未命名-3

沙律張沛樂進軍內地網絡電影 著吊帶睡衣濕身透視 下場勁慘烈

東方新地 - 娛聞

內地網絡電影《重案行動之連環凶殺》日前上架，反應不錯，這部由林子聰（肥仔聰）主演、張沛樂（沙律）及已故藝人廖啟智（智叔）演出的網絡電影，不少網民全因智叔而收看該片，還大讚飾演警察部心理學家的他，演技出眾，不過亦有網民把「重點」放在沙律身上，片中其性感演出非常搶眼，一出場更大擺誘人姿勢色誘Mr.成員黎澤恩（Ronny）。

撰文：東方新地｜圖片：《重案行動之連環凶殺》電影截圖、沙律IG

沙律成為觀眾另一焦點

由林子聰（肥仔聰）主演的內地網絡電影《重案行動之連環凶殺》日前上架，這部除了是廖啟智(智叔)的遺作之一，也是沙律張沛樂首次參演的內地網絡電影，觀眾除了捧智叔場之外，另一焦點就落在沙律身上。

沙律首次參演內地網絡電影。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律首次參演內地網絡電影。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律以吊帶性感睡衣出場。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律以吊帶性感睡衣出場。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律主動咀Ronny。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律主動咀Ronny。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）

沙律濕身誘惑

在片中飾演慘劇主角的沙律，被Mr.成員黎澤恩（Ronny）淋火水繼而自焚活生生燒死，原本內容殘忍，但沙律的出場非常火辣，她穿上性感貼身吊帶睡衣，一出場就搔首弄姿，大擺誘人姿勢色誘Ronny，仲有激咀場面。

火辣場面。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
火辣場面。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律
沙律雖然只在片中現身幾分鐘，卻已成為焦點。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）

恐怖下場

沙律落力取悅Ronny，卻落得悲慘收場，最後沙律被Ronny淋上「火水」，搞到她濕身若隱若現，雖然只有幾分鐘的演出，足以令沙律成為焦點。

沙律被Ronny火水照頭淋。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律被Ronny火水照頭淋。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律自己點火。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律自己點火。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律最終自焚慘死。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律最終自焚慘死。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）

誰是真兇?

《重案行動之連環凶殺》講述香港出現神秘自殺事件，死者在手機視頻直播下自焚而死，而在場唯一的目擊者(Ronny)卻堅稱自己當時失去了記憶，並且否認與自殺事件有關。重案組警員接手調查, 所有證據都指向目擊者是自編自導自演，實質是教唆他人自殺的真兇。

沙律
戲中智叔飾演警察部心理學家，戲份不多但表現屬眾人之冠，他向林子聰分析案情時的表情相當到位，不少網民表示為了智叔才會收看這部片。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
網民認為林子聰沒有表現出精明幹探的樣子，笑言他的演技就像廿年前《少林足球》的「六師弟」一樣，毫無進步，未能擔大旗演第一主角。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
網民認為林子聰沒有表現出精明幹探的樣子，笑言他的演技就像廿年前《少林足球》的「六師弟」一樣，毫無進步，未能擔大旗演第一主角。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律
此片雖由內地公司製作，但大部份演員都是來自香港，除肥仔聰、智叔及沙律，還有雨翹及姜皓文客串演出。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）
沙律
雨翹亦有份客串演出。（圖片來源：《重案行動之連環凶殺》電影截圖）

讀者留言

熱門文章

 