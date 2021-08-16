沙律張沛樂剪短髮預告出寫真集 網民反應兩極 潛水保錡現身派心

沙律張沛樂男友保錡@ERROR被韓子亮狙擊，被對方稱作港版吳亦凡，連日保錡潛水未有回應﹗保錡女友沙律張沛樂卻在惹火時刻宣布下月推出個人寫真集，為此而剪成清爽短髮，男友保錡上水留言畀心以示支持﹗不過沙律狠心剪掉一把長秀髮，網民評價好壞參半，指她變型格卻無晒女人味﹗

文：東方新地｜圖：沙律張沛樂IG、東方新地