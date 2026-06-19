沙田龍舟競賽 2026｜滕麗名罕有落場做鼓手！率TVB隊出戰 應屆港姐現身撐場勁墟冚
廣告
今日（19日）沙田城門河舉行一年一度的《沙田龍舟競賽 2026》，藝人滕麗名驚喜現身，更親身落場為TVB職藝員龍舟隊擔任鼓手，落力擊鼓吶喊助威，場面熱血沸騰！同場更有應屆港姐現身打氣，星光熠熠，究竟TVB隊最終成績如何？
滕麗名落場擊鼓吶喊助威 帶動全場氣氛
翡翠台今早現場直播《沙田龍舟競賽 2026》盛況，無綫電視亦派出旗下職藝員龍舟隊參與「無綫盃中龍混合邀請賽」決賽，與其餘8支隊伍一決高下。賽前，滕麗名驚喜現身擔任龍舟隊鼓手，親身擊鼓打氣、吶喊助威，帶領龍舟隊勇往直前，氣勢十足，瞬間將現場氣氛推至高潮。除了阿滕落力支持，2025香港小姐冠軍陳詠詩、友誼小姐暨最上鏡小姐李尹嫣，連同邢慧敏、麥詩晴及陳熙蕊亦一同出席，為TVB龍舟隊授予旗幟，預祝他們旗開得勝，場面非常熱鬧。
應屆港姐陳詠詩李尹嫣現身頒獎 現場星光熠熠
TVB職藝員龍舟隊在城門河兩旁逾千名觀眾的熱烈吶喊下順利完成賽事，雖然最終未能奪冠，但體育精神可嘉。賽事最後由「富寶花園」隊勇奪冠軍，並由兩位應屆港姐陳詠詩及李尹嫣擔任頒獎嘉賓，為冠、亞、季、殿軍隊伍頒發獎盃，盡顯港姐風範。大會其後亦向電視廣播有限公司致送紀念品，感謝無綫電視對龍舟盛事的支持，整個活動在歡樂的氣氛中圓滿結束。
網民大讚氣氛熱烈 「阿滕好有型！」
今次龍舟競賽星光熠熠，直播吸引不少觀眾收看，網民反應相當熱烈，紛紛留言大讚氣氛！有網民將焦點放在滕麗名身上：「阿滕做鼓手好有型！好落力！」、「估唔到佢會親身落場打鼓，好驚喜！」亦有網民大讚港姐：「今屆港姐好靚女，好有氣質！」、「有明星撐場，氣氛都熱鬧啲！」更有不少人表示支持：「TVB隊加油！輸贏唔緊要，最緊要有體育精神！」、「睇咗直播，好緊張刺激！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期