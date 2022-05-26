「殭屍仔」況復生原來已經33歲 變身日系型男 娶埋老婆慶祝8周年陶婚
況復生 已轉行做名店Sales
《我和殭屍有個約會》由1998年開始，在6年間拍了3輯，捧紅了尹天照（況天祐）與萬綺雯（馬小玲），同時亦是「殭屍仔」張國權（況復生）的代表作，當年作為童星，除了《我和殭屍有個約會》外，張國權還拍過電影《生命揸Fit人》、《山村老屍3惡靈纏身》， 以及亞視劇《精武門》、《劍嘯江湖》、《再見豔陽天》等，但原來況復生已離開了娛樂圈，轉行做名店Sales。
為學業離開幕前 日本沖繩舉行婚禮
現年33歲的張國權（Daniel）曾在15、16歲讀書時期接受訪問，表示想以學業為重，所以選擇放棄演藝事業。2011年，已轉行做名店Sales的張國權，和從事美容化妝業的Freby開始拍拖，對日本情有獨鍾的他，2014年便和Freby在日本沖繩舉行婚禮。日前張國權在社交網高調放閃，慶祝和老婆的8周年陶婚：「8年嘅時間原來好快就會過，我每日都會同自己講要好好珍惜你，I love you！」
老婆更愛杜汶澤
張國權的社交網現在仍註明了「況復生」這個角色名字，他的老婆Freby透露兩人初認識時，朋友便是以「況復生」這個名字來介紹他，Freby又笑言雖然她細個都睇過《我和殭屍有個約會》，但都係鍾意睇《吸血新世紀》電影系列多點，而且比起「況復生」，她更鍾意當年杜汶澤飾演的「金正中」！據知Freby目前除了上班外，也兼職做美妝KOL，又和朋友經營了一間手工蠟燭店。兩公婆更不時拍片，在YouTube上分享兩人日常出遊的生活。
難忘爆破戲
2014年，張國權曾為朱慧珊主持的節目《星動亞洲》擔任嘉賓，當時他指「況復生」這角色的確為他的人生帶來很大改變，他說：「直到依家仲有好多同事、朋友叫我『復生』，連我都習慣，呢個名將會陪伴我一生。」張國權又透露拍攝《我和殭屍有個約會》時，印象最深刻的是一場爆破戲：「嗰場戲我身上裝咗幾個爆破彈，要一Take過拍完，當時我好驚，真係好難得嘅經歷。」
為Miss Hunny拍片
2017年，張國權又曾為Miss Hunny拍攝短片《頂尖童星之對決 ft.東東、況復生、哪吒仔》，至今影片已有超過16萬人閱覽，網友都大讚張國權同細個一樣keep住咁靚仔，他在片中搞笑地話自己最近一次被媒體報道的內容，是指他化身「老婆奴」，幫老婆吹頭髮，Miss Hunny更取笑他細細個已同女神楊恭如有親熱戲！
Miss Hunny《頂尖童星之對決 ft.東東、況復生、哪吒仔》影片：
仲有Daniel和老婆Freby的日常生活影片：
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