法國足球大帝亨利落實來港作賽 張敬軒掛靴30年為球賽加持 期待值爆燈
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皇家馬德里球會官方授權的「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 – 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇」將於2024年12月20日於香港大球場舉行，早前主辦方已公佈落實到港的傳奇球星包括：羅拔圖卡路士Roberto Carlos、費高Luis Figo、卡斯拿斯Iker Casillas、奧雲Michael Owen、簡拿華路Fabio Cannavaro、古華特Patrick Kluivert、沙維Vavi Hernandez、大衛韋拿David Villa、佩奧爾Carles Puyol，絕對是含金量十足！
法國足球大帝亨利落實來港作賽 軒公掛靴30年為球賽加持
主辦單位近日收到法國足球傳奇、一代射手的大帝亨利簽署的落場協議。該消息絕對是一眾有睇開波的球迷都相當興奮，其實亨利一早已經落實會加盟球賽，但由於所有公佈來港的球員都需要簽署落場協議，承諾會上場比賽，所以亨利參與球賽的消息未能趕及於上月舉行的記者會一同公佈，近日主辦方收到簽署協議，便立即分享喜訊。被稱為「足球大帝」的亨利於他的足球生涯擁有非凡成就，2004年和2005年的歐洲金靴獎得主、唯一獲選三次英格蘭足球先生的球員、英超有四個球季成為神射手，助球隊贏得西甲、西班牙盃及歐洲聯賽冠軍盃，成為三冠王。
大會亦邀請了皇上張敬軒為球賽加持，軒仔表示自己小時候經常踢波，更有一個足球夢，「其實我細個嘅時候都有個足球夢，曾經擔任前鋒位置，但因為中學受過一次韌帶嘅傷患，自此就由一個足球夢轉咗去音樂夢。他又自爆打機都會玩足球game「過吓腳癮」。問到這次球賽擔當甚麼位置，「掛靴多年」的軒仔表示當天不會落場：「我都掛咗靴30幾年，我都係做返自己擅長嘅嘢好啲，嗰日我會唱歌俾大家聽，幫大家打氣。」
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圖片來源：官方提供