馬場沙圈驚現震撼畫面！女伴「喱士內衣」出擊被轟 粉紅髮KOL霸氣回應
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一個分享馬場資訊平台頻道「Saddle Up」在社交平台熱傳一段影片，聲稱馬主在星期日帶同一眾友人到沙田馬場拉頭馬慶祝，隨行多名女士戰鬥格打扮現身沙圈，即時引爆網絡熱議。其中一位粉紅髮女KOL不甘被批評，親自落場反擊鍵盤戰士，令事件持續發酵。
拉頭馬女伴戰鬥格打扮畫面瘋傳
星期日沙田馬場第8場賽事，3號馬《好好戀愛》由「雷神」莫雷拉策騎勝出，該平台樓主分享影片指馬主攜同大批好友到場拉頭馬合照慶祝。網上隨即流傳現場影片，片中可見數名女士以極度大膽服裝出場，有人穿上低胸喱士戰衣look，亦有人短裙短到幾乎走光，與在場身穿西裝外套、領恤衫的男士形成強烈對比，畫面在社交平台迅速擴散。
網友質疑衣著不敢恭維 損馬場名流形象
影片曝光後，大量網友湧入留言區開火。有網友直言：「最大問題係個別女士嘅衣着真係不敢恭維」，又指馬會拉頭馬活動好歹都算上流社會場合，「着到老蘭clubbing咁款，真係抵俾口痕友笑係澳門葡京沙圈」。更有人質疑馬場為何容許如此穿著入場，認為有損沙圈一貫的名流格調。
粉紅髮KOL親自落場反擊鍵盤戰士
面對排山倒海的批評，其中一位當日在場的粉紅髮女KOL 「chingchingbaby」（IG粉絲有5.3萬）率先發文還擊。她在社交平台發長文反諷：「你地相都無張都仲可以係咁鬧人樣衰，真樣都唔敢post出嚟見人」，又質問網友「係咪細個冇咩讀書呀？定係生活過得好唔如意？」她更直斥一眾批評者只懂貶低女性，語氣火爆毫不退讓，又自嘲「唔知點解我去咗個馬會，搞到馬會拉低晒成個檔次，佩服我自己！」
網民兩極反應 火藥味十足
粉紅髮女KOL 事後更將網友批評逐一cap圖公開恥笑，寫道：「真係Cls，鍵盤戰士100分，現實生活唔知會係點呢？」此舉再度激起網民熱議，有人認為她夠膽反擊值得一讚，亦有人覺得她的回應正正證明了「心虛」，相當重火藥味。
圖片來源：[email protected]、chingchingbaby、IG@chingchingbaby資料或影片來源：原文刊於新假期