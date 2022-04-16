沙律張沛樂主動解約同保錡劃清界線 將為《3日2夜》名監製張志明拍旅遊節目
沙律張沛樂去年底加盟ViuTV 近日任開電視《疫境中的餐桌》嘉賓
沙律張沛樂去年底加入ViuTV，工作機會不少，先後主持過《我不是廢老》、《聲控鬥室》及《囝囝女女730》，年初爆同保錡一年情玩完後，沙律張沛樂原來主動同ViuTV解約，近日更現身開電視新節目《疫境中的餐桌》﹗
沙律同保錡無聯絡：忘記過去一切
沙律張沛樂現時無論工作同感情都回復自由身，她指同ViuTV是以試合約方式合作，覺得不合適，所以雙方同意下解約﹗張沛樂指解約同保錡無關，是因自己不想有太多限制，自由身做番自己想點就點最好﹗沙律又指同剪度保錡已沒有再聯絡，強調要活在當下，已忘記過去一切，被問到同保錡同在娛樂圈，可有機會再合作，沙律坦言應該無機會﹗
追求者眾 小心擇偶
沙律同保錡分手後，感情生活備受外界關注，沙律笑指好難數有幾多個追支者，因為一直都有追求者，擇偶條件是希望可以無條件的付出，最重要雙方可心靈交流，注重內在多於外表，自己唔急於拍拖，要遇到合適的才考慮，而且現有不少工作計劃，相當忙碌﹗
5月赴泰國拍旅遊節目
沙律透露在《疫境中的餐桌》擔任嘉賓外，即將再與開電視合作，下月會飛泰國拍攝旅遊節目，為大家介紹疫情後泰國的新旅遊景點，為大家作先頭步隊去探索及介紹﹗此外，沙律透露正努力籌備新歌，又希望拍多啲片為大家帶來正能量，她認為自己有使命帶給大家快樂﹗沙律為開電視拍攝的旅遊節目，正是前無綫綜藝金牌監製張志明負責，當年製作一系列《3日2夜》成功打造一批女神誕生，張志明現已轉投余詠珊「好好製作」旗下，相信沙律在節目中都會三點式亮相﹗
保錡31歲生日同沙律互相取消關注 沙律刪合照一年情堅斬纜
1月25日是ERROR成員保錡的31歲生日，有別於去年同熱戀中的女友沙律張沛樂（Charlotte）開心晒合照，保錡同沙律年初時突傳出分手消息，在保錡31歲生日當日，兩人不但各有各節目，在IG上更被發現已互相取消關注，分手浮晒上面！
保錡生日同沙律各有各節目
月前沙律（張沛樂）被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令兩人分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡就以「蘿蔔青菜，各有所愛。」疑似回應，及後二人被發現已在IG上已互相unfollow（取消關注）對方，而在保錡生日（1月25日）當天，兩人更各有各節目。
保錡四出搵生日應援位打卡
保錡在他1月生日當日，四出到粉絲為他準備的巴士站燈箱及LED屏幕等生日應援前打卡，又留言感謝粉絲：「Happy birthday to me，多謝每一位支持我的人，謝謝你們給我了很多人生的第一次，感謝你們的愛戴，用努力答謝你們，謝謝。」
沙律賀朋友食店開張
而沙律今年未有向保錡送上生日祝福之餘，更現身為朋友新開張的食店送上祝賀。沙律近來密集式在社交網出po宣傳其新推出的寫真集《CHANGES》，她直言今次新作有如自傳，可以讓大家見證她的成長和蛻變。
重溫沙律刪走合照高呼「振作、加油」 暗示與保錡分手
去年1月保錡食沙律的新聞鬧得熱哄哄，二人熱戀時高調放閃，即使保錡被爆腳踏多船被指是渣男，沙律都攬到底。新年新作風，玩夠一年都係時候換畫喇！日前沙律被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡就出po話：「別指望所有的人都能懂你，因為蘿蔔白菜，各有所愛。你做了蘿蔔，自然就做不成青菜。」疑似默認分訊。
沙律除夕夜出感性限時動態
去年10月沙律30歲生日，保錡花盡心思為女友準備了一系列的驚喜，先在酒店Staycation過二人世界，再送上一床的玩具，氹得沙律非常開心。然而沙律生日後，再沒見二人上載任何合照上社交網，直到2022年來臨前，沙律於除夕夜在IG story更新：「Be strong，一直期待的….年終於到來，難捱的….年終於要過去，高低起伏只是令自己上了一課，過去就不想了收拾心情去面對人生吧，希望新一年能遇到更好的人和事，加油」，再在元旦日出多個po留言：「2021年對於我來講係一個高低起伏既一年，我自己成長咗好多……」最後hashtag「過去就讓他過去」，告別2021年的同時，亦被揣測與舊戀情講再見。
刪走合照洩分手玄機
與此同時，沙律被發現刪除了所有與保錡的合照，只剩下兩人去年10月在酒店慶生的照片，從沙律最近在社交網其中一個post公開的家居照，其背景已不是她與保錡同居的大埔村屋，估計已搬離愛巢，不過兩人至今都未曾公開證實分手消息。