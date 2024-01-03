法與情｜43歲葉璇上演床戲少女心爆棚 網民激讚演技好：冇包袱

法與情｜現年43歲的前TVB花旦葉璇，自從於2005年離巢之後主力北上發展，參演多部內地劇集和電影多年沒有再拍攝過香港電視劇。近年被指外形大走樣的她早前回歸香港電視圈，在ViuTV新劇《法與情》中飾演單元主角「Dora」，不但與Kenny關智斌上演床戲，其情竇初開的害羞表情，更獲網民一致大讚好演技！