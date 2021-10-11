沙律30歲生日獲保錡精心準備床上玩具 被網友取笑：實情為自肥
「沙律」張沛樂（Charlotte）日前踏入30歲的生日，同男友保錡到酒店Staycation慶祝之餘，更獲保錡送上床上一大堆玩具，令沙律冧爆大叫：「咁多！？」仲笑言：「真心要諗吓點擺好佢！」但網友就取笑保錡實情係為自肥！
文：東方新地｜圖：沙律IG
沙律：多謝保錡為我做的一切
沙律日前在社交網分享同ERROR成員男友保錡去酒店Staycation慶祝她在10月7日的30歲生日，原來當日保錡為沙律準備了一連串驚喜，包括準備了送上酒店客房享用的一桌浪漫晚餐，以及送上一大床《反斗奇兵》（Toy Story）玩具。
保錡上網研究浪漫
沙律笑言：「又大一歲了，年齡不是重點，重點要在心態上得到改變和成長！多謝保錡為我做的一切。晚餐時，我話夠鐘落去食飯喇！佢話：有晚餐送上嚟㗎，浪漫呀你識唔識㗎？我問：你識得咩係浪漫咩？（笑）佢話：我有研究浪漫㗎！我話：你有上網研究浪漫係咩？佢話：哈，真係唔識呀嘛！」
沙律：玩具真心要諗吓點擺好佢
沙律之後又再出post公開她收到一大堆玩具禮物的一刻，原來當時保錡一邊送禮一邊大叫：「生日快樂！」而沙律的第一反應竟然係𢱑晒頭話：「咁多！？」她在帖文中笑言：「多謝各位的生日祝福，學我話齋，咁多！？今年都感受到大家對我的愛，咁多？！玩具真心要諗吓點擺好佢。」
網友讚保錡：肯研究已經好叻
網友隨即紛紛留言畀建議沙律，話可以「整個玩具開箱片」、「開間玩具反斗城？」、「迷你倉幫到你」等等，也有網友笑指沙律「明顯係一頭問號」，認為係保錡自己鍾意那些玩具，送玩具實情係為自肥，但亦有不少網友大讚保錡「肯研究已經好叻㗎喇」！