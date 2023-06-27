法與情｜終於煞科謝安琪除大狀袍慶功 捱過40度高溫被封「最Hot大狀」

由謝安琪（Kay）與陸駿光等主演的ViuTV新劇《法與情》，經歷了3個月的拍攝後，日前終於煞科，謝安琪繼日前分享在高溫下拍劇的感受，今次又上載了和台前幕後人員一同開香檳慶祝的影片，並寫下對這次拍攝的不捨之情。