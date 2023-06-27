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法與情｜終於煞科謝安琪除大狀袍慶功 捱過40度高溫被封「最Hot大狀」

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由謝安琪（Kay）與陸駿光等主演的ViuTV新劇《法與情》，經歷了3個月的拍攝後，日前終於煞科，謝安琪繼日前分享在高溫下拍劇的感受，今次又上載了和台前幕後人員一同開香檳慶祝的影片，並寫下對這次拍攝的不捨之情。

法與情 Kay同陸駿光開香檳慶祝劇集煞科！
Kay同陸駿光開香檳慶祝劇集煞科！（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）

《法與情》謝安琪 不捨劇組兄弟姊妹

《法與情》中Kay飾演郭大狀（Angel），是石琪（余安安飾）的徒弟，及Suki（芯駖飾）的師傅，與陸駿光飾演的高大狀是一對正在鬧離婚的夫妻，要打官司爭奪兒子的撫養權。劇集日前終於煞科，Kay在社交網感性表示：

「3個月的全程投入，《法與情》拍攝正式完結，劇組的生活轉眼間便過去，我已經掛念大家了！片場的時光，充滿了笑聲、淚水和不停湧現的靈感，演員們都很投入拍得很開心，每天也有很好的交流和互動。劇組兄弟姊妹們又很團結、很齊心，常常互相幫忙互相照顧，是真真正正的『合作』！」

法與情 煞科合照左起：導演Terry Ng、林耀聲、監製伍健雄、謝安琪、陸駿光。
煞科合照左起：導演Terry Ng、林耀聲、監製伍健雄、謝安琪、陸駿光。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 台前幕後大合照。
台前幕後大合照。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）

尷尬開香檳被笑係「白雪公主」

不過片中Kay開香檳時表情似乎尷尬又驚青，之後更作狀「隊香檳」，但並未有真飲，被網民取笑係「白雪公主」：「感受到香檳四圍飛時潔癖人（仲要係著住白色裙）內心嘅崩潰」、「睇你開香檳真係好好睇」、「見到你開香檳，就諗起你條裙好貴」等等，獲得Kay認同，大讚網民「善解人意」，更笑指這個是自己的「另類表演」。

法與情 Kay開香檳時的表情被網民取笑係「白雪公主」。
Kay開香檳時的表情被網民取笑係「白雪公主」。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 大家一齊開香檳時，直情成個人彈開。
大家一齊開香檳時，直情成個人彈開。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 表情尷尬。
表情尷尬。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 仲作狀隊香檳，但一直冇飲到。
仲作狀隊香檳，但一直冇飲到。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情
（圖片來源：[email protected]
法與情
（圖片來源：[email protected]

靠風扇仔捱過40度高溫

Kay日前又分享了數張以法庭為背景的拍攝花絮照，並透露出她在高溫下拍劇的感受，並因此被網民封為「最Hot嘅大狀」：

「經歷了接近兩個月的日與夜，背過無數艱澀的長對白，絕對有淚有汗有歡笑（真的是樣樣都有，不過汗一定是最多）剛剛這星期，和陸駿光連續幾天在這個法庭，大家也穿着4層厚厚的律師裝束，在最高峰40多度的氣溫之中汗流浹背地認真交戲，一停機，同事們就會從四方八面拿着風扇衝過來為我們降溫，此情此景真的很深刻！」

法與情 Kay指這個法庭是《法與情》的拍攝主景。
Kay指這個法庭是《法與情》的拍攝主景。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 Kay大讚陸駿光在法庭上很有型。
Kay大讚陸駿光在法庭上很有型。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 陸駿光亦讚Kay每場官司都要背勁多長對白，令他真心佩服。
陸駿光亦讚Kay每場官司都要背勁多長對白，令他真心佩服。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）

律師袍下層層叠：背心只是打底！

飾演Kay師傅的余安安都認同這個法庭是她從影以來，其中一個非常值得紀念的場景，並附上一連串「火熱」和「爆汗」的emoji。有網民誤以為Kay在大狀衫下穿著一件背心型裇衫，Kay亦有親自解釋：「那不是恤衫呀！背心只是打底，律師衣領本身是單獨一件配件來的，還要穿上正式整齊的西裝，和最外面的律師長袍。」

法與情 Kay在大狀袍下穿著小背心，引起網民關注。
Kay在大狀袍下穿著小背心，引起網民關注。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 被網民封為「最Hot大狀」。
被網民封為「最Hot大狀」。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情
（圖片來源：[email protected]
法與情 穿著層層叠嘅大狀衫，Kay要靠把風扇仔「續命」。
穿著層層叠嘅大狀衫，Kay要靠把風扇仔「續命」。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 余安安都有留言，連po多個「火熱」和「爆汗」的emoji。
余安安都有留言，連po多個「火熱」和「爆汗」的emoji。（圖片來源：[email protected]
法與情 網民都大讚陸駿光和Kay演大狀氣場十足。
網民都大讚陸駿光和Kay演大狀氣場十足。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）
法與情 同劇仲有岑珈其、芯駖、蘇永康、余安安、劉美娟、葉璇和關智斌等演員參演。
同劇仲有岑珈其、芯駖、蘇永康、余安安、劉美娟、葉璇和關智斌等演員參演。（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse、[email protected]

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