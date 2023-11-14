32歲沙律張沛樂疑秘戀J2「九線男藝人」IG隔空傳情勁曖昧！
32歲沙律疑秘戀J2「九線男藝人」陳國麟
從沙律的IG可以看出，最近她經常發布與一位靚仔合照，佢就係TVB J2藝人陳國麟（Doniven）。兩人曾一起到泰國拍攝介紹酒店和餐廳的影片，還合作拍攝美容店和主題公園的廣告，看似係是情侶檔一起賺錢。最近，他們還一起去品嚐Omakase料理，並拍了一張親密合照。
沙律IG隔空傳情：我們之間還有一份無形的愛
至於男方，陳國麟的IG上，並沒有與沙律的合照。但是，其中一張陳國麟的獨照似乎是由沙律拍攝，陳國麟在留言中寫道：「感恩生命中經歷過的所有挫折和考驗讓我成長，找回自己，感恩最美好的人在最美好的時候出現了。」沙律回覆：「攝影師拍得真好！」這讓人猜測二人有曖昧關係！
沙律也曾發布一張背景相似的照片，留言中寫道：「感恩壞和好都讓我找回自己，生命中的劇情雖然多災多難，但我仍然存在，我們之間還有一份無形的愛。」。陳國麟也回覆說：「攝影師真的很有水平！」。沙律的留言與陳國麟的相似，而且兩人都是穿白色衫「情侶裝」示人，令網友更加確信二人正在發展中。
38陳國麟曾做13年空少
陳國麟今年38歲，在進入演藝圈之前曾經做了13年的空少。他在2020年參加了TVB舉辦的《衝上雲霄大選》後正式出道。作為J2藝人之一，他主持過許多節目，如《世界轉運攻略》、《開壇》、《搵鬼同你瞓》、《不正常愛情研究所》等。在《不正常愛情研究所》的一集中，陳國麟被發現有了新對象。他在節目中分享了一張與女友親吻的合照，不過女友的臉被貼紙遮住，讓Jojo（節目主持人）想撕開貼紙看看陳國麟的女友長相，但被陳國麟搶了回去。
沙律與保錡2022年無聲分手
2022年1月初，沙律張沛樂與保錡傳出分手消息，二人都沒有作公開回應，令外界更想知發生了甚麼事，日前沙律終於開腔談保錡，對於撻著時愛得高調但最後卻無聲無息散場，她叫大家不用太好奇，其實最好就是唔好講任何嘢，唔好設陷阱給自己踩，最舒服的關係是不用解釋太多，沙律感謝前男友保錡令她成長了不少，好感恩有他的出現，令她成為一個更好的自己。
沙律追求無條件的愛
沙律入行後曾先後與林耀聲及保錡兩個圈中人拍拖，她直言是緣分驅使他們相聚同分離，然後又會遇到其他人，這上都是好自然的事。回復單身的沙律想必有不少裙下之臣，但她表示不用別人追求，一切只講求時機，她是個機會主義者，遇上喜歡的亦是自己去追求，對於感情事，她認為順其自然便會在一起，而她揀男友從不看外表，只追求無條件的愛，但笑言這世間不會有這種愛，她要的是一個有愛又善良的人，肯去幫所有人，以及不去計較名利。
若另一半反對性感即分手
出道以來沙律都是走性感路線，她不諱言若然另一半反對必定會即時分手，因為對方並非真的愛她，只是佔有 慾。至於男友喜歡看身材好的女生，沙律就完全唔介意，她認為任何人也有獨立自由意志，只要對方開心無所謂。經歷多次拍拖仍找不到Mr. Right的沙律表示很難找到她心中無條件的愛，笑言或者唔選擇拍拖，仲話覺得單身都幾好。
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