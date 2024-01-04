法與情｜49歲吳忻熹被指唔同晒樣 賈曉晨「啜乒乓波」表情再現惹網民轟動
吳忻熹驚喜登場網民大呼唔認得
吳忻熹在劇中飾演藥廠總經理Ceci，與JJ賈曉晨屬家人關係，不過2人關係並不好，處作對JJ作出針對。雖然對白不算多，但甚少拍劇的她一登場就已經火速引起網民的注意，亦有人表示吳忻熹的美貌已經不如當年，完全認不出是她：「嘩，完全認唔到」、「咁熟面口」、「N年冇出現過」、「完全變咗唔同人喎」、「都49歲，算係咁」。
JJ獲網民激讚靚過TVB年代
另外，41歲的JJ賈曉晨於劇中飾演慘被騙財的富婆Lillian，為了演活角色JJ不惜用多個誇張表情示人，其中一幕她更擺出多年前在《獎門人》嘟嘴吸乒乓波的一幕，獲網民大讚靚過當年：「仲正過當年吹乒乓波」、「有熟女味」、「JJ完全冇老過」。
吳忻熹一家四口勁幸福
現年49歲的吳忻熹，於1998年參選港姐獲得季軍後進入演藝圈，電視劇作品只得4部，隨後轉戰影壇拍過超過20部電影，其中以2000年的《偷吻》最為人熟悉，她在戲中與馮德倫有不少情慾戲碼。直到2011年，吳忻熹與被稱為「南丫島王子」的金融財俊男友陳劍陵結婚，並誕下了2個可愛的女兒，逐漸淡出娛樂圈，專心做好太太和母親的角色。直到2020年，她客串出演ViuTV劇集《熟女強人》復出，再事隔3年參與劇集演出，身形依然fit到漏。
吳文忻第一代「人造人」藝人
吳忻熹以本名「吳文忻」於1998年參選港姐並獲季軍，入行多年發展平平的她在2006年，接受咗蕭定一旗下美容院邀請以100萬酬勞成為香港首位整容明星代言人，同年12月，她前往韓國接受了包括溶脂、去斑、注射Botox、從手臂和大腿抽脂並注入額頭、削骨勾鼻以及注入骨膠原豐唇等6項整容手術。事後吳文忻解釋因為入行後發現鼻子上的「鼻節」會影響感情和婚姻，所以決定整容。
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