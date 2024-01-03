法與情｜43歲葉璇上演床戲少女心爆棚 網民激讚演技好：冇包袱
葉璇演活情竇初開少女
葉璇近年被指大媽味濃，在新劇中飾演師奶富婆「Dora」毫無違和感，雖然她打扮得非常老土，穿上鬆身T恤兼戴上圓框眼鏡，看似與一般的師奶仔無異，不過卻竟然上演少女心爆棚的戲碼！她被假冒投資專家Hugo（Kenny關智斌 飾）的美色之下，主動獻上500萬此外，更自動送上門，她向代表律師謝安琪憶述床戲時，更不時掩面兼傻笑，完全演活一個情竇初開的少女：「我哋啲話題永遠唔會停！我哋飲飲下有啲頭痛，佢就帶咗我上房休息下啦，咁無啦啦就同我表白喎！原來佢係見到我第一眼就鍾意我！我好開心啦，咁跟住嗰晚呢，嗰啲唔駛講啦下嘛！」
葉璇與關智斌上演床戲
Kenny利用美色和聰明的頭腦欺騙闊太，更周旋於JJ賈曉晨和葉璇之間，在第11集中，成功騙取葉璇的錢財兼美色，2人在酒店房中「滾床單」又攬又錫，Kenny更大騷結實胸肌和腹肌，睇到網民流晒口水！
葉璇獲網民激讚好戲
葉璇的「花痴」戲碼上演之後，獲觀眾留言大讚：「啲戲真係好到位」、「有驚喜」、「完全feel都Dora係一個情竇初開嘅少女」、「葉璇好勁」、「葉璇好可愛」、「呢套劇啲女演員都冇偶像包袱」、「呢個位好好笑」。
43歲葉璇與同齡男主角齊被嫌棄
葉璇近年被指嚴重走樣，她在內地劇《譙國夫人》演18歲少女難度甚高，劇中不少鏡頭都驚現雙下巴、臉上有皺紋和贅肉，明顯有鬆弛感，完全沒有一絲少女味，只有大媽味，而現年43歲的男主角任重亦在戲中飾演20歲後生仔，他與葉璇同一命運，被觀眾嫌棄年紀稍老。
網民劣評如潮 大叫「救命」冇眼睇
在劇中葉璇與任重會有感情線，觀眾睇完即留言「唔想睇老人家談情」、「廣場大媽大叔的cosplay」、「兩個人加一起是不是都快100歲了…」，內地觀眾紛紛指「觀眾的命……也是命」、「侮辱我眼睛」、「是請不到年紀小的演員嗎」，葉璇更被指「冼夫人？不要吧，救命！」、「看上去又老又壯又肥」。
葉璇近年走樣實錄
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