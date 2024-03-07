女優河北彩花改名被鬧唔順口！網友熱心提名20個更易記藝名

日本人氣AV女優河北彩花，擁有逆天美貌同fit爆身材，被譽為「三上悠亞接班人」，Twitter粉絲人數近百萬。早前更亮相ViuTV節目《沖繩任你點》做特別嘉賓，以及喺myTV SUPER購入的劇集《東京愛情動作故事》有份客串！不過近日河北彩花宣布改名，惹來粉絲們關注！