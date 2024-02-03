悼念河國榮：從追夢到終結，一代螢幕經典外籍警司的香港情緣
河國榮的妻子於數月前離世，自此以後，他便鮮少在社交媒體上更新動態。河國榮的逝世，讓不少網民在他的Instagram貼文上留言悼念，表達對這位螢幕上熟悉面孔的哀思。
從澳洲到香港的演藝之路
河國榮，原名Gregory Charles Rivers，於澳洲昆士蘭省出生，1983年在新南威爾士大學攻讀醫學。他在校園中與不少香港留學生相處，首次接觸到香港的粵語流行曲，從而開始學習廣東話。河國榮對香港文化的熱愛，讓他決定放棄醫學夢，轉而追求演藝事業。他特別喜愛張國榮，並以此為名，改中文名為「河國榮」。
成為TVB首位非混血外籍合約藝員——最經典的Mr. Robinson
1985年，河國榮得知偶像張國榮將到悉尼舉行演唱會，他通過各種方式成為了張國榮在澳洲的專用司機，並有機會與偶像共度時光。1987年，河國榮終於踏足香港，開始了他的演藝生涯。1988年，他成功加入TVB，成為首位非混血外籍合約藝員，並在多部電視劇中飾演警司、律師、高官等角色，被觀眾親切地稱為「御用外國人」，在多齣劇集角色經常叫做「Mr. Robinson」。
效力無綫20年忍痛離開：再落去都唔會俾我做主角
河國榮在無綫效力廿年最終忍痛離開，當時他曾表示：「離開無綫係因為再落去都唔會俾我做主角，留低最多做個老人家綠葉，出去博一博睇吓有乜嘢發展，博唔一定輸。」離開電視圈多年他只演過兩部電影，就是跟郭富城合作的電影《浮城》及林家棟執導的電影《死開啲啦》，全部都片酬不高，河國榮只靠多年積蓄過活。
2016年《亞視永恆》網上人氣反彈
2014年，他開始與太太在街上擺檔做小販賣首飾，每月入不敷支。
2015年河國榮為「100看」的毛記電視翻唱二次創作歌〈亞視永恆〉，更在2016年初的頒獎禮成為「香港區最受歡迎男歌手」，人氣反彈頗受歡迎，等了29年終於得到認同。過去五個月，河國榮日日做到冇停手，狂接舞台劇、粵劇、代言廣告、商場騷及司儀等工作，名利雙收。
2019年簽約邵氏重返無綫
自從2019年簽約邵氏後，河國榮仍偶有客串TVB劇 ，2022年播出的《飛虎3壯志英雄》，在劇中飾演反派角色「羅智勇」是個幫犯罪組織開地下賬戶洗黑錢的金融集團主席，全劇都著得西裝骨骨。好多網民都話難得再見到河國榮現身TVB熒幕，其實2021年他亦曾與王敏德、何慈茵等在《飛虎3》拍檔，一齊上過TVB節目《思家大戰》做嘉賓。
河國榮的自給自足生活與歌手夢
河國榮近年過著自給自足的生活，他甚至花費3萬元在西貢建立了自己的農場。他對香港流行文化的濃厚感情，讓他在學業上遇到挫折，但這也成為了他來港追夢的動力。河國榮一直懷有成為歌手的夢想，直到2008年，他與周潤發到墨西哥拍攝真人版龍珠電影《龍珠：全新進化》期間，周潤發得知他的夢想後鼓勵他不要放棄。終於，在2018年，河國榮在九展舉行了兩場個人音樂會，實現了他的歌手夢。
情緒支援熱線資訊
河國榮的離世提醒我們，心理健康不容忽視。若您或您認識的人需要幫助，以下是本地情緒支援的熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
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