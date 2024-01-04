法與情｜49歲吳忻熹被指唔同晒樣 賈曉晨「啜乒乓波」表情再現惹網民轟動

ViuTV劇集《法與情》有不少昔日TVB舊人和花旦的演出，在最新的單元入面除了有葉璇、JJ賈曉晨等人參與演出之外，49歲前港姐季軍吳忻熹（前名：吳文忻）亦有份參演，並在第12集中登場，不過身為「第一代整容代言人」的她一出場，卻令大批觀眾表示唔認得……