法與情｜終於煞科謝安琪除大狀袍慶功 捱過40度高溫被封「最Hot大狀」
《法與情》謝安琪 不捨劇組兄弟姊妹
《法與情》中Kay飾演郭大狀（Angel），是石琪（余安安飾）的徒弟，及Suki（芯駖飾）的師傅，與陸駿光飾演的高大狀是一對正在鬧離婚的夫妻，要打官司爭奪兒子的撫養權。劇集日前終於煞科，Kay在社交網感性表示：
「3個月的全程投入，《法與情》拍攝正式完結，劇組的生活轉眼間便過去，我已經掛念大家了！片場的時光，充滿了笑聲、淚水和不停湧現的靈感，演員們都很投入拍得很開心，每天也有很好的交流和互動。劇組兄弟姊妹們又很團結、很齊心，常常互相幫忙互相照顧，是真真正正的『合作』！」
尷尬開香檳被笑係「白雪公主」
不過片中Kay開香檳時表情似乎尷尬又驚青，之後更作狀「隊香檳」，但並未有真飲，被網民取笑係「白雪公主」：「感受到香檳四圍飛時潔癖人（仲要係著住白色裙）內心嘅崩潰」、「睇你開香檳真係好好睇」、「見到你開香檳，就諗起你條裙好貴」等等，獲得Kay認同，大讚網民「善解人意」，更笑指這個是自己的「另類表演」。
靠風扇仔捱過40度高溫
Kay日前又分享了數張以法庭為背景的拍攝花絮照，並透露出她在高溫下拍劇的感受，並因此被網民封為「最Hot嘅大狀」：
「經歷了接近兩個月的日與夜，背過無數艱澀的長對白，絕對有淚有汗有歡笑（真的是樣樣都有，不過汗一定是最多）剛剛這星期，和陸駿光連續幾天在這個法庭，大家也穿着4層厚厚的律師裝束，在最高峰40多度的氣溫之中汗流浹背地認真交戲，一停機，同事們就會從四方八面拿着風扇衝過來為我們降溫，此情此景真的很深刻！」
律師袍下層層叠：背心只是打底！
飾演Kay師傅的余安安都認同這個法庭是她從影以來，其中一個非常值得紀念的場景，並附上一連串「火熱」和「爆汗」的emoji。有網民誤以為Kay在大狀衫下穿著一件背心型裇衫，Kay亦有親自解釋：「那不是恤衫呀！背心只是打底，律師衣領本身是單獨一件配件來的，還要穿上正式整齊的西裝，和最外面的律師長袍。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！