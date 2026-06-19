沙田龍舟競賽 2026｜滕麗名罕有落場做鼓手！率TVB隊出戰 應屆港姐現身撐場勁墟冚

今日（19日）沙田城門河舉行一年一度的《沙田龍舟競賽 2026》，藝人滕麗名驚喜現身，更親身落場為TVB職藝員龍舟隊擔任鼓手，落力擊鼓吶喊助威，場面熱血沸騰！同場更有應屆港姐現身打氣，星光熠熠，究竟TVB隊最終成績如何？