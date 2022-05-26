「殭屍仔」況復生原來已經33歲 變身日系型男 娶埋老婆慶祝8周年陶婚

亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》近日傳出將拍成電影，並改名為《我和馬小玲有個約會》，由《我和殭屍有個約會》的劇本主創人陳十三執導，預計今年10月開拍，片中男女主角照樣叫況天佑和馬小玲，但由黃宗澤與吳千語接棒飾演，引起網上熱議指破壞了一代人的集體回憶，有不少網民建議改搵當年的「殭屍仔」況復生去飾演況天佑，會適合得多！