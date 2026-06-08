馬場沙圈驚現震撼畫面！女伴「喱士內衣」出擊被轟 粉紅髮KOL霸氣回應

一個分享馬場資訊平台頻道「Saddle Up」在社交平台熱傳一段影片，聲稱馬主在星期日帶同一眾友人到沙田馬場拉頭馬慶祝，隨行多名女士戰鬥格打扮現身沙圈，即時引爆網絡熱議。其中一位粉紅髮女KOL不甘被批評，親自落場反擊鍵盤戰士，令事件持續發酵。