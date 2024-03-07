女優河北彩花改名被鬧唔順口！網友熱心提名20個更易記藝名
廣告
日本人氣AV女優河北彩花，擁有逆天美貌同fit爆身材，被譽為「三上悠亞接班人」，Twitter粉絲人數近百萬。早前更亮相ViuTV節目《沖繩任你點》做特別嘉賓，以及喺myTV SUPER購入的劇集《東京愛情動作故事》有份客串！不過近日河北彩花宣布改名，惹來粉絲們關注！
河北彩花昨日晚間在社交平台上宣布，已換到新的經紀公司Mine’S，同時也更改藝名為「河北彩伽」，日文發音卻依舊為「Kawakita Saika」，藉此報答將她從谷底拯救起來的粉絲，希望粉絲們能夠一起瞭解她新藝名的意義，並感謝大家一直以來的支持。
網友爆笑討論：點解唔改河南
女神新名曝光後，許多網友認為好唔順口，留言表示：「啲舊簽名又可以炒貴啲」、「河北彩茄?」、「點解唔改河南」、「不能採花了嗎」、「反正做呢行都係用藝名 叫乜都冇乜分別」、「日文都是唸Saika」、「主要是唸法啦，日本人優先考慮日文唸法」、「彩香 彩加 彩華 都比較好…」。
亦有人解釋唔少女優都試過改名再出發：「山岸逢花也變成山岸綺花」、「新有菜（舊名：橋本有菜）當時就是這樣，舊的經紀公司說什麼就是不讓名」。
其他有趣命名包括：
「佢係河北人，叫李彩花」「河北菜花」「湖北彩花」「Winka」「河西彩減 」
現身ViuTV節目做嘉賓 大開金口！
ViuTV旅遊節目《沖繩任你點》昨晚（11日）播出一集，節目組安排咗日本知名「愛情動作」女星河北彩花現身。五位主持最初唔知道彩花會錄製節目，當主持人見到彩花真人之後，佢地都非常震驚。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：河北彩伽(河北彩花Twitter、IG@mytvsuper、IG@saika_kawakita__official