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我和殭屍有個約會｜況復生神隱12年出山 孖住東東進軍YouTube借醉約姜濤？

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《我和殭屍有個約會》的「殭屍仔」況復生（張國權飾）與《十二隻恐龍去野餐》的東東（張裕東）眨下眼已經33歲，原來兩人私下老友鬼鬼，仲夾埋一齊進軍YouTube。

況復生同東東依家都已經33歲，原來私底下老友鬼鬼夾埋拍YouTube。
況復生同東東依家都已經33歲，原來私底下老友鬼鬼夾埋拍YouTube。（圖片來源：YouTube＠老未 Low May）

況復生孖住東東拍YouTube

「殭屍仔」況復生（張國權飾）與《十二隻恐龍去野餐》的東東（張裕東）現年33歲，大家都脫離童星行列一段時間。況復生自從拍完《我和殭屍有個約會》後淡出娛樂圈；而東東就轉戰幕後做配音員，韓劇《來自星星的你》的主角都敏俊，以及動畫《我的英雄學院》的主角綠谷出久都是由他聲演。他們開設YouTube頻道「老未 Low May」，其中一條片況復生扮醉說：「之後我一定開套《我和殭屍有個約會復生傳》！《我和殭B有個約會》！」雖然目前只得四條影片，但都足夠佢哋過足戲癮。

東東與況復生一齊拍過戲癮。
東東與況復生一齊拍過戲癮。（圖片來源：YouTube＠老未Low May）
況復生片中扮醉，話要開套《我和殭B有個約會》，睇嚟想抽姜B水喎。
況復生片中扮醉，話要開套《我和殭B有個約會》，睇嚟想抽姜B水喎。（圖片來源：YouTube＠老未）

復生太耐冇對鏡頭緊張？

除了扮醉，另一條片是復生與東東用不同形式介紹自己，片段一開始復生講完自己名就完咗，要東東再三追問先肯講多兩句，唔通係因為太耐冇上鏡緊張？明顯唔係啦，復生好戲就真，事關佢要扮一個零準備的角色。

況復生 復生要扮一個零準備嘅人自我介紹，佢講完名之後就靜咗。
復生要扮一個零準備嘅人自我介紹，佢講完名之後就靜咗。（圖片來源：YouTube＠老未 Low May）
況復生 連東東都忍唔住要嗌聲「復生哥」。
連東東都忍唔住要嗌聲「復生哥」。（圖片來源：YouTube＠老未 Low May）

況復生離開娛圈12年 與靚靚老婆結婚8年未生B

況復生（張國權）九歲時飾演亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》的經典角色「殭屍仔」況復生，不過拍完劇集後就淡出娛樂圈。佢表示要讀書同埋想同朋友開舖頭投身第二行，所以冇再做演員，亦曾有網民報料指他在尖沙咀名店上班。

況復生 復生在片中交代自己離開娛樂圈已有12年。
復生在片中交代自己離開娛樂圈已有12年。（圖片來源：YouTube＠老未）

張國權已為人夫

張國權2014年與太太Freby結婚，暫時未有下一代，二人在2021年開設YouTube Channel，不時拍Vlog分享生活。今年33歲的張國權攜同太太在「520日」到主題公園慶祝結婚8週年，帖文寫道：「8年嘅時間原來好快就會過，我每日都會同自己講要好好珍惜你，I love you 」。想不到大家可以看到「復生」長大成家立室，當年有份追《我和殭屍有個約會》的觀眾相信都覺得十分欣慰。

況復生 況復生呢個造型真係8、90後回憶！
況復生呢個造型真係8、90後回憶！（圖片來源：《我和殭屍有個約會》劇照）
況復生與靚靚老婆Freby結婚8年，非常恩愛。
況復生與靚靚老婆Freby結婚8年，非常恩愛。（圖片來源：[email protected]_cheung）

東東轉戰幕後做配音員 效力22年「死心」離開TVB

東東（張裕東）小時候翻唱過《白石嶺公園》（即「十二隻恐龍去野餐」），做過《閃電傳真機》及《至NET小人類》的小主持，參演過《烈火雄心》，又演過電影《風雲雄霸天下》的童年步驚雲、《賭神3之少年賭神》童年高進等等。他效力TVB超過22年，當時稱公司與自己想法不一致，憑一己之力難以改變，故「死心」離巢。他現為自由身配音員，多個人氣角色都由他聲演，例如：動畫《咒術迴戰》主角虎杖悠仁、《我的英雄學園》主角綠谷出久、電影《反斗奇兵》的安仔、韓劇《來自星星的你》主角都敏俊等等。

況復生 東東飾演童年步驚雲。
東東飾演童年步驚雲。（圖片來源：《風雲雄霸天下》劇照）
況復生 東東又演過童年版高進。
東東又演過童年版高進。（圖片來源：《賭神3之少年賭神》劇照）
況復生 東東現時係自由身配音員。
東東現時係自由身配音員。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠老未 Low May、[email protected]_cheung、[email protected]資料或影片來源：YouTube＠老未 Low May

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