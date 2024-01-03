法與情 葉璇

法與情｜43歲葉璇上演床戲少女心爆棚 網民激讚演技好：冇包袱

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法與情｜現年43歲的前TVB花旦葉璇，自從於2005年離巢之後主力北上發展，參演多部內地劇集和電影多年沒有再拍攝過香港電視劇。近年被指外形大走樣的她早前回歸香港電視圈，在ViuTV新劇《法與情》中飾演單元主角「Dora」，不但與Kenny關智斌上演床戲，其情竇初開的害羞表情，更獲網民一致大讚好演技！

法與情 葉璇 43歲的前TVB花旦葉璇在ViuTV新劇《法與情》中飾演單元主角「Dora」。
43歲的前TVB花旦葉璇在ViuTV新劇《法與情》中飾演單元主角「Dora」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 葉璇 葉璇 葉璇當年入行時外表亮麗之餘，仲有種古典美，被封為經典的古裝女神。
葉璇當年入行時外表亮麗之餘，仲有種古典美，被封為經典的古裝女神。（圖片來源：無綫電視截圖）「

葉璇演活情竇初開少女

葉璇近年被指大媽味濃，在新劇中飾演師奶富婆「Dora」毫無違和感，雖然她打扮得非常老土，穿上鬆身T恤兼戴上圓框眼鏡，看似與一般的師奶仔無異，不過卻竟然上演少女心爆棚的戲碼！她被假冒投資專家Hugo（Kenny關智斌 飾）的美色之下，主動獻上500萬此外，更自動送上門，她向代表律師謝安琪憶述床戲時，更不時掩面兼傻笑，完全演活一個情竇初開的少女：「我哋啲話題永遠唔會停！我哋飲飲下有啲頭痛，佢就帶咗我上房休息下啦，咁無啦啦就同我表白喎！原來佢係見到我第一眼就鍾意我！我好開心啦，咁跟住嗰晚呢，嗰啲唔駛講啦下嘛！」

葉璇與關智斌上演床戲

Kenny利用美色和聰明的頭腦欺騙闊太，更周旋於JJ賈曉晨和葉璇之間，在第11集中，成功騙取葉璇的錢財兼美色，2人在酒店房中「滾床單」又攬又錫，Kenny更大騷結實胸肌和腹肌，睇到網民流晒口水！

葉璇獲網民激讚好戲

葉璇的「花痴」戲碼上演之後，獲觀眾留言大讚：「啲戲真係好到位」、「有驚喜」、「完全feel都Dora係一個情竇初開嘅少女」、「葉璇好勁」、「葉璇好可愛」、「呢套劇啲女演員都冇偶像包袱」、「呢個位好好笑」。

43歲葉璇與同齡男主角齊被嫌棄

葉璇近年被指嚴重走樣，她在內地劇《譙國夫人》演18歲少女難度甚高，劇中不少鏡頭都驚現雙下巴、臉上有皺紋和贅肉，明顯有鬆弛感，完全沒有一絲少女味，只有大媽味，而現年43歲的男主角任重亦在戲中飾演20歲後生仔，他與葉璇同一命運，被觀眾嫌棄年紀稍老。

法與情 葉璇 葉璇 做番成年後的冼夫人，個妝變濃。
做番成年後的冼夫人，個妝變濃。（圖片來源：微博圖片）
法與情 葉璇 葉璇 大媽味甚濃。
大媽味甚濃。（圖片來源：微博圖片）
法與情 葉璇 葉璇 43歲的男主角任重要演20歲的年輕小伙子，同樣被轟唔似。
43歲的男主角任重要演20歲的年輕小伙子，同樣被轟唔似。（圖片來源：微博圖片）

網民劣評如潮 大叫「救命」冇眼睇

在劇中葉璇與任重會有感情線，觀眾睇完即留言「唔想睇老人家談情」、「廣場大媽大叔的cosplay」、「兩個人加一起是不是都快100歲了…」，內地觀眾紛紛指「觀眾的命……也是命」、「侮辱我眼睛」、「是請不到年紀小的演員嗎」，葉璇更被指「冼夫人？不要吧，救命！」、「看上去又老又壯又肥」。

法與情 葉璇 葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
法與情 葉璇 葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
法與情 葉璇 葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
法與情 葉璇 葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
法與情 葉璇 葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
法與情 葉璇 葉璇 廿年前花樣年華的葉璇，古裝扮相甜美可人。
廿年前花樣年華的葉璇，古裝扮相甜美可人。（圖片來源：無綫影片截圖）
法與情 葉璇 葉璇 當年葉璇面形比較飽滿，古裝造型非常亮麗，但近年見她愈來愈 V面，真係女大十八變。
當年葉璇面形比較飽滿，古裝造型非常亮麗，被封古典美人，但近年見她愈來愈 V面，真係女大十八變。（圖片來源：微博圖片）

葉璇近年走樣實錄

法與情 葉璇 葉璇 43歲的葉璇，不時以造身打扮帶貨做直播，身上三截肉好搶fo。
43歲的葉璇，不時以造身打扮帶貨做直播，身上三截肉好搶fo。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
法與情 葉璇 葉璇 葉璇被指直播時經常做出反常行為。
葉璇被指直播時經常做出反常行為。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）

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圖片來源：ViuTV影片截圖

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