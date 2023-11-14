32歲沙律張沛樂疑秘戀J2「九線男藝人」IG隔空傳情勁曖昧！

32歲沙律張沛樂2020年年尾唔理外界的反對聲音，搭上保錡@ERROR後愛得高調，不過這段感情僅持續了一年就宣布分手。最近，沙律在Instagram上瘋狂分享與一位TVB「九線男藝人」的合照，引起網友猜測她是否有新的對象。