律興奮向大家公開這個全新造型並指「今年我第一本亦可能係最後一本寫真推出喇﹗」，她表示為了寫真集上山又下海更：「剪咗一個我咁大個女未試過咁短嘅髮型㖭，你哋覺得點？」
沙津獲網民讚似初出道薛凱琪
網民對女神沙律剪短頭髮的反應兩極，有讚有彈，有網民讚「清新爽朗做番自己」、「好有型」、「似初出道的薛凱琪」，亦有網民指女神形象瞬間幻滅，留言「太激啦﹗」、「可唔可以留番把頭髮先出寫真？」、「同保錡撞樣」、「唔認得你呀﹗」近日低調的保錡為撐女友，都現身留言畀心以示支持，立即有網民回覆保錡「呢期你最紅啦」，不過保錡未有回答﹗
保錡現身撐女友
網民：會唔會太有型 沙律秒回：迷倒少女嗎？
網民唔like：太激啦﹗
沙津張沛樂宣布下月出寫真集，更預告有機會是最後一本寫真集，其實早在18年，沙津張沛樂曾孖閨蜜趙詠瑤Kimi合體出寫真，當年曾預告翌年推出個人寫真集，但最後都是冇下文﹗
直擊沙律張沛樂沖身大解放
夏天為大地帶來美少女寫真集，一年一度書展告終啫，好彩暑假仲未完，去沙灘行番轉，隨時見到實體少女曬日光、6D寫真擺在面前任睇唔嬲！女神沙律 (張沛樂) 年前去到淺水灣曬番一身健康膚色又補充吓維他命D。沙律張沛樂18年同趙詠瑤Kimi合體推出寫真《閨蜜遊記》，人氣工作量都急升，沙律話做好準備下年書展再嚟過：「下一本會自己一個人影，唔使就住就住可以再激啲！」不過最後都冇下文，冇再出寫真﹗呢日沙津身邊無閨蜜冇男友，更被本刊就發現沙律一個人、帶住一條毛巾一張蓆，薄施脂粉去到淺水灣曬足半日太陽。
沙津：「一個人可以放啲！」
本刊致電沙律張沛樂，她指一有空便會補充吓維他命D喎：「寫真印咗2,000本，書展已經賣咗1,600本，剩番喺書局賣都就嚟斷貨，好滿意呢個結果。其實拍完呢本，我都已經同公司傾緊想搵唔同團隊合作出年再影，到時就會係自己一個人影，唔使就住就住、多啲自由度，可以再放啲。尺度方面，都係三點式，不過主題我覺得可以玩好多嘢，最想就係制服、cosplay、唔同角色乜都試吓，滿足吓自己又可以畀人哋見到我可塑性好高，搵我做唔同角色。」
沙津張沛樂指當時男友林耀聲好支持她的工作及一切：「我做啲咩，男朋友都好支持從來唔會唱反調。雖然佢份人唔出聲，成個話題終結者咁，但有時見到佢拍戲會不知不覺演繹咗我哋生活小細節，我覺得大家一直互相影響，真係好幸福！」騷完半球大解放完再順手放吓閃，日光加埋閃光彈襲擊，好曬呀！
同楊思琦撞泳衣出位
男友都撐
人氣急升
本來已經話題多多工作邀約亦不少，推出寫真後沙律模特兒及演員工作更變得搶手，並接到啤酒廣告。去年完成網劇《向西聞記》同邵氏出品《蝕日風暴》後，原來張建聲新戲《作家的謊言》又有沙律份，同陳浩民有對手戲。
沙律Kimi台灣鬥胸狠
宅男女神張沛樂（沙律 Charlotte）有靚樣兼33E逼爆身材，加埋對白滑長腿，真係非常煞食！18年同好姊妹趙詠瑤（Kimi）一齊去台灣嚟個閨蜜遊，為寫真集《閨蜜遊記》影靚相，雖然話係旅遊書，不過大家知道重點係咩啦！
胸戰： 33E vs 32D
期間沙律同Kimi忍唔住提早些牙靚相，圖中見到兩人以水著胸貼胸相擁，沙律33E上圍頂住Kimi趙詠瑤32D上圍，呢一場「胸戰」打和啦！
兩人外面似係套住件白色恤衫，更突顯出佢哋白滑肌膚，若隱若現別有魅力，加埋回眸一笑呢招，正！