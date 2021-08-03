沙律張沛樂進軍內地網絡電影 著吊帶睡衣濕身透視 下場勁慘烈
內地網絡電影《重案行動之連環凶殺》日前上架，反應不錯，這部由林子聰（肥仔聰）主演、張沛樂（沙律）及已故藝人廖啟智（智叔）演出的網絡電影，不少網民全因智叔而收看該片，還大讚飾演警察部心理學家的他，演技出眾，不過亦有網民把「重點」放在沙律身上，片中其性感演出非常搶眼，一出場更大擺誘人姿勢色誘Mr.成員黎澤恩（Ronny）。
撰文：東方新地｜圖片：《重案行動之連環凶殺》電影截圖、沙律IG
沙律成為觀眾另一焦點
由林子聰（肥仔聰）主演的內地網絡電影《重案行動之連環凶殺》日前上架，這部除了是廖啟智(智叔)的遺作之一，也是沙律張沛樂首次參演的內地網絡電影，觀眾除了捧智叔場之外，另一焦點就落在沙律身上。
沙律濕身誘惑
在片中飾演慘劇主角的沙律，被Mr.成員黎澤恩（Ronny）淋火水繼而自焚活生生燒死，原本內容殘忍，但沙律的出場非常火辣，她穿上性感貼身吊帶睡衣，一出場就搔首弄姿，大擺誘人姿勢色誘Ronny，仲有激咀場面。
恐怖下場
沙律落力取悅Ronny，卻落得悲慘收場，最後沙律被Ronny淋上「火水」，搞到她濕身若隱若現，雖然只有幾分鐘的演出，足以令沙律成為焦點。
誰是真兇?
《重案行動之連環凶殺》講述香港出現神秘自殺事件，死者在手機視頻直播下自焚而死，而在場唯一的目擊者(Ronny)卻堅稱自己當時失去了記憶，並且否認與自殺事件有關。重案組警員接手調查, 所有證據都指向目擊者是自編自導自演，實質是教唆他人自殺的真兇。