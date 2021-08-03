沙律張沛樂進軍內地網絡電影 著吊帶睡衣濕身透視 下場勁慘烈

內地網絡電影《重案行動之連環凶殺》日前上架，反應不錯，這部由林子聰（肥仔聰）主演、張沛樂（沙律）及已故藝人廖啟智（智叔）演出的網絡電影，不少網民全因智叔而收看該片，還大讚飾演警察部心理學家的他，演技出眾，不過亦有網民把「重點」放在沙律身上，片中其性感演出非常搶眼，一出場更大擺誘人姿勢色誘Mr.成員黎澤恩（Ronny）。

撰文：東方新地｜圖片：《重案行動之連環凶殺》電影截圖、沙律IG