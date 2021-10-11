沙律30歲生日獲保錡精心準備床上玩具 被網友取笑：實情為自肥

「沙律」張沛樂（Charlotte）日前踏入30歲的生日，同男友保錡到酒店Staycation慶祝之餘，更獲保錡送上床上一大堆玩具，令沙律冧爆大叫：「咁多！？」仲笑言：「真心要諗吓點擺好佢！」但網友就取笑保錡實情係為自肥！

文：東方新地｜圖：沙律IG