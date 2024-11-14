法國足球大帝亨利落實來港作賽 張敬軒掛靴30年為球賽加持 期待值爆燈

皇家馬德里球會官方授權的「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 – 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇」將於2024年12月20日於香港大球場舉行，早前主辦方已公佈落實到港的傳奇球星包括：羅拔圖卡路士Roberto Carlos、費高Luis Figo、卡斯拿斯Iker Casillas、奧雲Michael Owen、簡拿華路Fabio Cannavaro、古華特Patrick Kluivert、沙維Vavi Hernandez、大衛韋拿David Villa、佩奧爾Carles Puyol，絕對是含金量十足！

