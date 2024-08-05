法國撐竿跳選手下體「卡桿」被淘汰影片爆紅 一痛成名粉絲數激增
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巴黎奧運雲集各國精英選手，早前有「土耳其陳展鵬」零裝備上陣射擊奪銀，最近又有位型男一痛成名！講緊就係撐竿跳比賽中嘅法國選手Anthony Ammirati！
巴黎奧運｜法撐竿跳選手「下體卡杆」出局 畫面震撼全球爆紅
在男子撐竿跳資格賽中，現年21歲的Anthony Ammirati代表法國參賽，他今季的最佳成績為5.72米，個人紀錄則是5.81米。因此他在奧運上輕鬆越過5.40米和5.60米的高度，不過在挑戰5.70米時遭遇挫折。事關他前兩跳都失敗，在最後一跳的時候，他的膝蓋僅輕微觸碰橫桿，不過身體已經越過，豈料此時「下體卡杆」，最終橫桿掉下而出局，令他失落表示：「我有點沮喪，因為第三次嘗試跳5.70米時，我沒有任何失誤。」不過該畫面就震撼全球觀眾。
Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened 😂 HELP I’M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g
— Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024
巴黎奧運｜Anthony Ammirati一夜爆紅
由於這次撞擊橫桿的畫面十分罕見，相關影片迅速在網絡上爆紅。其Instagram的追蹤人數從原本1萬多人急升到 10 萬人以上，不過就有不少網民安慰留言：「用了另一種方式贏比賽」、「佢贏到嘅嘢多過金牌多多聲」、「輸了獎牌，贏了全世界」、「身爲法國人，口袋放著一根法國麵包，也是合情合理的。」、「區區一面獎牌算得了什麼，他得到的是全世界」、「敗也太大，成也太大」雖然Amirati事後沒有接受傳媒訪問，不過法國田徑總會在其官方網站上發布了他的留言，當中他透露對於這次的比賽結果感到失望，又透露：「我賽前只有一個目標，在廣大觀眾面前作賽（即進入決賽），我差一點就達成了。」
圖片來源：IG@anthony_ammirati